Galerie photo : Les partenariats entre la mode et l’automobile

Les domaines de la mode et de l’automobile sont liés de plus près qu’il n’y paraît, puisque dans les deux cas, des designers s’appliquent à créer de nouvelles tendances en termes de style afin d’attirer les acheteurs. Du côté automobile, les éditions spéciales sont un autre moyen de prédilection afin d’attirer les clients à la recherche d’un véhicule plus distinctif et personnalisé. Ainsi, les collaborations entre les designers de mode et les constructeurs ne sont pas rares, et ce, depuis plusieurs décennies.

Voici donc une sélection de designers de mode et les véhicules auxquels leur nom est associé. Ces véhicules ont tous été disponibles sur le marché canadien au moment de leur création, bien que certains aient été produits en nombre très limité.

Bill Blass et Lincoln

Lincoln Continental Mark IV Bill Blass 1976 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark V Bill Blass 1977 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark V Bill Blass 1979 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark VI Bill Blass 1981 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark VI Bill Blass 1980 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark VI Bill Blass 1982 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark VII Bill Blass 1985 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark VII Bill Blass 1988 | Photo: Lincoln

Lancée en 1976, la « Designer Series » de Lincoln permettait aux acheteurs de personnaliser leur coupé Continental Mark IV à l’image de plusieurs designers de mode. L’un d’eux était Bill Blass, un dessinateur de mode américain connu pour ses créations combinant le confort et le style des vêtements de sport avec l’élégance des tissus luxueux. Chez Lincoln, cette collaboration se traduit par une peinture bleu foncé associée à un toit de vinyle et des accents beige pâle pour sa première mouture, qui comprend également un intérieur bleu et beige. Au cours des seize années suivantes, l’édition Bill Blass a été appliquée successivement aux Continental Mark V, VI, et VII, dans des teintes incluant le blanc, le bleu, le rouge, le gris et le beige.

Carhartt et Ford

2027 Ford F-150 Carhartt | Photo: Ford 2027 Ford F-150 Carhartt | Photo: Ford 2027 Ford F-150 Carhartt | Photo: Ford

Pour 2027, Ford propose un ensemble optionnel développé avec Carhartt sur ses camionnettes F-150 et Super Duty. Établi à Détroit depuis 1889, ce fabricant s’est spécialisé dans les vêtements de travail conçus en toile de coton dense, le traditionnel « duck canvas ». Dans le véhicule, cette signature textile inspire une sellerie renforcée, complétée par des garnitures intérieures au fini bronze. À l’extérieur, la camionnette se dote d’une calandre sombre, de marchepieds tout-terrain à surface texturée et de jantes de 20 pouces où le nom Carhartt est directement forgé dans l’alliage.

Cartier et Lincoln

Lincoln Continental Mark IV Cartier 1976 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark V Cartier 1977 | Photo: Lincoln Lincoln Town Car Cartier 1983 | Photo: Lincoln Lincoln Town Car Cartier 1990 | Photo: Lincoln Lincoln Town Car Cartier 1990 | Photo: Lincoln Lincoln Town Car Cartier 1996 | Photo: Lincoln Lincoln Town Car Cartier 2000 | Photo: Lincoln Lincoln Town Car Cartier 2000 | Photo: Lincoln Lincoln Town Car Cartier 2003 | Photo: Lincoln Lincoln Town Car Cartier 2003 | Photo: Lincoln

Inaugurée en 1976 sur le coupé Continental Mark IV dans le cadre de la « Designer Series », l’association entre Lincoln et la maison parisienne de joaillerie et d’horlogerie Cartier est l’une des plus durables de l’histoire automobile. Fondée en 1847, la griffe française privilégie une approche axée sur la retenue et le classicisme. Sur les véhicules, cette collaboration se traduit par des teintes sobres comme l’ivoire, le champagne ou l’étain, une sellerie en cuir assortie et le logo de la marque discrètement gravé sur les glaces de custode. Au tableau de bord, une horloge analogique Cartier complète l’ensemble. Après les séries Mark V et VI, cette finition a couronné la berline Town Car jusqu’en 2003.

Eddie Bauer et Ford

Ford Bronco II Eddie Bauer | Photo: Ford Ford Bronco II Eddie Bauer | Photo: Ford Ford Bronco II Eddie Bauer | Photo: Ford Ford Bronco II Eddie Bauer | Photo: Ford Ford Explorer Eddie Bauer | Photo: Ford Ford Explorer Eddie Bauer | Photo: Ford Ford Aerostar Eddie Bauer | Photo: Ford Ford Aerostar Eddie Bauer | Photo: Ford Ford F-150 Eddie Bauer | Photo: Ford Ford Expedition Eddie Bauer | Photo: Ford

Lancée en 1984 sur le VUS compact Bronco II, l’association entre Ford et Eddie Bauer s’est imposée comme l’un des partenariats les plus durables de l’industrie, s’échelonnant sur 26 ans. Établie à Seattle en 1920, cette entreprise spécialisée dans les vêtements de plein air s’était fait connaître en brevetant le premier manteau en duvet matelassé et en équipant des expéditions en nature. Chez Ford, cette signature s’est rapidement étendue au Bronco pleine grandeur, à l’Explorer, à l’Expedition, à la minifourgonnette Aerostar et à la camionnette F-150. Elle se caractérisait par une peinture bicolore aux bas de caisse beiges, une sellerie aux teintes terreuses et des emblèmes spécifiques sur les ailes avant.

Etienne Aigner et Volkswagen

Volkswagen Carbio Etienne Aigner | Photo: Volkswagen Volkswagen Carbio Etienne Aigner | Photo: Volkswagen

En 1991, Volkswagen propose une édition limitée de sa Golf Cabriolet de première génération réalisée en partenariat avec la maison d’accessoires haut de gamme Etienne Aigner. Fondée par le maroquinier d’origine hongroise Étienne Aigner, la marque s’est fait connaître pour ses articles en cuir de luxe et son emblème distinctif en forme de fer à cheval. Sur le cabriolet, cette signature se traduit par des sièges habillés d’un tissu jacquard tissé de ce motif équestre, agencé aux panneaux de portières. Livrable en vert mangrove, rouge bordeaux ou bleu nuit métallisé, le véhicule adopte une capote souple assortie à la carrosserie, des jantes coordonnées et, pour le marché canadien, des sièges avant chauffants.

Fragment Design et Maserati

Maserati Ghibli Fragment Design | Photo: Maserati Maserati Ghibli Fragment Design | Photo: Maserati Maserati Ghibli Fragment Design | Photo: Maserati Maserati Ghibli Fragment Design | Photo: Maserati

En 2021, Maserati s’associe au créateur japonais Hiroshi Fujiwara, fondateur du label Fragment Design, pour concevoir une série limitée de la berline Ghibli. Considéré comme l’un des pionniers du streetwear tokyoïte, Fujiwara est réputé pour son esthétique minimaliste et ses collaborations pointues dans la mode urbaine. Tirée à 175 exemplaires à l’échelle mondiale, cette déclinaison se divise en deux variantes bicolores : Operanera (noir lustré et mat) et Operabianca (blanc et noir mat). Elle se distingue par une calandre grillagée spécifique, le logo d’éclair de Fragment sur les montants de custode et un code alphanumérique gravé sur les ouïes d’ailes. L’habitacle marie cuir et suède synthétique, contrasté par des ceintures de sécurité bleu foncé.

Giorgio Armani et Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLK Giorgio Armani | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLK Giorgio Armani | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLK Giorgio Armani | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLK Giorgio Armani | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLK Giorgio Armani | Photo: Mercedes-Benz

Dévoilé en 2004 à la suite d’une étude de style, le cabriolet Mercedes-Benz CLK 500 Giorgio Armani concrétise l’alliance entre le constructeur allemand et le célèbre couturier italien. Réputé pour son approche minimaliste, ses coupes fluides et sa palette de tons neutres, Giorgio Armani transpose ici la sobriété de ses collections masculines. Limitée à 100 exemplaires pour l’ensemble du marché mondial, cette édition adopte une carrosserie peinte d’une teinte mate exclusive couleur sable, baptisée « Sabbia ». L’habitacle se pare d’une sellerie en cuir sellier brun « Cuoio », combinée à des textiles techniques inspirés de la haute couture et à des appliques métalliques mates, délaissant les boiseries lustrées traditionnelles.

Givenchy et Lincoln

Lincoln Continental Mark IV Givenchy 1976 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark V Givenchy 1977 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark V Givenchy 1979 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark VI Givenchy 1980 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Givenchy 1982 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Givenchy 1983 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Givenchy 1984 | Photo: Lincoln Lincoln Continental Givenchy 1986 | Photo: Lincoln

Intégrée dès 1976 à la « Designer Series » de Lincoln, la collaboration avec Hubert de Givenchy a habillé successivement les coupés Continental Mark IV, Mark V et Mark VI, ainsi que la berline Continental jusqu’en 1987. Fondateur de sa maison de haute couture parisienne en 1952, le créateur français s’est illustré par une élégance sobre et aristocratique, ayant notamment habillé Audrey Hepburn et Jacqueline Kennedy. Chez Lincoln, cette touche s’est traduite par des palettes aux teintes sombres et soignées, en particulier le bordeaux, agencées à des toits de vinyle coordonnés et des selleries en velours ou en cuir. La signature manuscrite du couturier et son emblème ornaient les glaces de custode et la planche de bord.

Gucci et AMC, Cadillac, et Fiat

AMC Hornet Sportabout Gucci | Photo: AMC AMC Hornet Sportabout Gucci | Photo: AMC

En 1972 et 1973, American Motors Corporation fait appel au maroquinier florentin Gucci pour concevoir une version personnalisée de sa familiale compacte Hornet Sportabout. Fondée en 1921 par Guccio Gucci et dirigée alors par son fils Aldo Gucci, la griffe italienne s’était fait connaître par sa bagagerie de luxe et ses motifs équestres, en particulier sa bande distinctive verte et rouge. Sur la Sportabout, cette collaboration se traduit par une sellerie en nylon beige ceinturée de cette garniture tricolore, un ciel de toit imprimé du monogramme au double « G » et des écussons aux armoiries familiales apposés sur les ailes avant. Un peu plus de 4 800 exemplaires ont été construits.

Entre 1978 et 1985, la maison Gucci renouvelle l’expérience américaine avec une édition exclusive de la berline Cadillac Seville, distribuée par des concessionnaires autorisés de la marque. Développée sous la supervision directe d’Aldo Gucci et assemblée par un carrossier floridien certifié, cette déclinaison transpose les codes visuels du sellier toscan sur le modèle de luxe. La voiture se dote d’un toit recouvert partiellement d’un vinyle imprimé du logo à double « G », d’une bande de carrosserie vert et rouge et d’emblèmes extérieurs plaqués or 24 carats. Dans l’habitacle, la sellerie en cuir reprend les rayures caractéristiques de la marque, complétée à l’origine par un ensemble de bagages coordonnés.

Fiat 500 Gucci | Photo: Fiat Fiat 500 Gucci | Photo: Fiat Fiat 500 Gucci | Photo: Fiat

En 2011, à l’occasion des 90 ans de la maison toscane et du 150e anniversaire de l’unification italienne, Fiat s’associe à la directrice artistique de Gucci, Frida Giannini, pour lancer la Fiat 500 by Gucci. Offerte en modèles à toit rigide et découvrable 500C jusqu’en 2013, cette sous-compacte adopte une carrosserie noire ou blanche lustrée, ceinte de la fameuse bande verte et rouge (qui est directement tissée dans la toile de toit sur la 500C). L’habitacle propose des sièges en cuir bicolore gaufrés du monogramme Guccissima, des ceintures de sécurité aux couleurs de la griffe et des roues d’allure rétro ornées du double « G ».

Hermès et Bugatti

Bugatti Veyron FBG par Hermès | Photo: Bugatti Bugatti Veyron FBG par Hermès | Photo: Bugatti Bugatti Veyron FBG par Hermès | Photo: Bugatti Bugatti Veyron FBG par Hermès | Photo: Bugatti Bugatti Veyron FBG par Hermès | Photo: Bugatti

En 2008, Bugatti retient les services du maroquinier parisien Hermès pour concevoir la Veyron 16.4 Fbg par Hermès, supervisée par le designer Gabriele Pezzini. Fondée en 1837 comme atelier de sellerie et de harnais équestres, la maison française est mondialement reconnue pour son travail artisanal des peaux et sa maroquinerie haut de gamme. Produite à seulement quelques exemplaires, l’hypercar adopte des jantes en aluminium poli à huit branches rappelant la Bugatti Type 35 de 1924 ainsi qu’une grille de calandre grillagée formée de « H » entrelacés. L’habitacle est entièrement tendu de cuir de taurillon non verni préparé et cousu à la main dans les ateliers d’Hermès à Paris.

Jeremy Scott et Smart

Smart Fortwo Jeremy Scott | Photo: Smart Smart Fortwo Jeremy Scott | Photo: Smart Smart Fortwo Jeremy Scott | Photo: Smart

En 2013, le constructeur Smart s’associe au créateur de mode américain Jeremy Scott pour commercialiser la Smart Fortwo Edition Jeremy Scott. Connu pour ses créations audacieuses issues de la culture pop et ses motifs ailés récurrents, Scott s’est notamment illustré à la direction artistique de la maison italienne Moschino. Fait rare pour une voiture de série, la carrosserie de la sous-compacte a été structurellement modifiée afin d’intégrer deux ailes verticales à l’arrière, dûment homologuées pour faire office de feux de freinage. Arborant une livrée blanc polaire rehaussée d’accents chromés, le modèle se dote d’un habitacle entièrement tendu de cuir blanc matelassé en losanges.

John Varvatos et Chrysler

Chrysler 300c John Varvatos | Photo: Chrysler Chrysler 300c John Varvatos | Photo: Chrysler Chrysler 300c John Varvatos | Photo: Chrysler Chrysler 300c John Varvatos | Photo: Chrysler

Proposée sur les années-modèles 2013 et 2014, l’édition John Varvatos de la berline Chrysler 300 concrétise la collaboration entre le constructeur de Détroit et le styliste américain d’origine locale John Varvatos. Réputé pour ses collections de mode masculine mariant confection soignée et esprit résolument rock ’n’ roll, le créateur a décliné le modèle en deux versions : la luxueuse « Luxury Edition » et l’audacieuse « Limited Edition ». Cette dernière se caractérise par une peinture noir fantôme à trois couches, une calandre et des garnitures au fini titane noir, ainsi que des jantes de 20 pouces coordonnées. L’habitacle s’habille d’un cuir Poltrona Frau noir ou brun gaufré de l’emblème de la marque, complété par des boiseries d’aspect brut et des cadrans d’inspiration horlogère.

Kith et BMW

BMW M4 Competition X Kith | Photo: BMW BMW M4 Competition X Kith | Photo: BMW BMW M4 Competition X Kith | Photo: BMW BMW M4 Competition X Kith | Photo: BMW

Lancée pour l’année-modèle 2021 à la suite du projet mené par Ronnie Fieg, fondateur du label new-yorkais Kith, la BMW M4 Competition x Kith est une série limitée à 150 exemplaires dans le monde. Créée en 2011, la marque de prêt-à-porter urbain haut de gamme s’est fait connaître pour ses collaborations dans la culture streetwear et les espadrilles. Fait inédit dans l’histoire de BMW, le constructeur bavarois a fusionné son emblème officiel avec le nom de Kith sur le couvercle de coffre et sur le toit en fibre de carbone tressée. L’habitacle se distingue par des sièges baquets M en cuir mérinos aux couleurs emblématiques du département M de BMW, ornés du monogramme Kith en relief sur les appuie-têtes et la console centrale.

Levi Strauss et AMC

AMC Gremlin Levi's | Photo: AMC AMC Gremlin Levi's | Photo: AMC AMC Gremlin Levi's | Photo: AMC AMC Gremlin Levi's | Photo: AMC AMC Jeep CJ-7 Levi's | Photo: AMC

Proposée de 1973 à 1978 sur la sous-compacte Gremlin, puis étendue aux modèles Hornet, Pacer et à la Jeep CJ, l’option « Levi’s Package » scelle l’alliance entre American Motors Corporation et Levi Strauss & Co. Fondée en 1853 à San Francisco, la marque s’est érigée en symbole mondial du vêtement de travail avec l’invention du jeans riveté. Pour contourner les normes fédérales d’inflammabilité interdisant le coton brut dans l’habitacle, AMC a développé un tissu de vinyle imitant le denim bleu avec ses surpiqûres orange emblématiques. Les sièges se parent de vrais rivets en cuivre et de la célèbre étiquette rouge « Red Tab », reproduite sur les ailes avant de la voiture.

L.L. Bean et Subaru

Subaru Forester L.L. Bean | Photo: Subaru Subaru Outback L.L. Bean | Photo: Subaru Subaru Outback L.L. Bean | Photo: Subaru

Commercialisée au Canada de 2005 à 2008, l’édition L.L. Bean du Subaru Forester associe le constructeur japonais au détaillant de plein air fondé en 1912 à Freeport, dans le Maine. Célèbre pour ses bottes de chasse imperméables « Bean Boots » et ses vêtements conçus pour affronter les rigueurs du climat nord-américain, la marque partageait naturellement l’image robuste de Subaru. Basé sur la déclinaison 2.5 XS, ce modèle se démarquait par une peinture bicolore aux bas de caisse contrastants, des emblèmes spécifiques sur les ailes avant et un toit ouvrant panoramique. L’habitacle recevait une sellerie exclusive en cuir beige et suède perforé, ornée du logo L.L. Bean embossé sur les dossiers, ainsi que des tapis protecteurs résistants à l’eau. Le marché américain a aussi eu droit à une déclinaison L.L. Bean de l’Outback, mais celle-ci n’a jamais traversé la frontière.

Nautica et Mercury

Mercury Villager Nautica | Photo: Mercury Mercury Villager Nautica | Photo: Mercury Mercury Villager Nautica | Photo: Mercury Mercury Villager Nautica | Photo: Mercury

Commercialisée de 1994 à 1998, la minifourgonnette Mercury Villager Nautica est le fruit d’une collaboration entre la division de luxe de Ford et la marque américaine de prêt-à-porter Nautica. Fondée en 1983 par le styliste David Chu, cette griffe s’est forgé une renommée internationale grâce à ses vêtements d’inspiration maritime alliant confort sportif et lignes décontractées. Sur la Villager, cette influence nautique se traduisait par une carrosserie bicolore distinctive mariant le bleu profond ou le blanc à des bas de caisse dorés, soulignés d’une mince bande latérale jaune. L’habitacle accueillait des sièges baquets en cuir blanc et gris foncés, brodés du logo du voilier de Nautica sur les dossiers, ainsi qu’un ensemble de bagages coordonnés offert à l’achat.

Oleg Cassini et AMC

AMC Matador Oleg Cassini | Photo: AMC AMC Matador Oleg Cassini | Photo: AMC AMC Matador Oleg Cassini | Photo: AMC

Proposée en 1974 et 1975, l’édition Oleg Cassini du coupé AMC Matador résulte de l’association entre American Motors Corporation et le couturier américain d’origine aristocratique franco-russe Oleg Cassini. Connu pour son style soigné et cosmopolite, Cassini s’était notamment illustré comme styliste officiel de la Première dame Jacqueline Kennedy avant de populariser le prêt-à-porter masculin haut de gamme. Sur la Matador coupé au dessin novateur, cette collaboration se traduit par une carrosserie peinte en noir, blanc ou cuivre métallisé, dotée d’un toit de vinyle et de jantes coordonnées. L’habitacle se distingue par une sellerie en tissu noir capitonné de boutons et garnie de passepoils en cuivre, ainsi que par des armoiries et des signatures Cassini apposées sur les ailes et le coffre.

Pierre Cardin et AMC

AMC Javelin Pierre Cardin | Photo: AMC AMC Javelin Pierre Cardin | Photo: AMC

Offerte pour les années-modèles 1972 et 1973 sur le coupé sport Javelin, l’édition Pierre Cardin scelle la collaboration entre American Motors Corporation et le couturier français Pierre Cardin. Reconnu pour son esthétique avant-gardiste inspirée de l’ère spatiale et ses motifs géométriques audacieux, le créateur a transposé sa signature graphique au cœur de l’habitacle. Celui-ci se distingue par un tissu de nylon noir satiné traversé de six bandes multicolores — rouge, prune, blanche et argent — qui s’étirent de façon continue des sièges baquets aux panneaux de portières et jusqu’au ciel de toit. Produite à 4 152 exemplaires d’usine, cette version arborait également de discrets écussons ornés du monogramme Cardin sur les ailes avant.

Valentino et Lincoln

Lincoln Continental Valentino | Photo: Lincoln Lincoln Continental Valentino | Photo: Lincoln

Proposée de 1983 à 1985 au sein de la « Designer Series » de Lincoln, l’édition Valentino habillait la berline Continental à coffre profilé. Fondée à Rome en 1960 par Valentino Garavani, la maison de haute couture italienne s’est imposée sur la scène internationale par son élégance classique, ses coupes raffinées et son sens méticuleux du détail. Sur la berline américaine, la griffe du couturier se traduisait principalement par une carrosserie bicolore mariant le gris anthracite et l’argent, soulignée de fines rayures latérales contrastantes. L’habitacle accueillait des sièges en cuir souple et arborait le monogramme « V » emblématique, discrètement gravé sur les glaces de custode et la planche de bord.

Versace et Lamborghini et Lincoln

Lamborghini Murciélago Versace | Photo: Lamborghini Lamborghini Murciélago Versace | Photo: Lamborghini Lamborghini Murciélago Versace | Photo: Lamborghini Lamborghini Murciélago Versace | Photo: Lamborghini

Dévoilée en 2006 au Mondial de l’automobile de Paris, l’édition Versace de la Lamborghini Murciélago LP640 unit la marque de supervoitures à la maison de luxe milanaise fondée par Gianni Versace en 1978. Réputée pour son opulence baroque et ses motifs géométriques inspirés de l’Antiquité, la griffe italienne a conçu une série limitée à seulement 20 exemplaires répartis entre coupés et décapotables. Livrable en blanc Isis ou noir Aldebaran, la sportive se distingue par un habitacle tendu de cuir nappa brodé de la célèbre clé grecque (méandre) sur la planche de bord, les portières et les sièges baquets. Une bagagerie sur mesure et une montre exclusive complétaient la dotation.

Lincoln Continental Mark VII Versace | Photo: Lincoln Lincoln Continental Mark VII Versace | Photo: Lincoln

Proposée en 1984 et 1985, l’édition Gianni Versace du coupé Continental Mark VII a brièvement pris part à la « Designer Series » de Lincoln. Établie à Milan, la maison italienne s’était rapidement hissée au sommet de la haute couture grâce à ses coupes novatrices et ses agencements de textures raffinés. Sur le coupé aérodynamique de Lincoln, cette collaboration s’est traduite par une carrosserie bleu marine métallisé ou sable rehaussée de fines rayures latérales, agencée à des roues en aluminium à rayons. L’habitacle accueillait des sièges en cuir souple bleu amiral ou beige désert avec piquage sur mesure, tandis que la signature de Versace était apposée sur les glaces de custode et la planche de bord.

Virgil Abloh et Mercedes-Maybach

Mercedes-Maybach S680 Virgil Abloh | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Maybach S680 Virgil Abloh | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Maybach S680 Virgil Abloh | Photo: Mercedes-Benz Mercedes-Maybach S680 Virgil Abloh | Photo: Mercedes-Benz

Dévoilée en 2022 et limitée à 150 exemplaires pour le marché mondial, la Mercedes-Maybach S 680 par Virgil Abloh concrétise le projet mené par le créateur américain avant sa disparition. Fondateur du label Off-White et directeur artistique des collections masculines chez Louis Vuitton, Abloh était reconnu pour sa façon de faire converger le design industriel, l’architecture et la mode urbaine. Sur cette berline de grand prestige animée par un moteur V12, la collaboration se matérialise par une carrosserie bicolore associant le noir obsidienne à une nuance sable sur la section inférieure, également appliquée aux jantes forgées monoblocs. L’habitacle prolonge ce contraste avec une sellerie en cuir nappa assortie et une interface numérique MBUX aux graphismes personnalisés.

Zegna et Maserati

Maserati Quattroporte Zegna | Photo: Maserati Maserati Quattroporte Zegna | Photo: Maserati Maserati Quattroporte Zegna | Photo: Maserati

Lancée en 2014 pour souligner le centenaire du constructeur, l’édition Ermenegildo Zegna de la berline Maserati Quattroporte scelle le partenariat entre la marque au trident et la maison piémontaise de confection masculine. Fondée en 1910 à Trivero, Zegna s’est fait connaître pour ses lainages haut de gamme, ses costumes sur mesure et ses procédés textiles novateurs. Limitée à 100 exemplaires dans le monde, cette déclinaison se distinguait par une carrosserie couleur platine formulée pour imiter le métal liquide. L’habitacle mariait le cuir Poltrona Frau à une soie de mûrier exclusive tissée en chevrons, une intégration textile ultérieurement étendue à la berline Ghibli et au catalogue régulier de Maserati.