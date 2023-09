La Volkswagen Golf adoptera un futur exclusivement électrique d’ici 2028

La neuvième génération de la Volkswagen Golf, prévue pour 2028, sera entièrement électrique, reposant sur la nouvelle plateforme SSP, ce qui marquera un changement significatif dans la trajectoire du modèle emblématique.

· La prochaine Golf sera le premier modèle de Volkswagen basé sur la plateforme SSP.

· L’architecture SSP comprend des capacités électriques de 800V, permettant potentiellement une charge de 10-80% en environ 12 minutes.

· Volkswagen désire poursuivre dans l’accessibilité, visant à ce que la Golf de neuvième génération soit aussi onéreuse que sa prédécesseure.

Volkswagen se prépare à un changement majeur avec sa Golf de neuvième génération. Prévue pour 2028, cette version sera exclusivement électrique, soutenue par la nouvelle plateforme SSP de la marque. Cette décision s’inscrit dans la stratégie globale de transformation de Volkswagen pour se positionner comme leader sur le marché des véhicules électriques.

La futur Golf devrait être parmi les berlines familiales les plus avancées technologiquement lors de sa sortie. Une caractéristique clé de l’architecture SSP est son système électrique de 800V, dont la puissance surpasse nettement l’actuelle capacité de 175 kW des VÉ de Volkswagen. Cela permet entre autres une charge plus rapide, Volkswagen indiquant que les véhicules peuvent être chargés de 10% à 80% en seulement environ 12 minutes. De plus, la nouvelle plateforme prendra en charge les capacités de conduite autonome de niveau quatre, laissant supposer que la Golf pourrait offrir une conduite sans les mains, selon les réglementations régionales.

Bien que la plateforme SSP devait initialement être mise en production en 2026, des retards de développement ont conduit à son report. L’accessibilité demeure une préoccupation centrale pour Volkswagen, surtout compte tenu de la réputation de la Golf en tant que best-seller mondial. À cet égard, on s’attend à ce que la Golf de neuvième génération propose un prix similaire à celui de sa prédécesseure plutôt qu’à celui de l’ID 3. Cette stratégie de tarification est soutenue par les nouvelles cellules de batterie « Unified » de la société, produites à l’interne et qui seront utilisées dans tous les VÉ VW, garantissant ainsi une efficacité des coûts.

L’engagement de Volkswagen envers ses modèles emblématiques reste inébranlable. Malgré la présence de l’ID 3 électrique, la nouvelle Golf ne la remplacera pas. Au contraire, les deux voitures coexisteront, chacune arborant un style et des fonctionnalités uniques. De plus, les sous-marques de performance telles que GTI et R continueront de figurer dans la gamme électrique de Volkswagen.

Enfin, la direction du design pour la Golf de prochaine génération se concentrera sur l’évolution de son héritage tout en intégrant des éléments innovants du concept ID 2, garantissant que les futurs véhicules de Volkswagen combinent héritage et fonctionnalités avant-gardistes.