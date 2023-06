En Europe, la Volkswagen Golf n’aura que des transmissions automatiques en 2024, incluant la GTI

– La gamme Volkswagen Golf, y compris le modèle GTI, est sur le point de devenir entièrement automatique en 2024 en raison des normes d’émissions Euro 7.

– Dans combien de temps cette triste évolution aura-t-elle lieu en Amérique du Nord ?

La gamme européenne de Golf de Volkswagen devrait devenir exclusivement automatique en 2024, sous réserve de l’approbation de la future réglementation Euro 7 sur les émissions dans sa forme actuelle. Cette évolution tragique, mais inévitable s’inscrira dans le cadre d’une mise à jour prévue pour la huitième génération de la Golf, et aura même un impact sur la célèbre Golf GTI, qui approchera de son demi-siècle d’existence en 2025.

Il s’agit d’une nouvelle catastrophique pour les amateurs de conduite européens et d’un mauvais signe potentiel pour les admirateurs nord-américains de la GTI et de la Golf R. Comme nous le savons tous, Volkswagen a récemment retiré la Golf de sa gamme, mais a eu la générosité de nous laisser la GTI et la Golf R. Curieusement, cette dernière est disponible avec une boîte manuelle ici, mais pas outre-Atlantique. Mais cela pourrait changer bien plus tôt que nous ne le souhaiterions, car nous aimerions que cela ne change jamais…

Volkswagen devra s’aligner sur plusieurs autres constructeurs automobiles qui abandonnent les boîtes de vitesses manuelles pour réduire les émissions, répondre à l’évolution de la demande des consommateurs et simplifier leurs gammes.

Selon Autocar, le responsable du développement technique de Volkswagen, Kai Grünitz, a confirmé cette orientation future de la marque en déclarant que la prochaine génération de Golf ne comporterait pas de variante à boîte manuelle. Grünitz a cité la conformité aux normes d’émissions comme principale motivation de ce changement, bien qu’il soit entendu que ce changement n’a pas encore reçu de confirmation officielle, dans l’attente d’amendements potentiels à la législation Euro 7 avant sa ratification.

Les données d’émissions de Volkswagen révèlent que la Golf GTI manuelle émet un peu plus de CO2 que le modèle automatique, 162 g/km contre 160 g/km, respectivement. Bien que la différence soit minime, elle a des conséquences importantes compte tenu des quotas d’émissions stricts imposés aux flottes des constructeurs.

L’un des impacts rapportés par l’article source est que la suppression de la transmission manuelle augmentera inévitablement le prix de base de la GTI, comme celui de toutes les autres Golfs. Au Canada, une GTI équipée uniquement de la DSG verra surement son prix de base grimper à entre 34 000 et 35 000 $, tandis que la R franchira la barre des 50 000 $, voire les 51 000 $. Soit dit en passant, la boîte DSG est une option de 1 400 $ pour les deux voitures. Mais nous pensons que ce sera l’occasion pour VW d’augmenter légèrement les prix.

Si la 6M disparaît en Europe, les voitures nord-américaines perdront probablement la transmission à trois pédales, mais comme il y a un décalage d’environ deux ans entre les mises à jour et les générations sur les deux continents, nous pourrions bénéficier d’une période de grâce équivalente. Croisons-nous les doigts.

À propos, le taux de prise de 6M/DSG est de 40/60 au Canada.