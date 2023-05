Essai routier de la Volkswagen Golf GTI 2023 : le stimulateur cardiaque

La Volkswagen Golf GTI 2023 se détaille à partir de 34 395 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Agrément de conduite, polyvalence, prix toujours raisonnable.

Commandes de climatisation distrayantes, roulement ferme avec les roues de 19 pouces, quelques à-coups de la boîte automatique.

Les joueurs dans le segment des voitures sport abordables, segment dans lequel on pourrait aussi inclure des voitures populaires à caractère sportif comme la Volkswagen Golf GTI 2023, sont de plus de plus rares chez les concessionnaires de véhicules neufs. Et pourtant, probablement plus que jamais, notre besoin de divertissement et d’exaltation dans nos vies est toujours présent.

Toute voiture sport ou à caractère sportif, à prix raisonnable, se fait inévitablement comparer à la GTI, et c’est le cas depuis des décennies. Avec raison, puisque VW a plus ou moins créé la manie des compactes sportives à hayon il y a plus de 40 ans, combinant performance et tenue de route avec la convivialité au quotidien. En d’autres mots, la Golf GTI est un choix sans compromis pour les amateurs de conduite ayant un budget relativement limité.

Hélas, la Volkswagen Golf GTI 2023 ne figure plus au sommet de la gamme en Amérique du Nord, alors que la Golf régulière n’est plus parmi nous, et la Volkswagen Golf R s’avère la version extrême du modèle depuis plusieurs années maintenant. Néanmoins, la GTI et la Volkswagen Jetta GLI sont toujours aux prises avec quelques rivales, telles que la Honda Civic Si, l’Acura Integra, la Subaru WRX, la Hyundai Elantra N Line, la Mazda3 turbocompressée, la MINI Cooper S 5 portes ainsi que la Kia Forte5 GT. Et des voitures sport pures comme la Subaru BRZ et la Toyota GR86.

Une fois de plus, la GTI est équipée d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, jumelé à soit une boîte manuelle à six rapports, soit une automatique à sept rapports avec double embrayage. On a droit à 241 chevaux et un couple de 273 livres-pied à aussi peu que 1 600 tr/min. La marque allemande perfectionne ses moteurs survitaminés depuis le début des temps, et cette dernière mouture permet des décollages survoltés grâce à tout ce couple à bas régime. La boîte robotisée déferle ses changements de rapport en accélération appuyée, bien qu’en conduite normale, elle produit aussi l’occasionnel passage de rapport saccadé.

Ce qui est également impressionnant à propos de la Volkswagen Golf GTI 2023, c’est qu’elle peut sillonner une route sinueuse sans transpirer, tout en offrant un certain confort de roulement en circulation urbaine et sur l’autoroute. Bon, les roues de 19 pouces de la version Performance, entourées de pneus 235/35YR19 à flancs très minces, gâchent un peu cet attribut. La GTI Performance dispose aussi d’une barre stabilisatrice plus grosse, des amortisseurs adaptatifs et un châssis recalibré pour une tenue de route légèrement plus affûtée. Cette variante vaut-elle la dépense supplémentaire par rapport aux déclinaisons de base et Autobahn? D’un point de vue strictement dynamique, pas vraiment.

En fait, appelez-nous grippe-sous, mais nous serions parfaitement heureux avec la version de base de la GTI, arborant la sellerie de sièges tarabiscotée, les roues de 17 pouces, la surveillance des angles morts, le système multimédia avec écran tactile de huit pouces, les sièges avant et le volant chauffants, le climatiseur automatique à une zone ainsi que l’intégration Apple CarPlay et Android Auto avec fil. Bien sûr, l’écran tactile de 10,25 pouces, la clé intelligente, la chaîne audio Harman/Kardon, les sièges avant ventilés et le toit ouvrant seraient des caractéristiques appréciables, si l’on pouvait se permettre les mensualités plus élevées pour les variantes Autobahn et Performance.

Une chose que l’on aime moins dans cette nouvelle génération de la Golf GTI, c’est le manque de boutons physiques sur la planche centrale pour régler la climatisation. Presque toutes les fonctionnalités de celle-ci ont été reléguées sur l’interface à l’écran, rendant chaque réglage une opération à plusieurs étapes, et distrayante en conduite. La température peut être ajustée à l’aide d’une surface électrostatique sous l’écran tactile, tout comme le réglage du volume de la radio, au lieu d’un bouton physique traditionnel. Il nous aura fallu du temps pour réaliser que les boutons de dégivrage avant et arrière ont été placés à gauche du volant, tout juste en dessous des commandes de l’éclairage. Pourquoi? En revanche, on aime bien l’instrumentation numérique du conducteur et son affichage configurable, on retrouve beaucoup de rangement sur la console centrale, et la déclinaison de base avec son écran tactile de huit pouces propose un vrai bouton pour régler le volume.

On s’y attend, l’espace intérieur est convenable pour une voiture compacte à hayon, bien que le dégagement pour les jambes à l’arrière soit un peu étriqué. L’aire de chargement est vaste, avec un plancher presque plat lorsque les dossiers arrière sont rabattus. Sur papier, le volume maximal de 977 litres de la GTI est inférieur à celui de la Civic à hayon et de la Forte5, mais ces constructeurs utilisent possiblement une norme différente pour mesurer l’espace intérieur.

La Volkswagen Golf GTI 2023 se détaille à partir 34 395 $, frais de transport et de préparation inclus. C’est une somme toujours raisonnable pour une voiture compacte amusante à conduire et bien équipée, dans le monde d’aujourd’hui où tout coûte cher. Cela dit, la GTI se situe dans les mêmes eaux que l’Integra, la WRX et la Mazda3 turbocompressée, alors que certaines rivales moins puissantes comme les Forte5 et Elantra N Line sont moins chères, au même titre que les BRZ et GR86, beaucoup moins pratiques.

Les affaires sont plutôt tranquilles en ce moment chez Volkswagen en Amérique du Nord, du moins en ce qui concerne les produits, alors que la compagnie a entrepris sa transition vers l’électrique – comme promis. Entre-temps, la Golf GTI et la Golf R demeurent les stimulateurs cardiaques de la marque, assurant que l’agrément de conduite soit toujours un aspect important durant l’introduction d’un portfolio de véhicules électriques.

Elle est toujours la reine des compactes sportives à hayon, cette GTI, et elle fait beaucoup de choses de bien, avec peu de défauts. Les performances et le comportement routier sont toujours bien présents, la finition intérieure est toujours appréciable, et la voiture n’a rien perdu de sa polyvalence. Elle est un choix plus raffiné que le WRX pour la conduite au quotidien, elle est plus dynamique que l’Integra, et elle est plus pratique que les MINI ainsi que les BRZ et GR86. En contrepartie, elle est peut-être devenue un peu trop moderne à nos goûts, en ce qui concerne l’absence de boutons sur la planche de bord en particulier. Les problèmes d’approvisionnement ont gâché le lancement de cette nouvelle génération du modèle, mais la situation semble se replacer tranquillement.