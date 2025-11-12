La techno en 500 mots : la vraie utilité des pneus d’hiver

Cette semaine, l’hiver est entré par la grande porte avant qu’elle ne soit invitée au Québec, alors que plusieurs régions ont reçu entre 10 et 30 centimètres de poudre blanche.

Rien ne peut remplacer l’efficacité d’un bon pneu d’hiver

Certains pneus « quatre saisons » sont homologués pour l’hiver

Avant tout changement de pneu, il est recommandé de consulter un expert

Pour plusieurs automobilistes, le choc a été brutal, car leurs pneus d’hiver n’étaient pas encore installés. On sait que les gens ont jusqu’au 1er décembre pour se plier à la loi et faire installer leurs gommes hivernales.

Les pneus d’hiver sont évidemment mieux adaptés à la saison qui s’en vient, mais pas nécessairement pour les raisons que tous pourraient penser. En fait, quelle est la vraie utilité des pneus d’hiver ? Attaquons-nous ici à quelques idées préconçues qui méritent des précisions.

Plus qu’une question de neige

Plusieurs gens croient que la principale mission des pneus d’hiver est de bien répondre lorsqu’il y a de la neige. Il est vrai que les lamelles de la bande de roulement des gommes d’hiver mordent mieux dans la neige, mais les pneus d’hiver sont d’abord et avant tout conçus pour performer dès que la température descend sous les sept degrés Celsius, même sur route sèche. Voilà pourquoi il est important de les changer avant l’arrivée de la première neige, c’est-à-dire lorsque le mercure commence à s’installer plus régulièrement sous la barre des sept degrés, ou du moins tout autour.

La raison est bien simple. Le composé de caoutchouc des pneus d’hiver conserve sa flexibilité lorsqu’il fait froid, ce qui fait qu’il colle mieux à la route qu’un pneu d’été qui devient plus rigide par temps plus froid. Ainsi, la capacité de freinage, la tenue de route en virage et la maniabilité générale du véhicule sont moins bonnes avec un peu d’été l’hiver. De leur côté, les pneus d’hiver s’usent rapidement et perdent leur adhérence au-dessus de 7°C en été.

Les pneus toutes saisons

Maintenant, qu’en est-il des pneus toutes saisons ? Il se dit beaucoup de choses à leur propos et il est important de clarifier certains trucs. D’abord, spécifions qu’il existe deux types de pneus de ce genre, soit ceux « toutes saisons » et les autres que l’on qualifie de bons pour toutes les températures. Les premiers ne sont pas homologués pour l’hiver chez nous, alors que les deuxièmes le sont. Ils portent un sigle qui montre un flocon de neige à l’intérieur d’une montagne

Ainsi, les pneus toutes saisons ne remplacent pas les pneus d’hiver. Pour les pneus homologués, ils peuvent effectivement se montrer efficaces lors de la saison froide, entre autres parce qu’ils proposent une bande de roulement plus adaptée et qu’ils demeurent souples sous les sept degrés Celsius.

Cependant, il est important de rappeler que les tests réalisés démontrent que des pneus d’hiver offrent 50 % plus d’adhérence sur neige et sur glace que des pneus homologués. Pour les pneus toutes saisons, ce n’est même pas comparable.

Conclusion

Les pneus d’hiver sont donc à prioriser, mais de bons pneus homologués peuvent faire le travail, selon la réalité de chacun.

Et soulignons un dernier point très important. Les pneus sont nombreux sur le marché et la qualité varie d’un constructeur à un autre, et même à l’intérieur d’une gamme. Ainsi, un excellent pneu homologué peut se montrer supérieur à un mauvais pneu d’hiver.

Pour en avoir le cœur net, de grâce, consultez un professionnel du pneu qui pourra vous guider vers le meilleur choix pour votre véhicule et pour vos besoins.