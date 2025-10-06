Essai de pneus d’hiver Nokian Hakkapeliitta R5 SUV : La barre est haute

Du tout premier pneu d’hiver au monde jusqu’au R5 SUV prêt pour les véhicules électriques d’aujourd’hui, Nokian célèbre 90 ans de maîtrise hivernale.

Nokian Tyres a inventé le premier pneu d’hiver en 1934.

Le Hakkapeliitta R5 SUV offre une adhérence, un confort et une durabilité exceptionnels pour les véhicules électriques et hybrides modernes.

Les cristaux Arctic Grip et les flancs renforcés d’aramide assurent traction, protection et confiance en conditions hivernales extrêmes.

Si vous vivez dans une région où la neige, la gadoue et le verglas sont aussi courants qu’un café matinal chez Tim, vous savez qu’un bon jeu de pneus d’hiver peut faire toute la différence. Pour Nokian Tyres, cette vérité est à la base de neuf décennies d’innovation. La société finlandaise a inventé le premier pneu d’hiver au monde en 1934, une révolution en matière de sécurité baptisée Kelirengas (« pneu météo »).

Pour célébrer l’événement — ou plutôt le 91e anniversaire du pneu d’hiver — j’ai choisi d’essayer un jeu de pneus ELECTRIC FIT Hakkapeliitta R5 SUV sur mon Kia EV9 2025.

Aujourd’hui, le nom Hakkapeliitta est synonyme de performance et de sécurité hivernales. La marque est passée de simples blocs de bande de roulement à un assemblage complexe d’environ 100 matériaux, dont plusieurs sont renouvelables ou recyclés. Nokian Tyres fabrique encore ses produits en Finlande, l’un des terrains d’essai hivernaux les plus rudes du monde (bien que Montréal en janvier puisse rivaliser), et continue de définir la référence en matière d’adhérence, de durabilité et de mobilité écoresponsable.

Place au Hakkapeliitta R5 SUV

Dernière évolution de cette lignée légendaire, le Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 SUV est un pneu d’hiver sans crampons conçu pour les VUS modernes et les véhicules électriques. Descendant direct du modèle de 1934, il a été conçu pour un monde bien différent, où des VUS électriques de plus de 6 000 lb comme mon Kia EV9 reposent sur des composés avancés et une traction silencieuse plutôt que sur des crampons métalliques.

Son arme secrète : les cristaux Arctic Grip. Ces particules microscopiques ultradures intégrées à la gomme agissent comme des crampons intégrés. À mesure que le pneu s’use, de nouveaux cristaux apparaissent, préservant ainsi l’adhérence sur la glace. Nokian parle de « réserve d’adhérence », une touche finlandaise discrète, mais décisive sur les routes glacées.

Une force invisible

Sous la bande de roulement, le R5 SUV intègre des flancs renforcés d’aramide, une fibre synthétique utilisée dans l’aéronautique et la défense. Le résultat : un flanc qui résiste aux nids-de-poule, aux ornières glacées et aux bordures de trottoir. Cette rigidité accrue offrirait aussi une meilleure précision de conduite, particulièrement importante pour les véhicules électriques plus lourds, sans compromettre le confort.

Conçu pour les véhicules électriques et hybrides

Le poids supplémentaire des batteries allonge les distances de freinage, tandis que le couple instantané des véhicules électriques accélère l’usure des pneus. Pour y faire face, le R5 SUV a été optimisé pour offrir une faible résistance au roulement, prolongeant l’autonomie et réduisant la consommation d’énergie sans sacrifier l’adhérence. Le sceau ELECTRIC FIT garantit que le pneu répond aux exigences de performance, d’efficacité et surtout, aux attentes des conducteurs.

Confiance silencieuse et pensée verte

Grâce à son design Double Block Grip, la bande de roulement réduit le bruit tout en améliorant la stabilité. Les ingénieurs de Nokian ont également tenu compte de la durabilité : plus du tiers du composé Green Trace provient de matériaux renouvelables ou recyclés comme le caoutchouc naturel, les huiles végétales, la résine de pin et l’acier recyclé. Son design allégé et à faible friction permet d’économiser du carburant ou d’accroître l’autonomie des véhicules électriques.

La sécurité en un coup d’œil

Nokian intègre même la tranquillité d’esprit dans la bande de roulement. Mon élément préféré : l’indicateur de sécurité hivernale (WSI). Moulé dans le pneu, il indique la profondeur restante et affiche un flocon de neige. Lorsque celui-ci disparaît, c’est le signal discret qu’il est temps de remplacer les pneus.

Un héritage toujours bien vivant

Quatre-vingt-dix ans après avoir transformé la conduite hivernale, le nom Hakkapeliitta évoque encore une chose avant tout : la confiance. Il va donc sans dire que mes attentes envers ces pneus et leur capacité à gérer la puissance et le poids du EV9 sont très élevées.

Comme vous, je ne suis pas pressé de voir arriver les premières neiges, mais je serai prêt quand elles tomberont. Car, peu importe nos espoirs, une chose est certaine : l’hiver S’EN VIENT.