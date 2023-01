Essai des pneus hiver Michelin X-ICE Snow : À l’épreuve de l’hiver

Les pneus hiver X-ICE sont aussi compétents que prévu.

Jusqu’à présent, ils ont affronté sans effort les conditions toujours changeantes de cet hiver.

Fait troublant, l’hiver a finalement dressé son visage blanc dans la grande région de Montréal près d’une semaine après le jour de l’An. Alors que la majeure partie de l’Amérique du Nord était gelée ou s’extirpait de plusieurs pieds de neige, Montréal a dû composer avec des températures douces et de la pluie. Mais lorsque l’hiver est arrivé, nous avons eu droit à de la pluie verglaçante, suivie de neige et de beaucoup de glace. Je n’étais pas inquiet puisque ma Golf était chaussée de nouveaux pneus d’hiver Michelin X-ICE snow.

La confiance est un bon sentiment. Grâce à la combinaison bénie des capacités des pneus Michelin X-ICE et du système de traction intégrale 4MOTION de la Golf, qui est plus qu’adéquat, se retrouver dans une situation de glissade non intentionnelle ou être coincé est essentiellement le résultat direct du conducteur qui pousse sa chance. En effet, si la transmission intégrale contribue à l’élan vers l’avant, c’est aux pneus qu’il incombe de réduire la vitesse et de maintenir le nez du véhicule dans la direction souhaitée.

Le pneu d’hiver Michelin X-ICE Snow est toujours l’un des meilleurs choix en Amérique du Nord lorsqu’il s’agit de choisir un bon pneu pour la saison froide. C’est le cas depuis de nombreuses années, mais cette dernière génération du X-ICE est la plus complète qui soit.

Je vais être tout à fait honnête : je n’ai pas conduit ma Golf avec les pneus Michelin X-ICE dans des conditions vraiment enneigées*. La plus grosse chute de neige que nous ayons reçue au moment de la rédaction de cet article n’était que d’environ 15 cm en 24 heures. Mais soyons francs, il ne fait aucun doute que les lamelles profondes et imbriquées en 3D s’accrochent sans effort à la surface enneigée et permettent d’avancer. J’ai cependant roulé de pneu à pneu sur de la glace, de la neige fondue, des surfaces humides et sèches.

Aujourd’hui plus que jamais, et peut-être plus encore à l’avenir, les pneus d’hiver devront faire face à des conditions de conduite tout à fait extrêmes et rapidement changeante. Dans mon cas, je suis passé d’un après-midi pluvieux à +8 degrés Celsius à une nuit de gel à -5 degrés Celsius avec pour conséquence des conditions de conduite traître le matin. Avec les bonnes habitudes de conduite sur route et des pneus neige Michelin X-ICE, il n’y a jamais de raison de s’inquiéter.

Avec un effort raisonnable sur l’accélérateur, les mêmes lamelles imbriquées en 3D et la bande de roulement en V de nouvelle génération travaillent ensemble pour maintenir la gomme en contact avec la surface. Et grâce au composé de la bande de roulement FLEX-ICE 2.0, l’aire de contact du pneu reste suffisamment souple pour s’accrocher au mieux à la route glacée.

C’est la capacité du pneu à fonctionner comme souhaité dans toutes ces conditions qui rend le pneu hiver Michelin X-ICE si désirable. Son mélange de gomme unique et breveté est conçu pour fonctionner dans toutes les conditions, y compris sur des surfaces glacées et sèches. Ici, les pneus se comportent admirablement bien, montrant une forte propension à la stabilité et à la réactivité, tout en générant un bruit de roulement à peine audible.

Bien que nous soyons déjà profondément en janvier, le froid et le sec ont été les conditions de conduite dominantes. Malgré cela, en d’innombrables occasions et en un clin d’œil, un dégel rapide a recouvert les routes d’eau qui, inévitablement, a gelé quelques heures plus tard. Là encore, les lamelles et le dessin en « V » du pneu passent sans transition de l’évacuation de l’eau, permettant d’éviter l’aquaplanage, à l’accrochage sur la glace fraîchement formée.

En l’état, le pneu neige Michelin X-ICE de dernière génération est conçu pour faire face à nos conditions de conduite hivernales de plus en plus variées. En gros, ils sont dotés des bonnes types de capacités et de technologies pour affronter les conditions de conduite de plus en plus extrêmes.

Enfin, et même si je ne pourrai pas évaluer les technologies EverGrip de Michelin qui promettent des performances soutenues en toutes circonstances pour des saisons à venir, je n’ai aucune raison de douter de leur valeur.

*Quelques jours seulement avant la publication, mère Nature a finalement déversé 20 cm sur nous en quelques heures et, comme prévus, les pneus X-ICE se sont moqués des tentatives de la matière blanche duveteuse d’entraver la mobilité avant.