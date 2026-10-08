La techno en 500 mots : la grande famille SkyActiv

Quand Mazda a lancé SkyActiv en 2011, le constructeur n’a pas dévoilé une pièce, mais une philosophie : repenser chaque composante de ses véhicules en même temps plutôt qu’une à la fois. C’est pourquoi le nom apparaît partout, suivi d’une lettre ou d’un mot. Ce suffixe est la clé : il indique de quelle partie du véhicule on parle. Petit guide pour s’y retrouver.

Une philosophie qui repense tout le véhicule d’un coup, et non une seule pièce

Un nom qui désigne autant les moteurs que les transmissions, la structure, la tenue de route et l’électrification

Une approche révolutionnaire de Mazda, qui force à penser autrement

Avant de commencer, consultez notre article qui définit ce qu’est la philosophie SkyActiv.

Les moteurs

SkyActiv-G (G pour gasoline, ou essence) : c’est le moteur à essence de la majorité des Mazda vendues au Canada. Sa signature : un taux de compression élevé, pouvant atteindre 14:1 sur certaines versions atmosphériques, alors que la norme tournait autour de 10:1 à son arrivée. Plus on comprime le mélange air-essence, plus on extrait d’énergie de chaque goutte. Pour éviter le cognement qui accompagne normalement une telle compression, Mazda a recours à des pistons à cavité et à un collecteur d’échappement de configuration 4-2-1. La version turbo de 2,5 litres appartient à la même famille.

SkyActiv-D (diesel) : ici, Mazda a fait l’inverse : il a abaissé le taux de compression à environ 14:1, ce qui est très bas pour un diesel. Résultat : des pièces plus légères, moins de friction et moins d’oxydes d’azote à traiter. Ce moteur devait occuper une place importante sur notre marché, mais ça n’a jamais été le cas.

SkyActiv-X : le plus audacieux du lot. Il s’agit d’un moteur à essence qui fonctionne en partie comme un diesel, grâce à l’allumage par compression contrôlé par étincelle (SPCCI). La bougie agit comme déclencheur, mais la majeure partie d’un mélange très pauvre s’enflamme sous l’effet de la compression. Sa consommation se rapproche de celle d’un diesel. Il n’a jamais été offert en Amérique du Nord.

Les transmissions

SkyActiv-Drive : désigne la boîte automatique. La version classique à six rapports possède un convertisseur de couple qui se verrouille sur une très large plage d’utilisation afin de procurer une sensation directe. Les CX-70 et CX-90 profitent plutôt d’une nouvelle boîte à huit rapports, dépourvue de convertisseur de couple et faisant appel à des embrayages multidisques.

SkyActiv-MT : fait référence à la boîte manuelle à six rapports, compacte et légère, reconnue pour ses courtes courses de levier, notamment dans la MX-5.

La structure

SkyActiv-Body : ce dernier concerne la caisse, plus rigide et plus légère grâce à l’utilisation d’aciers à haute résistance. SkyActiv-Chassis touche les suspensions et la direction. Depuis la Mazda3 de 2019, Mazda les intègre dans une approche plus globale baptisée Skyactiv-Vehicle Architecture, basée sur le fonctionnement du corps humain : les sièges maintiennent le bassin pour stabiliser la tête du conducteur. Les CX-70 et CX-90 reposent quant à eux sur une plateforme à moteur longitudinal conçue autour d’une architecture à propulsion, adaptée au rouage intégral.

La tenue de route

SkyActiv-Vehicle Dynamics : introduit en 2016, cette branche regroupe des logiciels qui agissent sur le comportement du véhicule. Le plus connu, le G-Vectoring Control, réduit très légèrement le couple du moteur à l’entrée d’une courbe. Ce transfert de poids vers l’avant améliore l’adhérence des roues directrices, sans que le conducteur s’en aperçoive.

Et le rouage intégral ? Il s’appelle i-Activ AWD. Le nom SkyActiv n’y figure pas, mais le système est issu de la même philosophie, qui consiste à tout repenser comme si c’était la première fois. Plutôt que de réagir au patinage, il cherche à le prévenir, en analysant notamment la température extérieure, l’activité des essuie-glaces et les mouvements du volant.

L’électrification

Le préfixe « e » indique une forme d’électrification. Le e-Skyactiv G des CX-70 et CX-90 est un 6-cylindres en ligne turbo de 3,3 litres jumelé à un système hybride léger de 48 volts. Le e-SkyActiv PHEV (rechargeable) associe un 4-cylindres de 2,5 litres à un moteur électrique. Le e-Skyactiv R-EV utilise un petit moteur rotatif comme générateur pour alimenter le système électrique et prolonger l’autonomie du MX-30, une technologie non commercialisée chez nous.

En résumé

SkyActiv n’est pas un moteur. C’est un nom de famille. La lettre ou le mot qui suit indique s’il s’agit d’un moteur, d’une transmission, d’une structure ou d’une solution électrifiée.