La techno en 500 mots : qu’est-ce qui se cache derrière la technologie SkyActiv de Mazda ?

Chaque fois qu’il est question d’un véhicule Mazda, vous aurez sûrement remarqué que le mot SkyActiv apparaît quelque part. Un moteur, un châssis ou une transmission SkyActiv, par exemple. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c’était ? Eh bien, voici.

L’approche SkyActiv a déjà plus de 15 ans

Le premier moteur SkyActiv a servi la Mazda3 de 2012.

Le CX-5 de 2013 a été le premier véhicule SkyActiv de A à Z

SkyActiv est un ensemble de technologies, mais c’est en fait un mot qui cache une approche philosophique chez Mazda. Basée sur le vieux principe japonais « Jinba Ittai », qui signifie qu’un cavalier et son cheval ne font qu’un, son objectif est de donner naissance à une relation naturelle et intuitive entre un véhicule et son conducteur. Comment y arriver ? En repensant la façon dont l’automobile est pensée, c’est-à-dire en revoyant la façon de concevoir moteurs, châssis, transmissions, etc.

Déjà 15 ans

L’approche SkyActiv n’est pas nouvelle. Son concept a été présenté en 2009 au Salon de l’auto de Tokyo. Votre humble serviteur avait, à l’époque (2010), été invité à conduire des Mazda 6 japonaises (conduite à droite) dans la région de Vancouver pour mettre à l’essai de nouvelles mécaniques, soit un 4-cylindres de 2,0 litres, ainsi qu’un 4-cylindres Diesel de 2,2 litres.

Ce que la compagnie nous avait alors expliqué, c’est qu’elle avait demandé à ses ingénieurs de penser la conception d’un moteur autrement. Par exemple, la façon de dessiner un piston avec une surface supérieure plane. Les concepteurs ont alors sculpté une surface inégale pour optimiser l’injection de carburant. Le taux de compression des moteurs à essence a été augmenté, celui des mécaniques Diesel a été abaissé. Bref, tout a été mis en œuvre pour rendre les moteurs plus efficaces, plus performants et plus frugaux.

Même rengaine avec le châssis où l’on a, en plus de réduire le poids, pensé à une nouvelle façon de positionner les amortisseurs pour obtenir une réaction plus solide du véhicule et offrir une conduite plus engagée aux conducteurs.

Et derrière le tout, une mission : faire en sorte que l’efficacité énergétique d’un véhicule ne se fasse pas au détriment de la performance. De ce côté, c’est « mission accomplie », car s’il y a une chose qui revient souvent lors de nos commentaires concernant la conduite de produits Mazda, c’est que l’agrément est au rendez-vous.

Et pour Mazda, le virage était essentiel. Rappelons-nous qu’avant l’arrivée des premiers moteurs SkyActiv, les cotes de consommation des moulins de l’entreprise étaient parmi les pires, sinon les pires de l’industrie.

Le CX-5 2013… et la suite

La Mazda3 de 2012 a été la première à profiter d’un moteur SkyActiv, mais c’est avec le CX-5 que Mazda a lancé son premier modèle entièrement conçu derrière la philosophie SkyActiv. L’impact avait été énorme. Le moteur de base du modèle, un 4-cylindres de 2,0 litres (aujourd’hui disparu), offrait d’excellentes cotes de consommation pour un VUS non hybride. À l’usage, l’auteur de ces lignes a déjà maintenu une moyenne de 6,6 litres aux 100 km.

Les choses ont continué d’évoluer, avec des boîtes de vitesses, la conception d’un rouage intégral (i-Activ AWD) et le déploiement des caractéristiques de sécurité (i-Activsense). Mécaniquement, on continue de repousser les limites avec le développement de nouvelles approches qui améliorent l’efficacité et la frugalité.

Vous venez de le constater, la technologie SkyActiv, c’est plus qu’un nom. C’est une façon de voir et de concevoir les choses, une philosophie de travail qui guide le quotidien de chaque employé, une approche qui profite à tous, à commencer par le consommateur qui obtient en retour des véhicules pensés autrement.