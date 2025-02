La prochaine Genesis G70 passerait à l’électrique?

La prochaine G70 serait équipée d’une puissante motorisation électrique.

L’autonomie surpasserait 800 km.

Parmi les modèles de la gamme Genesis, la berline G70 commence de plus en plus à avoir du mal à cacher son âge de conception. La plus agile des berlines de la marque est arrivée sur le marché en 2018, en tant que modèle 2019, et même si elle est toujours dans le coup face à certaines des rivales de la catégorie, son constructeur doit déjà songer à sa remplaçante.

Et selon ce qu’indique un texte publié sur thekoreancarblog.com via la chaîne Motorsjason, la deuxième génération de la G70 passera à la propulsion exclusivement électrique. La plateforme envisagée pour le très imposant GV90 serait également dans les plans pour ce deuxième opus de la berline sport. Selon l’article, Genesis voudrait doter la voiture d’une puissante mécanique dotée d’une autonomie hors norme, si on se fie aux standards de 2025. En effet, l’objectif serait d’offrir plus de 800 km d’autonomie.

L’un des talons d’Achille de la G70 actuelle est son habitacle contiguë, surtout à l’arrière où asseoir trois adultes est presque une tâche complexe. Il faut donc prévoir un volume intérieur plus important avec cette deuxième génération de la berline. D’ailleurs, avec une architecture électrique, la G70 pourrait enfin offrir un intérieur plus volumineux, grâce à la taille réduite des motorisations. Il faut également s’attendre à une planche de bord équipée d’un vaste panneau numérique et un système infodivertissement plus en ligne avec le caractère huppé de la gamme Genesis.

À l’instar des récents concepts Genesis, la prochaine G70 risque d’emprunter un style plus agressif et racé que celui de la berline du moment. Les dimensions seront assurément accrues, tandis que la carrosserie devrait, en principe, avoir droit à une silhouette susceptible d’attirer l’œil.

Il ne faut toutefois pas s’attendre à une nouvelle G70 avant quelques années. Selon Motorsjason, la future G70 électrique ne serait attendue qu’en 2027 ou 2028.