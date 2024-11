Genesis GV70 2026: une plus grosse batterie et une modernisation complète

Pour sa cinquième année sur le marché automobile en 2026, le Genesis GV70 reçoit une mise à jour de mi-mandat.

Pour 2026, le Genesis GV70 voit sa silhouette être partiellement redessinée et son habitacle être raffiné et modernisé.

Les consommateurs continuent d’avoir le choix entre les moteurs turbocompressés de 2,5 et de 3,5 L.

Le modèle Électrifié demeure au catalogue et jouit d’une batterie à plus grande densité.

Dans le cadre d’un événement organisé en marge du Salon de l’auto de Los Angeles, Genesis a levé le voile sur le GV70 2026. EcoloAuto a assisté à la présentation concernant les améliorations de mi-génération que reçoit ce VUS compact de luxe autant dans sa version à moteur thermique qu’électrique.

Du nouveau aussi pour le GV70 Électrifié

Avec cette importante mise à jour, le Genesis GV70 Électrifié promet de demeurer concurrentiel. En effet, notons d’emblée que la portion entourant son port de recharge a été revue. On a ajouté un élément chauffant afin de faciliter l’ouverture et la fermeture par temps froid. D’ailleurs, on ne peut passer sous silence qu’il est d’ailleurs exclusivement équipé du port de charge NACS (North American Charging Standard).

Aussi, soulignons que la capacité de sa batterie passe de 77,4 à 84 kWh, ce qui devrait accroître son autonomie. Pour le moment, aucune donnée officielle n’a été dévoilée en ce sens. Toutefois, sur le modèle de présentation, le tableau de bord indiquait une charge de 88% correspondant à une autonomie de 365 kilomètres. Ceci pourrait donc se traduire en une autonomie totale de 415 kilomètres. D’après les données officielles fournies par Ressources naturelles Canada, l’autonomie du Genesis GV70 2025 est de 380 kilomètres. Il s’agirait donc d’un bon intéressant.

Sur une borne de 350 kW, le constructeur annonce qu’on pourra voir l’autonomie passer de 10 à 80% en 19 minutes.

Quelques retouches esthétiques

En analysant de près le Genesis GV70 2026, on remarque que celui-ci profite de quelques retouches esthétiques. En effet, sa grille de calandre a été redessinée et il en est de même pour ses phares. À l’arrière, les clignotants ont été retravaillés. Des nouvelles jantes de 19 et 21 pouces sont offertes avec le GV70 2026. Quant à la palette de couleurs, elle est bonifiée avec l’ajout du bleu Ceres.

À l’intérieur, le VUS compact de luxe progresse sur le plan technologique. Il est dorénavant muni d’un écran OLED de 27 pouces comprenant à la fois l’instrumentation ainsi que les contrôles du système d’infodivertissement. La sélection de quatre couleurs pour l’habitacle demeure au menu pour 2026 avec le modèle à essence.

Sous le capot du Genesis GV70 2026

Pour le volet mécanique, le Genesis GV70 2026 demeure inchangé. De série, il continue d’être livré avec le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L. Les consommateurs peuvent choisir d’opter pour le moteur V6 biturbo de 3,5 L. Ils développent respectivement 300 et 375 chevaux.

Mentionnons aussi que le constructeur ajoute un sélecteur de modes de conduite (neige, boue et sable).

Pour l’heure, l’échelle de prix ainsi que les cotes de consommation officielles du Genesis GV70 2026 demeurent inconnues.

Le constructeur prévoit que les premiers exemplaires du Genesis GV70 2026 arriveront chez les concessionnaires québécois dès la première moitié de 2025.