VinFast et Genesis boudent le Salon de l’auto de Montréal 2025

Les marques VinFast et Genesis seront absentes du Salon de l’auto de Montréal 2025 alors qu’elles étaient présentes lors des éditions antérieures.

VinFast est un constructeur automobile vietnamien qui tente de percer le marché nord-américain avec une gamme de VUS électriques.

Genesis est une marque de luxe coréenne qui célèbre son 10e anniversaire en 2025. Son portfolio actuel compte trois modèles électriques.

Fidèles au rendez-vous du mois de janvier au Palais des congrès de Montréal ces dernières années, certaines marques ont décidé de ne pas renouveler leur expérience pour l’édition 2025 du Salon de l’auto de Montréal. C’est le cas de VinFast ainsi que de Genesis.

Présente en 2023 et 2024, VinFast sera absente en 2025

John Lindo, directeur des communications corporatives pour VinFast au Canada, a confirmé que le constructeur vietnamien ne participera pas au Salon de l’auto de Montréal 2025. Il explique la situation par une décision d’affaires et il espère que VinFast pourra participer aux salons dédiés aux véhicules électriques.

On se rappellera VinFast occupait une grande partie du plancher d’exposition l’année dernière. Les visiteurs ont notamment pu voir des véhicules prototypes, comme la camionnette VF Wild et le petit VUS VF 3.

Hyundai sans Genesis

Genesis fait également partie des marques absentes de l’édition 2025 du Salon de l’auto de Montréal. Pourtant, le constructeur coréen de véhicules de luxe avait participé à l’événement l’année dernière.

Frédéric Mercier, directeur de produit et relations publiques au Québec pour Hyundai et Genesis, a affirmé que les ressources sont concentrées sur d’autres stratégies pour rejoindre les consommateurs. Dans le cas des salons de Québec, Calgary et Vancouver, les distributeurs locaux ont pris l’initiative d’y présenter leur gamme de produits.

Il précise toutefois que Hyundai sera au Salon de l’auto de Montréal et que le constructeur réserve une primeur canadienne aux visiteurs de l’événement.

Mentionnons que le Salon de l’auto de Montréal se tiendra du 17 au 26 janvier 2025 au Palais des congrès de Montréal.