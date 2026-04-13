La prochaine génération du Nissan Rogue arrive en version hybride seulement, vendue aux côtés du modèle actuel

Le Nissan Rogue de nouvelle génération sera d’abord offert avec la motorisation hybride e-Power, les versions thermiques suivront en 2027

Le Rogue de nouvelle génération sera lancé d’abord avec e-Power, la version à essence suivra en 2027.

Nissan s’attend à ce que le Rogue hybride représente plus de la moitié des ventes du modèle dans les deux ans.

Les décisions liées à la production et à l’approvisionnement au Tennessee sont au cœur des objectifs de prix et de marge du Rogue.

La renaissance en évolution de Nissan commencera avec l’arrivée attendue de son VUS compact de nouvelle génération et de son groupe motopropulseur hybride prometteur. En fait, le nouveau Rogue, dont l’arrivée est prévue à la fin de 2026, sera offert uniquement avec la technologie e-Power.

La version à essence seulement du Rogue de quatrième génération suivra en 2027, donnant à Nissan un déploiement échelonné pour son modèle au plus fort volume en Amérique du Nord. Pendant environ un an, le constructeur prévoit aussi continuer à vendre le Rogue à essence de génération actuelle à un prix inférieur. Appelons-le le Rogue Play ?

Cette approche à trois véhicules, qui comprend aussi le Rogue VEHR récemment ajouté (clone du Mitsubishi Outlander PHEV), vise à maintenir l’achalandage chez les concessionnaires pendant que Nissan fait passer l’un de ses produits les plus importants vers une phase plus électrifiée. Le président de Nissan Americas, Christian Meunier, a déclaré que ce chevauchement devrait aider les concessionnaires à retenir des acheteurs qui pourraient autrement repartir sans conclure d’achat.

Nissan compte sur le système e-Power pour devenir rapidement le principal groupe motopropulseur du Rogue après son lancement. Meunier a indiqué que l’entreprise s’attend à ce que l’hybride représente plus de la moitié du volume du Rogue dans les deux ans.

Cet objectif reflète l’évolution du marché des VUS compacts. Selon des données d’Edmunds citées par Nissan, les hybrides et hybrides rechargeables représentaient environ le quart des ventes du segment au premier trimestre, en hausse de près de neuf points de pourcentage par rapport à il y a trois ans. Les modèles à essence seulement comptent maintenant pour moins de 70 % du segment. Parmi les propriétaires de Rogue qui ont changé de marque au cours du même trimestre, 19 % sont passés à un hybride. Voilà une source de motivation.

L’urgence apparaît clairement dans l’historique récent des ventes du Rogue. Les livraisons américaines sont passées de 412 110 unités en 2018 à 217 896 en 2025, soit le plus bas niveau du modèle en 12 ans. Nissan a rapporté une hausse de 13 % au premier trimestre de cette année, mais l’objectif affiché de l’entreprise est de ramener le volume annuel du Rogue entre 250 000 et 300 000 unités une fois que le nouveau modèle sera pleinement monté en cadence. Les ventes canadiennes du Rogue sont en baisse de 8,5 % au premier trimestre de 2026. Les ventes avaient augmenté de 10,1 % en 2025.

Nissan affirme que le système e-Power de troisième génération améliorera la consommation sur autoroute de 15 % par rapport à la version précédente, tout en réduisant le bruit et les émissions. Pour un Rogue à rouage intégral, Nissan vise une cote combinée de 40 mi/gal US (5,9 L/100 km), comparativement à 37 mi/gal US (6,4 L/100 km) pour le Honda CR-V Hybrid comparable et à peu près au même niveau que le Toyota RAV4 Hybrid.

La production initiale du Rogue e-Power commencera au Japon cet été. L’assemblage américain du nouveau Rogue à essence doit débuter à l’usine Nissan de Smyrna, au Tennessee, au printemps 2027, et la version hybride y est prévue le plus rapidement possible. Nissan évalue aussi si les composants e-Power pourraient être fabriqués à son usine de moteurs de Decherd, au Tennessee.

Source: Automotive News