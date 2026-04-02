Le Rogue hybride e-Power 2027 misera sur les performances, l’efficacité et le rouage intégral

Le Rogue de quatrième génération de Nissan arrivera à la fin de 2026 avec la technologie hybride en série e-Power offerte en option, ce qui changera complètement la donne

Le Rogue e-Power 2027 introduira la technologie e-Power et une nouvelle génération du Rogue en Amérique du Nord.

Les moteurs électriques entraînent les roues; le moteur à essence ne sert qu’à produire de l’électricité.

Le Rogue VEHR 2026 est une solution temporaire distincte, dérivée de l’Outlander, en attendant l’arrivée du e-Power.

Nissan transforme le Rogue en une gamme à motorisations multiples, mais le Rogue hybride e-Power 2027 est la version qui change le plus clairement ce que deviendra ce VUS compact. Au lieu d’utiliser le moteur à essence pour contribuer à entraîner les roues par l’intermédiaire d’une transmission, la configuration e-Power de Nissan utilise uniquement des moteurs électriques pour la propulsion. Le rôle du moteur est de produire de l’électricité.

Cette distinction est importante parce que la gamme nord-américaine actuelle du Rogue repose toujours sur le modèle de troisième génération lancé pour 2021. Nissan l’a rafraîchi pour 2024, et il se poursuit pour les années-modèles 2025 et 2026 sous une forme conventionnelle à essence.

En attendant le Rogue hybride e-Power 2027, Nissan a déjà lancé le Rogue VEHR 2026, déjà en vente. Le VEHR donne à Nissan un Rogue électrifié dès maintenant, mais il s’agit de façon flagrante d’un dérivé de l’Outlander VEHR provenant de l’alliance, construit par Mitsubishi Motors et vendu sous l’appellation Rogue. Il ajoute une capacité de recharge, une batterie de 20 kWh et une configuration à trois rangées, mais il ne s’agit pas de la même stratégie de produit que le e-Power.

Le nouveau Rogue e-Power prendra sans aucun doute le relais dès son arrivée. Le nouveau modèle Rogue utilise une version de troisième génération de son système hybride en série calibrée pour l’Amérique du Nord. Deux moteurs électriques entraînent le véhicule, le rouage intégral à deux moteurs est inclus de série, et il n’y a pas de transmission conventionnelle. Cela se traduira par des qualités habituellement associées à un véhicule électrique plutôt qu’à un hybride compact typique : réponse immédiate au démarrage, accélération linéaire, fonctionnement plus silencieux et moins d’interruptions du groupe motopropulseur dans la circulation en accordéon.

Nissan profite aussi du nouveau Rogue pour mettre de l’avant des fonctions de contrôle du châssis qui s’accordent avec cette architecture à propulsion électrique. Le système AWD à deux moteurs est conçu pour faire varier plus précisément le couple et le freinage d’avant en arrière et d’un côté à l’autre, tandis qu’un freinage régénératif équilibré peut aider à réduire le tangage lors des décélérations. La fonction e-Pedal sera également de retour, permettant une conduite à une pédale dans de nombreuses situations à basse vitesse.

L’image-aguiche fournie ci-dessus montre un véhicule compact à l’allure très fluide, avec des surfaces rappelant à la fois l’Ariya et la LEAF, mais avec une signature lumineuse visuelle distincte.

Quoi qu’il en soit, Nissan doit être très impatiente et a certainement hâte de proposer le Rogue e-Power au marché nord-américain des VUS compacts. Nissan Canada a affiché une baisse de 11,29 % de ses ventes au premier trimestre de 2026, dont un recul de 8,5 % des ventes du Rogue. Nissan USA a enregistré un recul de 7,5 %, bien que les ventes du Rogue aient augmenté de 13 %.

De toute évidence, le Rogue e-POWER 2027 est extrêmement important pour l’identité à long terme de Nissan. La fin de 2026 ne peut pas arriver assez vite.