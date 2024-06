La Polestar 4 fait ses débuts au Canada dans le nouvel Espace de Montréal

Le VUS coupé Polestar 4 fait ses débuts au Canada dans le nouvel espace de vente de Montréal.

Le nouvel espace de vente propose des essais routiers, des consultations et présente la gamme complète des véhicules électriques Polestar.

Polestar 4 associe le design d’une voiture de sport à la praticité d’un VUS, à partir de 64 900 $ canadiens.

Hier soir, le constructeur suédois de véhicules électriques Polestar a dévoilé son VUS coupé Polestar 4 à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle salle d’exposition commerciale dans la région de Montréal, un marché clé pour la marque détenue par le groupe Volvo Car.

La Polestar 4 a été présentée en première Canadienne au nouveau magasin « Espace » de Laval, au Québec. Elle rejoint la berline Polestar 2 et le VUS Polestar 3 dans la gamme croissante de véhicules électriques du constructeur pour l’Amérique du Nord.

La région de Montréal est cruciale pour les ambitions de croissance de Polestar en Amérique du Nord. Le Québec comptait près de 171 000 véhicules entièrement électriques et hybrides sur ses routes en 2023, un chiffre qui devrait dépasser les 240 000 cette année, l’adoption des VE continuant à s’accélérer.

« L’adoption des VE à Montréal continue d’augmenter et constitue une grande réussite pour Polestar, qui représente notre plus grand marché en Amérique du Nord », a déclaré Hugues Bissonnette, responsable de Polestar Canada. « Étant donné que c’est également là que se trouve notre siège social canadien, Montréal et la région environnante sont essentielles à notre croissance. »

Le nouvel Espace Montréal offre aux acheteurs locaux de véhicules électriques une expérience transparente pour explorer la gamme croissante de Polestar. Les clients peuvent voir le fastback Polestar 2 et le VUS de performance Polestar 3 en personne, consulter des spécialistes des produits et tester les véhicules.

La Polestar 4 en grande primeur canadienne

Mais la vedette de la soirée a sans aucun doute été le dévoilement de la Polestar 4, qui faisait sa première apparition au Canada. Ce VUS coupé électrique allie le style élégant d’une voiture de sport basse à l’espace intérieur généreux et à la praticité d’un véhicule utilitaire multisegment.

La Polestar 4 est offerte avec le choix entre des configurations à moteur unique à propulsion arrière ou à moteur double à transmission intégrale. La variante haut de gamme à double moteur développe une puissance impressionnante de 544 ch et un couple de 506 lb-pi, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes.

Les performances ne se font pas au détriment de l’efficacité. Polestar vise une autonomie de 483 km pour la version à moteur unique et de 435 km pour la version à deux moteurs, toutes deux utilisant une batterie de 100 kWh capable d’une charge rapide de 200 kW en courant continu.

Le design de la Polestar 4 est aussi innovant qu’unique. Un toit en verre panoramique, des poignées de porte rétractables, des vitres sans cadre et des lames aérodynamiques à l’arrière maximisent l’efficacité aérodynamique. Plus remarquable encore, la traditionnelle lunette arrière a été remplacée par une caméra haute définition intégrée qui fournit au conducteur une vue en temps réel.

Les prix de la gamme Polestar 4 au Canada commencent à 64 900 $ pour le modèle de base à moteur unique et à longue portée. La variante à deux moteurs avec les aides à la conduite Pilot Pack est proposée à partir de 74 900 $. Un ensemble d’options ajoute des caractéristiques haut de gamme comme un système de freinage de performance Brembo, des jantes forgées de 22 pouces, des sièges et un volant chauffants, un affichage tête haute et bien plus encore.

La production pour les marchés nord-américains devrait commencer au troisième trimestre 2024 et, selon les dirigeants de Polestar, les premières livraisons aux clients sont attendues au quatrième trimestre.