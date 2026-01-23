Buick transfère la production de l’Envision de la Chine aux États-Unis pour contrer les tarifs

Les pressions tarifaires américaines commencent à être « payantes » pour la création d’emplois dans l’industrie automobile aux États-Unis. GM annonce que Buick va transférer la production de l’Envision de la Chine au Kansas à partir de 2028.

Construit Chine, l’Envision est frappé par des tarifs

Le modèle sera assemblé aux côtés du Chevrolet Equinox au Kansas

L’Envision demeure un des modèles des plus populaires pour Buick

La marque Buick est l’une des divisions les plus populaires de GM en Chine. Les véhicules se vendent très bien et GM propose même une collection de modèles qui ne sont pas disponibles ailleurs qu’en Chine. Alors que stratégiquement GM y a concentré une certaine partie de sa production globale, les tarifs de l’administration américaine entrainent une hausse imprévue des prix d’un modèle en particulier, l’Envision.

Un modèle chinois depuis ses débuts

L’Envison est exclusivement assemblé en Chine depuis les débuts de la première génération en 2014, le modèle n’arrivera en Amérique qu’en 2016. L’actuelle génération fut introduite pour l’année modèle 2021. Bien que l’Envision soit un des modèles phares de la gamme, la hausse des tarifs a entrainé une augmentation significative de son prix aux États-Unis. À titre d’exemple, son prix a subi une hausse d’environ 4 500 $. C’est énorme considérant que le prix de base de la version de base Preferred en 2024 commençait à $37 295. En 2026, le même modèle est à $41 000 plus les frais de transport et de préparation. C’est donc une différence de plus de $3 700. Au Canada, ce même modèle commence à 48 325$ en incluant les frais de transport et de préparation.

Aux États-Unis, Buick a vendu 198 155 véhicules en 2025. De ce nombre, 41 924 étaient des Envision. Cela en fait le troisième modèle le plus populaire derrière les sous compacts Encore GX et Envista. Même s’il demeure populaire, il doit demeurer un modèle « abordable », de ce fait l’augmentation du prix a fait mal à ses ventes qui ont reculé de 11,4 % en 2025.

Revirement de GM

Ce n’est pas un secret que l’administration américaine impose une collection de tarifs pour forcer les constructeurs à rapatrier la production en sol américain. GM comprend le message. Pour sauver l’avenir de son modèle, le constructeur va transférer la production de l’Envision dans son usine de Fairfax Assembly au Kansas.

La production se fera aux côtés du Chevrolet Equinox à partir de 2028. GM ajoute : « Cette décision renforce davantage l’empreinte manufacturière de GM sur le territoire national et soutient l’emploi aux États-Unis, en s’appuyant sur les 5,5 milliards de dollars de nouveaux investissements annoncés au cours de la dernière année dans l’ensemble de ses sites de production américains. »

Est-ce que l’Envision deviendra un clone de l’Equinox et du Terrain?

En 2028, l’Envision sera mûr pour une nouvelle génération. En transférant sa production aux côtés de celle du Chevrolet Equinox, on peut croire que GM transformera l’Envision en son jumeau technique. Ça ne serait pas la première fois que GM redessine un modèle pour l’intégrer dans une autre gamme, c’est déjà le cas pour les Chevrolet Equinox et GMC Terrain qui sont des jumeaux. On pourrait facilement voir l’Envision rejoindre ce groupe. Cela faciliterait la production et surtout aplanirait les couts de conception.