Tesla rachètera 15 véhicules électriques du marché canadien à des propriétaires américains en raison d’une erreur de certification 

Tesla rachètera 15 Model 3 et Model Y destinés au marché canadien après avoir déterminé qu’ils avaient été certifiés par erreur comme étant conformes aux normes fédérales de sécurité américaine.

Tesla a certifié à tort 15 véhicules du marché canadien en vue de leur importation aux États-Unis.

L’absence de conformité aux normes de sécurité empêche leur immatriculation légale aux États-Unis.

Les propriétaires concernés recevront une offre de rachat de leur véhicule.

Tesla rachètera 15 véhicules destinés au marché canadien après avoir déterminé qu’ils avaient été certifiés à tort comme étant conformes aux normes fédérales américaines de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS). Cette erreur de certification a permis leur importation et leur immatriculation aux États-Unis malgré certaines différences de conception.

Les véhicules concernés comprennent 12 exemplaires de la Model 3 2024 et trois exemplaires du Model Y 2026 fabriqués dans les usines d’assemblage de Tesla à Shanghai, en Chine, et à Berlin, en Allemagne. Ces véhicules avaient initialement été assemblés pour être vendus au Canada avant d’être importés aux États-Unis par des clients individuels.

Tesla avait délivré des lettres indiquant que les véhicules respectaient les exigences des FMVSS, à quelques exceptions près concernant les feux de jour et les étiquettes de certification. Ces documents ont permis aux nouveaux propriétaires de mener à bien le processus d’immatriculation aux États-Unis.

Un examen interne subséquent a révélé que les lettres de conformité avaient été délivrées par erreur. Tesla a constaté que les véhicules destinés au marché canadien diffèrent des versions commercialisées aux États-Unis de manière à empêcher leur pleine conformité aux normes de sécurité américaine applicables.

Dans le cas des Model 3 concernées, le principal problème est l’absence d’un coussin gonflable pour les genoux du conducteur, un dispositif exigé sur la configuration équivalente destinée au marché américain. Le Model Y 2026 du marché canadien ne dispose également d’aucun essai documenté démontrant sa conformité aux exigences américaines en matière de résistance des pare-chocs aux impacts selon les procédures des FMVSS.

Selon Tesla, le problème a été découvert après la réception, à la fin d’avril 2026, d’une demande de conformité liée à une importation transmise par un canal de communication inhabituel. Cette demande a déclenché un examen du processus de vérification de l’entreprise pour les véhicules fabriqués à l’extérieur des États-Unis et destinés à d’autres marchés.

L’examen a porté sur les lettres de conformité délivrées entre juin 2024 et avril 2026. Après avoir relevé les divergences, Tesla a cessé de délivrer des lettres de conformité pour les véhicules 2024 du marché canadien, avant d’étendre cette suspension à tous les modèles Tesla destinés au Canada.

En vertu de la législation fédérale américaine, l’entreprise réglera le problème en rachetant les 15 véhicules concernés plutôt qu’en les modifiant pour les rendre conformes. Tesla retirera également les lettres de conformité visant tout véhicule dont le processus d’importation est toujours en cours et les remplacera par des avis confirmant que ces véhicules ne répondent pas aux exigences des FMVSS.

Tesla a informé son réseau de vente au détail et de service de cette mesure. Les propriétaires des véhicules concernés devraient recevoir un avis officiel de rachat d’ici le 5 septembre.

Source: MotorTrend