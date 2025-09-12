La meilleure chance de survie de Nissan est d’accélérer le développement de nouveaux modèles

Le PDG de Nissan, Espinosa, annonce un calendrier de développement de 37 mois pour renverser le déclin financier

Nissan réduira le cycle de développement des véhicules de plus de 50 mois à 37 mois.

Une Leaf renouvelée, ainsi que de nouveaux Kicks et Sentra, figure parmi les modèles prévus d’ici 2026.

Le PDG Espinosa mène la relance malgré une perte projetée de 1,2 G$ et des dettes de 5 G$.

Nissan prévoit réduire le temps nécessaire pour développer et lancer de nouveaux véhicules, dans l’espoir d’inverser un déclin financier prolongé et de mieux concurrencer des rivaux plus rapides.

Le PDG Ivan Espinosa a déclaré que l’entreprise raccourcira les délais de développement de plus de 50 mois à 37 mois. Cette mesure aidera à simplifier les processus internes et à améliorer la capacité du constructeur à répondre aux préférences changeantes des consommateurs et aux conditions du marché.

« Nous entrons maintenant dans une phase où nous commençons à lancer beaucoup de nouvelles voitures », a déclaré Espinosa lors d’une entrevue le 10 septembre. Il a ajouté que l’entreprise « raccourcit considérablement le processus de développement » pour améliorer le rythme de lancement des produits.

La feuille de route mise à jour de Nissan comprend une Leaf entièrement repensée et une version améliorée de l’une de ses minivoitures kei. Parmi les prochaines sorties figurent également de nouvelles versions de la minifourgonnette Elgrand et du VUS sous-compact Kicks sur certains marchés. En Amérique du Nord, une Sentra redessinée est attendue d’ici la fin de 2025, tandis qu’une version hybride rechargeable du VUS Rogue est prévue pour le début de 2026.

Les efforts d’accélération du développement ont débuté il y a 18 mois et intègrent des pratiques observées en Chine, où des fabricants locaux de véhicules électriques comme BYD ont réduit les délais de lancement à aussi peu que 24 mois. Nissan a d’ailleurs enregistré une hausse de 22 % de ses ventes en Chine en juillet, stimulée par la demande pour la berline électrique N7.

Entre-temps, l’entreprise continue de faire face à d’importantes pressions financières. En juillet, elle a prévu une perte d’exploitation de 180 milliards de yens (environ 1,2 G$) pour la période d’avril à septembre 2025. Nissan doit gérer plus de 5 G$ en dettes venant à échéance en 2026 et a levé 850 milliards de yens grâce à l’émission de dettes et à la vente d’actifs.

Espinosa est devenu PDG en mars 2025 après avoir supervisé la planification des produits et la stratégie mondiale. Il dirige maintenant l’entreprise à un moment où les discussions de fusion avec Honda ont échoué et où son alliance avec l’actionnaire Renault demeure tendue.

En mai, la société avait déjà annoncé son intention de supprimer 20 000 emplois et de fermer sept usines dans le monde. Le constructeur prévoit également de mettre fin à la production à son usine d’Oppama, au Japon, d’ici mars 2028. Nissan évalue aussi la vente d’actifs non essentiels, dont son siège social de Yokohama. Bloomberg News a rapporté qu’une unité de KKR & Co. a offert environ 90 milliards de yens pour l’immeuble.

Espinosa a affirmé que la priorité reste d’améliorer l’exécution. « La seule façon de mieux composer avec ces choses, c’est d’aller vite, et c’est sur quoi nous travaillons en ce moment », a-t-il dit.