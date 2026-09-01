Lexus souligne les 25 ans de la IS avec une édition Circuit Green limitée à 350 exemplaires

Limitée à 350 exemplaires pour tout le marché nord-américain

Peinture Circuit Green, jantes BBS forgées noires de 19 pouces, habitacle NuLuxe à surpiqûres vertes

V6 de 3,5 L et 311 ch avec rouage intégral de série ; PDSF à venir

Lexus a dévoilé la Lexus IS Special Appearance Package 2027, une édition limitée basée sur la IS 350 F SPORT qui souligne les 25 ans de la berline. La production est plafonnée à 350 exemplaires pour l’ensemble du marché nord-américain, et les voitures doivent arriver chez les concessionnaires Lexus du Canada plus tard cette année.

La IS fait partie de la gamme Lexus depuis un quart de siècle. Depuis 2022, la marque souligne chaque année le modèle avec une nouvelle édition spéciale ou un ensemble Special Appearance. Celle-ci poursuit la tradition avec la teinte la plus distinctive à ce jour.

Peinture Circuit Green et jantes BBS forgées noires de 19 pouces

Le changement le plus visible est une nouvelle couleur extérieure baptisée Circuit Green, jumelée à des jantes BBS forgées noires de 19 pouces. À l’intérieur, l’habitacle suit le même thème : des sièges noirs garnis de NuLuxe avec inserts en Ultrasuede reçoivent des surpiqûres vertes, complétées par des garnitures au fini chrome satiné.

Les sièges eux-mêmes sont de type F SPORT perforés en NuLuxe : l’édition spéciale conserve donc le caractère plus sportif de la voiture de base plutôt que de le troquer contre des aménagements axés sur le luxe.

V6 de 311 ch et rouage intégral de série sur toute la gamme IS 2027

Sous le capot, rien ne change par rapport au reste de la gamme canadienne, et ce n’est pas un défaut. Toutes les Lexus IS 2027 vendues au Canada, ensemble Special Appearance compris, utilisent un V6 atmosphérique de 3,5 litres qui développe 311 ch et 280 lb-pi de couple maximal. La puissance passe par une boîte automatique à six rapports vers un rouage intégral de série.

La suspension variable adaptative (AVS) est livrée de série sur l’édition spéciale, tout comme le sélecteur de mode de conduite (Drive Mode Select) avec les réglages ECO, Normal, Sport S, Sport S+ et Custom.

Aides à la conduite et équipement de confort de série

L’ensemble Special Appearance ajoute aussi une longue liste d’équipements de série :

Assistance dans les embouteillages (Traffic Jam Assist), assistance au changement de voie et alerte de circulation transversale avant

Phares à DEL à trois faisceaux

Toit ouvrant

Aide au stationnement intuitive

Moniteur de vue panoramique

Chaîne audio Mark Levinson

Pour une édition limitée destinée aux passionnés, la liste d’aides à la conduite mérite une mention : l’assistance dans les embouteillages et l’assistance au changement de voie sont des fonctions normalement associées aux berlines et VUS de plus grande taille de la marque.

350 exemplaires pour l’Amérique du Nord, arrivée au Canada plus tard cette année

Lexus n’a pas encore annoncé le PDSF ni les spécifications complètes ; les deux seront communiqués à une date ultérieure. Ce qui est confirmé : 350 exemplaires pour toute l’Amérique du Nord, avec des livraisons canadiennes qui commenceront plus tard cette année. Lexus n’a pas précisé la part réservée au Canada dans ce total.

Vu la cadence annuelle des éditions spéciales de la IS depuis 2022 et l’angle anniversaire, celle-ci risque de partir rapidement une fois les carnets de commandes ouverts chez les concessionnaires canadiens.