Premier essai du Lexus NX 2027 : ne vous fiez surtout pas qu’aux apparences

N’eût été turbulences causées par l’administration Trump, le Lexus NX aurait eu droit à une toute nouvelle génération pour 2027. Toyota, pragmatique, se concentre sur l’essentiel et limite les dépenses.

Même si les changements au NX 2027 sont aussi importants que ceux apportés au Toyota RAV4 2026, on ne parle pas d’une nouvelle génération. Et pourtant, nouvelles motorisations, nouvelle cabine, nouveau châssis, il n’y a que l’esthétique qui bouge à peine.

Pour :

Comportement routier plus agréable

Frugalité de la consommation

Simplification de la gamme

Faibles couts de possession (Valeur de revente et couts d’entretien)

Contre :

Moteur toujours bruyant

Beaucoup de plastique à bord

Manque de distinction mécaniquement face au RAV4

L’esthétique dans la légèreté

N’eût été la situation précaire avec la présidence américaine, il est certain que le NX aurait, tout comme le RAV4 2026, eut droit à une refonte complète. On joue de réserve où l’on se concentre sur la devanture avec des blocs optiques à nouvelle signature visuelle à deux bandes de DEL parallèles. Lexus essaie cette approche sans renier la pointe de flèche que l’on connait. Tout le bouclier est différent, mais retient l’immense grille de calandre en sablier.

Au profil, ce qui se démarque, ce sont les jantes de 18 pouces pour le modèle Luxe de « base » et les jantes de 20 pouces pour les Exécutif et F-Sport. À l’arrière, c’est discret puisque l’on ajoute un deuxième « L » dans la bande transversale et cette dernière intègre un LEXUS illuminé le soir. À travers de ces améliorations, on ajoute de nouvelles couleurs. Notez que la qualité de l’assemblage est impeccable.

Bye le laqué

Une nouvelle mode s’impose dans le monde automobile : le retrait du noir laqué. C’était très beau, mais terrible à entretenir et surtout très fragile face aux grafignes. En gros, ce n’était pas beau longtemps. Avec le NX 2027, Lexus retire tout le noir lustré de la cabine et adopte une approche beaucoup plus épurée, rectiligne, rigide avec des plastiques mats.

On propose l’habillage de la cabine dans pas moins de 5 couleurs différentes, dont un rouge radieux pour la version F-Sport. Selon la version, les appliques seront en boiserie pour les Luxe et Exécutif alors que le F-Sport propose une mauvaise imitation de fibre de carbone tissée. Le look est moderne, mais la notion de luxe propre à Lexus est un peu plus en retrait. La finition est sans reproche.

Un volant presque magique

Le volant vit une petite révolution. Il est un centimètre plus petit qu’avant, mais nous donne une toute nouvelle sensation. On est plus connecté au véhicule d’autant plus que la calibration est plus agréable avec un rapport de direction variable plus réactif. Un détail, mais l’impact réel est positif dans la conduite. Les boutons rétroéclairés s’effacent s’ils ne sont pas utilisés. C’est mignon, mais inutile.

Les écrans

Derrière le volant, l’instrumentation en forme de maison de 12,3 pouces ne se prête pas à la critique. L’affichage est clair et bien disposé. On peut jouer à travers quelques tableaux pour avoir différentes informations, c’est bien fait.

Au centre, on découvre la pièce maitresse : un écran de 14 pouces avec la dernière génération du système multimédia de Lexus. Là encore, peu de critique à faire si ce n’est que le gris est un peu trop présent. Sans tomber dans l’arc-en-ciel, un peu plus de vie serait appréciable.

La fonctionnalité

Plus bas, on retrouve quelques commandes pour la gestion du volume de la radio et de la climatisation. Pour le moment, Lexus n’a pas encore eu le mémo sur le retour de plus de boutons physiques. L’ergonomie est bonne et l’on retrouve toutes les commandes après un regard rapide.

À la console, la gestion de la transmission se fait à partir d’un interrupteur qui libère beaucoup de place pour les porte-gobelets, la recharge de téléphone intelligent. L’accoudoir central ouvre autant de gauche à droite que de droite à gauche, c’est pratique.

Pour le bien-être et un peu trop

Le NX fournit une aire de vie très agréable pour 4 personnes. On propose, selon la version, un excellent système ambiophonique Mark Levinson totalisant 1 800 watts à travers 14 haut-parleurs. C’est une caractéristique phare de Lexus et l’on joue la carte « disco » avec un éclairage d’ambiance intégré dans certains haut-parleurs.

On propose des nouveautés comme un toit ouvrant panoramique et le Concierge sensoriel. Cet accessoire doit vous transporter dans un état second de bien-être selon votre humeur. On travaille sur plusieurs sens. L’application coordonne l’éclairage d’ambiance, la musique, la climatisation, la température et même un parfum. Leur description est captivante:

« Inspirer » est conçu pour stimuler et égayer grâce à un éclairage harmonisé, une ambiance sonore immersive, un flux d’air rafraîchissant et des réglages de confort personnalisés.

est conçu pour stimuler et égayer grâce à un éclairage harmonisé, une ambiance sonore immersive, un flux d’air rafraîchissant et des réglages de confort personnalisés. « Radiance » est conçu pour favoriser la concentration et la clarté d’esprit grâce à une synchronisation équilibrée de l’éclairage, des fragrances, du son et des réglages de confort, créant ainsi une expérience de conduite quotidienne plus stimulante et confortable.

est conçu pour favoriser la concentration et la clarté d’esprit grâce à une synchronisation équilibrée de l’éclairage, des fragrances, du son et des réglages de confort, créant ainsi une expérience de conduite quotidienne plus stimulante et confortable. « Revitaliser » est conçu pour favoriser la détente et le ressourcement grâce à des sons d’ambiance apaisants, une illumination douce et des réglages axés sur le confort.

Là où ça devient divertissant, c’est au niveau de la description des parfums.

Shinmei : Un parfum aux notes d’agrumes pures, inspiré par la sensation d’un nouveau départ à l’aube, qui évoque la clarté, l’optimisme et la promesse d’un jour nouveau.

: Un parfum aux notes d’agrumes pures, inspiré par la sensation d’un nouveau départ à l’aube, qui évoque la clarté, l’optimisme et la promesse d’un jour nouveau. Seiyo : Un parfum floral blanc doux inspiré par l’abondant ensoleillement printanier, évoquant chaleur, confort et ouverture naturelle.

: Un parfum floral blanc doux inspiré par l’abondant ensoleillement printanier, évoquant chaleur, confort et ouverture naturelle. Hanya : Un musc doux et mystérieux inspiré par le calme silencieux de la nuit, créant une atmosphère apaisante destinée à encourager la détente et la réflexion.

Je ne suis pas la clientèle cible pour cet accessoire, surtout concernant la parfumerie. Elle diffuse à trois intensités, et même à la plus faible j’ai ouvert la fenêtre pour aérer la cabine. C’était trop prenant. Sa désactivation est simple.

Le confort général

La visibilité à bord est bonne avec une fenestration généreuse. Les sièges offrent un bon niveau de confort avec des réglages adéquats à l’exception de la hauteur. Pour une personne de plus de 6 pieds, il est impossible d’abaisser suffisamment l’assise pour ne pas avoir le toupet qui se frotte au plafond.

À l’arrière, il offre des dégagements adéquats pour la vie de famille. Une troisième personne serait ambitieuse pour maintenir le confort. Au coffre, c’est bien à 643 L/1328 L en fonction de la position du dossier.

La mécanique, c’est là que ça se passe

On peut régler simplement la question de la mécanique : c’est la même que celle du Toyota RAV4 2026. La plate-forme est nouvelle et s’affiche plus complète que de simples ajouts en rigidité structurelle. Le NX était solide, il l’est encore plus et on le sent très bien dans la conduite.

Terminer les moteurs thermiques turbocompressés. On se retrouve avec deux variantes du même bloc moteur, un 4-cylindres de 2,5 litres connu du RAV4. Une version est hybride et l’autre hybride rechargeable.

Dans le cas de l’hybride, on pousse 244 chevaux en utilisant de l’essence avec un indice d’octane 91. Le 2,5 litres est marié à deux moteurs électriques, celui à l’avant donne 115 kW et celui à l’arrière, 40 kW. Le NX maintient un rouage intégral permanent puisqu’il y a toujours un peu de puissance sur les essieux. La distribution allant de 90-10 % à 20-80 %.

La puissance est bonne et donne un bon aplomb au véhicule. Il est certain que le 2.5 grogne encore un peu trop à mon gout. Lexus soutient pourtant avoir travaillé fort pour réduire les vibrations et le bruit.

Pour le 450h+, l’hybride rechargeable, on récupère l’essentiel, mais l’électrique avant passe à 151 kW. Au compte, c’est la même puissance que le RAV4 Plug-in à 324 chevaux. C’est puissant et l’on sent bien la vivacité de l’apport électrique.

Le 450h+ vient surtout avec une batterie plus grosse que précédemment. On passe de 18,1 kWh à 22,7 kWh. De ce fait, l’autonomie électrique peut aller jusqu’à 72 kilomètres avec le modèle Luxe et ses 18 pouces. Dans le cas Exécutif et F-Sport, on cède un kilomètre à 71.

Fait important, avec son port NACS, le NX 450h+ peut aller se charger sur des bornes de niveau 3 de 50 kW. À la maison, il accepte pour une borne de niveau 2 jusqu’à 11 kW.

La conduite, une belle surprise

Lexus a fait une collection d’améliorations. Il y a le plus petit volant qui offre une meilleure prise en main, mais surtout une direction plus précise et communicative. Je n’ai pas écrit cela souvent pour une Lexus.

Le pédalier est aussi beaucoup plus direct. Les ingénieurs ont coupé de moitié le nombre de pièces. Conséquemment, la connexion entre le conducteur et la machine gagne en communication. Les amortisseurs ont aussi été partiellement revus. Ils proposent des soupapes à ultra-basse vitesse qui augmentent le dynamisme de leur réaction. Dans le cas de la F-Sport, on pousse un peu plus loin avec des amortisseurs adaptatifs.

Dans l’ensemble, l’expérience de conduite dans le NX est passablement plus agréable et invitante que précédemment. Le fait de toutes ces améliorations le place en meilleure position face au dynamisme que l’on reconnait généralement aux produits allemands en compétition.

Conclusion

On dit presque du bout des lèvres chez Lexus qu’il s’agit d’une nouvelle génération. Les améliorations apportées au NX sont bien réelles et on réalise que le constructeur s’est concentré sur les points qui sont les plus importants. Plus de technologies à bord, des mécaniques modernes et efficaces, un agrément de conduite relevé et l’on profita de l’occasion pour simplifier la gamme.

Dans la logique que l’on reconnait à Lexus, on doit ajouter que les motorisations sont frugales, que les couts d’entretien sont plus bas que la compétition, que la fiabilité est supérieure et que la valeur de revente surpasse les concurrents. Et à tout cela, si vous avez la fibre patriotique, le NX est construit au Canada.

La gamme 2027 du Lexus NX arrivera en début d’année prochaine. La liste des prix sera dévoilée plus près de leur arrivée sur le marché.