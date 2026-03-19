Essai du pneu Nokian Hakkapeliitta R5 SUV, mise à jour : toujours l’un des choix les plus judicieux pour l’hiver

Après une saison sur le Kia EV9, le pneu d’hiver prêt pour les véhicules électriques de Nokian s’est montré silencieux, robuste et constamment rassurant.

Les Arctic Grip Crystals procurent une adhérence sûre et prévisible lorsque la gadoue et la glace font leur apparition.

Le R5 SUV demeure remarquablement silencieux et posé, même sur des VUS électriques plus lourds.

Les flancs renforcés à l’aramide et la conception intelligente de la bande de roulement inspirent une confiance durable pendant ce qui a été un rude hiver canadien.

Les pneus d’hiver ne se valent pas tous, et lorsqu’on passe assez de temps derrière le volant dans presque toutes les régions du Canada, on l’apprend vite. Certains sont bruyants. Certains manquent de précision. Certains adhèrent brillamment pendant un certain temps, puis semblent perdre leur mordant exactement au moment où l’hiver devient plus méchant. Et puis il y a les bons, les pneus qui gagnent votre confiance chaque fois que la température chute, que la chaussée devient glissante et que les prévisions commencent à lancer des expressions comme pluie verglaçante, gel soudain, précipitations mixtes et redoux. C’est précisément là que se situe le Nokian Hakkapeliitta R5 SUV.

Monté sur mon Kia EV9 2025, le Hakkapeliitta R5 SUV avait 6 000 lb de travail sur les épaules. Comme la plupart des véhicules électriques, l’EV9 AWD combine une masse importante et un couple instantané capables de révéler très rapidement les faiblesses d’un pneu. Voilà exactement pourquoi l’approche de Nokian importe.

La technologie phare demeure les Cristaux Arctic Grip, ces particules microscopiques, dures comme le diamant, intégrées au composé de la bande de roulement et qui agissent presque comme des crampons intégrés. Si vous voulez de vrais crampons, Nokian a plus d’une solution à vous offrir, y compris les nouveaux pneus Hakkapeliitta 01 dotés d’une technologie de crampons rétractables.

La mention « particules dures comme le diamant » peut sembler être une formule marketing bien tournée jusqu’à ce que l’on constate la manière dont le pneu se comporte sur la glace ou sur des surfaces mixtes. L’adhérence est progressive, les réactions sont constantes, et cette marge de sécurité supplémentaire est toujours présente. Dans le monde réel, cela peut faire la différence entre un arrêt maîtrisé et une glissade à vous couper le souffle. Le scénario peut sembler dramatique, mais, par un matin sombre et glacial de février avec la circulation qui s’accumule devant vous, il n’a rien de dramatique du tout.

Ce qui ressort aussi, c’est à quel point le R5 SUV convient naturellement à un véhicule électrique, même si j’ai dû me familiariser de nouveau avec le mode de conduite « Snow ». Nokian a été l’un des premiers fabricants de pneus à reconnaître que les véhicules électriques imposent des exigences particulières aux pneus. Cette compréhension précoce se voit.

Le poids de l’EV9 n’a jamais semblé dépasser les capacités du pneu en négociant une bretelle d’accès glissante, et la livraison immédiate du couple, qui peut si facilement déstabiliser des pneus d’hiver de moindre qualité, a été maîtrisée, enfin, en grande partie. Les lois de la physique étant ce qu’elles sont et avec 516 lb-pi de couple instantané, à moins que les pneus ne soient munis de grappins ou de crampons de 6 pouces, les roues patineront même avec une pression modérée sur l’accélérateur sur des surfaces extrêmes. La plupart des véhicules modernes, surtout les véhicules électriques, sont équipés de modes de conduite, dont « Snow ». Le mode du Kia équilibre la puissance entre l’avant et l’arrière (au lieu de privilégier l’arrière) en gérant le couple et en adoucissant légèrement la réponse de l’accélérateur. Ce mode de conduite, combiné aux Hakkas, a transformé l’EV9 en transporteur familial par excellence pour affronter l’hiver, peu importe où nous allions ou l’état des routes.

Dans l’ensemble, le Hakkapeliitta n’a jamais semblé simplement s’en sortir. Il était prêt. C’est une distinction importante. Et oui, l’inscription ELECTRIC FIT compte, parce qu’elle renvoie directement aux normes de performance et d’efficacité exigées par les véhicules électriques et hybrides modernes. Par précaution, essayez de conduire avec et sans le mode « Snow ». La différence sera marquée.

Vient ensuite le raffinement, qui est peut-être la surprise la plus agréable de toutes. L’un des avantages sous-estimés du R5 SUV est son comportement routier calme et posé. Trop de pneus d’hiver se signalent par un bruit de roulement monotone à chaque rotation. Le Nokian ne le fait pas. Ce n’est pas un pneu qui rugit à vitesse d’autoroute ; il fredonne doucement en arrière-plan, vous permettant de profiter du silence du véhicule électrique, ou de votre liste de chansons favorites, même sur une chaussée enneigée et compactée.

Il y a aussi des détails bien pensés intégrés au Hakkapeliitta R5. Les flancs renforcés d’aramide procurent une réelle tranquillité d’esprit sur les routes d’hiver défoncées, pleines de nids-de-poule et d’ornières gelées cachées sous la gadoue. L’indicateur de sécurité hivernale demeure l’une des fonctions les plus ingénieuses du segment, en vous donnant une référence visuelle claire de la profondeur de sculpture restante et de la durée de vie hivernale encore utilisable. Simple, efficace et très finlandais. C’est exactement le genre de touche fonctionnelle, sans fla-fla, qui définit depuis longtemps les meilleurs produits de Nokian.

Le point le plus important est celui-ci : le Hakkapeliitta R5 SUV ne repose ni sur des artifices ni sur de la poudre aux yeux. Il réussit en étant compétent partout où cela compte. Il adhère fortement, offre un bon confort de roulement, demeure silencieux et inspire confiance. Qu’il s’agisse d’un trajet matinal glacé dans la circulation montréalaise ou d’une escapade enneigée vers un chalet dans les Cantons-de-l’Est, le Hakkapeliitta R5 SUV poursuit la mission de la marque, soit livrer une sécurité pure.

C’est ce qui rend ce pneu si facile à recommander. Dans un marché rempli d’affirmations, d’écussons et de mots à la mode, les Nokian Hakkapeliitta R5 SUV sont authentiques : un pneu d’hiver sérieux, conçu pour la façon dont nous conduisons réellement aujourd’hui, surtout dans des VUS plus lourds et électrifiés.

Et cela, au bout du compte, est le plus beau compliment que je puisse lui faire. Du tout premier pneu d’hiver au monde à la confiance silencieuse d’une conception moderne prête pour les véhicules électriques, Nokian Tyres a prouvé que certains héritages ne font pas que durer — ils mordent à la route.

Il existe d’autres options. Si vous magasinez, je recommande fortement les familles de pneus d’hiver Michelin X-Ice et Bridgestone Blizzak.