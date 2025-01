Le Ford Maverick 2025 hybride à traction intégrale la moins chère est à 37 000 $

Le Ford Maverick 2025 AWD 2.0T est quant à elle proposée à 35 000 $.

Le Ford Maverick a fait ses débuts pour l’année-modèle 2022.

À l’époque, il était présenté comme une entrée abordable dans le segment des petits camions.

Le prix de base d’un Maverick 2025 est de 34 500 $, soit environ 9 000 $ de plus qu’en 2022.



L’attente s’est rapidement développée après que les premières informations soient tombées sur l’arrivée d’un nouveau petit pick-up Maverick de Ford. À l’époque, nous étions en plein mode COVID, mais la promesse d’un nouveau remplaçant du Ranger, en d’autres termes, une cabine bon marché avec une caisse, a rassuré de nombreux acheteurs et propriétaires de camions.

Le prix, les options de motorisation et le design ont contribué à alimenter le désir ardent de ce nouveau petit camion. La version hybride de base coûte 19 995 $ aux États-Unis et 25 900 $ au Canada, mais Ford ne pouvait pas le construire assez vite.

Au cours des dernières années, nous avons conduit et examiné le Maverick à plusieurs reprises et nous avons toujours été convaincus qu’il s’agissait d’un produit fantastique. La demande pour ce qui est véritablement un véhicule utilitaire est restée forte, et il est évident que Ford a misé sur elle. En seulement quatre ans, le prix de base du Maverick a augmenté d’exactement 33 % au Canada. Même le prix de la Honda Civic n’a pas augmenté de façon aussi spectaculaire, même si le modèle le moins cher commence maintenant à près de 28 000 $.

Malgré son prix, le Maverick 2025 demeure un excellent choix. Il continue d’asseoir sa réputation de camionnette compacte, polyvalente et efficace. La plus grande nouveauté est l’introduction d’une option de transmission intégrale (AWD) pour le modèle hybride, qui se vend à 37 000 $ avant toute option. Dans la foulée, Ford a augmenté les capacités de remorquage du Maverick, puisque le modèle hybride peut désormais tracter jusqu’à 4 000 livres lorsqu’il est équipé de l’ensemble de remorquage optionnel.

Nous avons été choqués par le prix de 37 000 $ du Ford Maverick Hybride AWD 2025. Cependant, comparé à un Chevrolet Colorado 2025 (40 199 $), un Hyundai Santa Cruz 2025 (41 999 $), et un Honda Ridgeline 2025 (51 490 $), il reste abordable et est également le plus efficace, sacrifiant peu en termes de capacité.