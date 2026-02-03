La Chine bannit les poignées de porte affleurantes sur les véhicules électriques

Le gouvernement chinois s’attaque à ce que plusieurs appellent un problème : les poignées de porte affleurantes électriques. Dans le cas présent, on vise uniquement les véhicules électriques pour des raisons de sécurité en cas de panne où il est plus complexe sinon impossible d’ouvrir les portes suite à un accident.

La Chine est le premier à légiférer sur le sujet

Seuls les véhicules électriques sont touchés pour le moment

Cette décision aura un impact partout dans le monde

La Chine met un terme à un élément de design et d’aérodynamisme très controversé depuis le début des années 2010. Elle interdira à partir du premier janvier 2027 les poignées de porte affleurantes électriques. Pour le moment, cette décision touchera uniquement les véhicules avec une motorisation électrique.

Les raisons qui expliquent cette décision du gouvernement chinois ne sont pas liées avec les habituelles doléances des Canadiens qui craignent que leurs poignées ne se déploient pas dans la glace, le verglas ou la neige. Non, pour les Chinois, c’est en lien avec une série d’incidents où les passagers étaient piégés à l’intérieur. En raison de défaillance électrique, les occupants n’étaient pas en mesure de s’extirper de leur véhicule. Certains sont morts.

Les enquêtes de sécurité.

La Chine enquête plus sérieusement depuis juillet 2024 sur cette problématique où deux personnes sont mortes coincées dans leur véhicule électrique. Ces derniers s’ajoutaient à une liste de plus en plus longue. En raison de la configuration des poignées, sans alimentation électrique, les occupants étaient incapables de sortir du véhicule et les services d’urgence incapables d’ouvrir de l’extérieur. Cette annonce n’est pas sans rappeler les enquêtes en Europe et aux États-Unis qui visent particulièrement les produits Tesla qui sont équipés de telles poignées depuis 2011 avec la défunte Model S.

À partir de janvier 2027, les véhicules devront avoir un procédé d’ouverture mécanique et non pas électrique autant à l’intérieur pour les occupants qu’à l’extérieur pour les services d’urgence en cas de besoin. Cette nouvelle mesure est imposée par le ministère de l’Industrie et de l’Information technologique.

Changement de design à prévoir

Les designers ont ajouté ce type de poignées de porte pour deux raisons essentiellement : l’aérodynamisme et l’esthétique, cela maintient une ligne pure à la silhouette. Les modèles actuellement en marché ou qui ont déjà été approuvés auront plus de temps pour s’adapter. Dans leur cas, ils devront d’être conformés dès 2029. Cependant, tout nouveau modèle qui n’est pas encore homologué devrait se plier à cette règle.

La Chine pourrait imposer ses standards au monde

L’impact sera fort en Chine, mais considérant que plusieurs modèles sont globaux, comme les Tesla, les constructeurs pourraient harmoniser la production pour tous les marchés afin de réduire les couts de production.

En entrevue avec la publication de Bloomberg, Bill Russo, fondateur du cabinet-conseil Automobility, basé à Shanghai, affirme : « La Chine passe du statut de simple plus grand marché de véhicules électriques à celui de définisseur des règles encadrant la réglementation des nouvelles technologies automobiles. » « En agissant en premier, Pékin peut tirer parti de l’ampleur de son marché intérieur pour imposer des normes de sécurité auxquelles devront se conformer tant les constructeurs chinois qu’étrangers sur son territoire, des normes qui pourraient ultimement accompagner les exportations de véhicules électriques chinois et influencer les standards mondiaux. »

Des règles très précises

Dorénavant, ce ne sera plus la loi de la jungle. Les constructeurs automobiles devront se conformer à des mesures claires : pour ce qui est de la poignée à l’extérieur de la portière, un espace en retrait d’au moins 6 centimètres sur 2 centimètres (2,4 pouces sur 0,8 pouce) doit permettre de saisir une poignée. Dans la cabine, à l’intérieur, c’est plus complet et aura des impacts significatifs sur le style. Les véhicules devront afficher une indication d’au moins 1 cm sur 0,7 cm illustrant comment ouvrir la portière. Dans cette même veine, la réglementation exige que l’emplacement exact des poignées et des indications visuelles doive être en évidence pour les occupants.

Il y a déjà de la redondance dans plusieurs véhicules en cas de « panne » électrique, mais ce n’était pas assez sécuritaire pour le gouvernement chinois. Ce sera en ajout aux câbles mécaniques de déverrouillage et les batteries de secours intégrées aux portières qui permettent l’ouverture même en cas de perte d’alimentation.

L’adaptation des constructeurs

Déjà, de nouveaux modèles chinois sont équipés de poignées plus traditionnelles. Ces constructeurs se doutaient bien que cette mesure allait être mise en vigueur plus tôt que tard.

Évidemment, Tesla étant un des précurseurs de ce type de poignées de porte devra réagir. L’entreprise a confirmé à Bloomberg par la voix de sa présidente Robyn Denholm qu’elle procédera aux ajustements requis en Chine. Pour le reste du monde, en particulier aux États-Unis, de nouvelles mesures est en cours de réflexion, notamment le déverrouillage automatique en cas de perte de tension électrique.