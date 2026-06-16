Ford en dévoile davantage sur sa camionnette électrique abordable grâce au programme d’essais « Unicorn »

La future camionnette électrique à bas prix de Ford apparaît dans de nouvelles images alors que son développement progresse en vue d’un lancement en production en 2027.

Les prototypes Ford dirigent désormais les observateurs vers des vidéos exclusives de développement en ligne grâce à des codes QR.

De nouvelles vidéos révèlent des proportions qui rapprochent davantage la camionnette du Maverick que du Ranger.

La production est prévue au Kentucky sur la future plateforme Universal Electric Vehicle de Ford.

Ford a offert son aperçu public le plus détaillé à ce jour d’une camionnette électrique prévue pour entrer en production en 2027. Le véhicule est positionné comme un VÉ d’entrée de gamme d’environ 30 000 $ US (41 500 $ CA) et a été identifié par le chef de la direction Jim Farley comme faisant partie de la réponse de Ford à la concurrence croissante des véhicules électriques chinois à plus faible coût.

De récents essais de prototypes en Californie ont attiré l’attention parce que le camouflage de la camionnette comprend un code QR. Une fois numérisé, ce code dirige les visiteurs vers un site Web dédié de Ford présentant des images du développement du véhicule ainsi que des mises à jour sur le programme.

Le projet, connu sous le nom de « Unicorn », utilise ce site Web pour mettre en valeur les progrès réalisés par son équipe de développement avancé. Le site comprend un message de bienvenue d’Alan Clarke, vice-président des projets de développement avancé, ainsi que des vidéos provenant des activités d’essais.

Une vidéo documente les travaux de validation hivernale dans le nord du Michigan. Bien que la camionnette soit lourdement camouflée, les images révèlent des éléments clés de sa silhouette générale. Le modèle semble adopter un pare-brise fortement incliné, une caisse courte et des dimensions qui paraissent plus proches de celles du Maverick que du Ranger intermédiaire, même si Ford classe ce nouveau véhicule dans la catégorie intermédiaire.

D’autres séquences offrent de brèves vues de l’avant et de l’arrière du véhicule pendant les essais. Les détails extérieurs demeurent dissimulés sous le camouflage ; toutefois, les contours généraux rappellent encore une fois le Maverick.

Le site Web consacré au développement présente également les activités du centre de développement des programmes de véhicules de Ford à Long Beach, en Californie. Une vidéo distincte démontre les processus d’assemblage de la carrosserie et du panneau d’instruments, mettant en évidence la nouvelle approche de fabrication par moulage monobloc de l’entreprise.

Cette technique de fabrication vise à réduire la complexité, raccourcir les délais de développement et diminuer les coûts. Le procédé devrait jouer un rôle important dans les futurs programmes de véhicules construits sur la prochaine architecture électrique de Ford.

L’initiative du code QR a gagné en visibilité après la diffusion en ligne de photos-espionnes du prototype. Le camouflage présente un mélange distinctif de graphiques comprenant notamment des cœurs, des fleurs, des bateaux, des ours en peluche et des ballons de soccer.

À la suite du lancement prévu de cette camionnette en 2027, Ford compte étendre sa plateforme Universal Electric Vehicle à d’autres produits. La production du véhicule est prévue à l’usine d’assemblage de Louisville, au Kentucky, une installation auparavant responsable de la fabrication des utilitaires multisegments Escape et Lincoln Corsair.

Source: Automotive News