Ford Ranger PHEV 2025: une version hybride rechargeable réservée pour l’Europe

Ford dévoile une nouvelle version hybride rechargeable (PHEV) pour le marché européen de son populaire Ranger.

Le Ford Ranger PHEV 2025 peut parcourir jusqu’à 43 kilomètres en mode tout électrique.

Sa capacité de remorquage est établie à 3500 kilogrammes.

Le Ranger PHEV dispose de la technologie Pro Power Onboard.

Du côté de l’Europe, Ford vient de dévoiler une nouvelle version hybride rechargeable du Ranger.

Au moment de publier, EcoloAuto était dans l’attente d’une réponse de Ford Canada quant à la possibilité de la commercialisation du Ranger PHEV de ce côté-ci de l’Atlantique.

En Amérique du Nord, le Ranger ne propose aucune forme d’électrification pour le moment. Quant au Maverick, il est livrable avec la technologie alors que le F-150 offre le choix entre l’hybride et la technologie 100% électrique.

Jusqu’à 43 kilomètres d’autonomie

Le nouveau Ford Ranger PHEV 2025 est animé par un moteur EcoBoost de 2,3 L ainsi qu’un moteur électrique de 75 kW. Le tout est jumelé à une transmission automatique dix rapports et à une batterie de 11,8 kWh. Cette dernière permet de parcourir une distance allant jusqu’à 43 kilomètres en mode tout électrique. Cette donnée est fournie par Ford et est calculée selon les normes WLTP. Avec la méthode de calcul nord-américaine, il faudrait s’attendre à une diminution de l’autonomie.

Grâce au mariage des deux motorisations, le Ranger hybride rechargeable développe un couple atteignant 514 lb-pi. Il est doté du système e-4WD permettant d’acheminer automatiquement la puissance nécessaire aux quatre roues.

Notons également qu’il n’est pas perdant sur le plan des capacités. En effet, il est en mesure de tirer une charge pouvant s’élever à 3500 kilogrammes. Mentionnons que les rails de châssis ont été retravaillés de manière à accueillir adéquatement la batterie. Les suspensions ont aussi été ajustées.

Plusieurs modes de conduite sont mis à la disposition des utilisateurs en fonction de leurs besoins: Auto EV, EV Now, EV Later ou EV Charge. Ils s’ajoutent aux modes déjà connus: Normal, Eco, Sport, Slippery (glissant), Tow/Haul (remorquage), Mud/Ruts (boue) et Sand (sable).

La polyvalence de la technologie Pro Power Onboard

Soulignons que, pour la première fois, le Ford Ranger reçoit la technologie Pro Power Onboard. Concrètement, celle-ci permet de remplacer une génératrice pour les besoins en électricité, par exemple, sur un chantier de construction.

Dans la cabine, on retrouve le système SYNC 4A, un écran tactile vertical de 12 pouces ainsi qu’une instrumentation numérique de 8 pouces.

La production du nouveau Ford Ranger PHEV 2025 a déjà débuté à l’usine de Silverton en Afrique du Sud.