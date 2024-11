Kia EV9 2024 : écolo ou pas?

Le Kia EV9 2024 se détaille à partir de 62 145 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

De l’espace pour tous, design sophistiqué, recharges rapides.

Comportement routier lourd, pas une aubaine, accès et sortie difficiles de la 3e rangée.

Il y a beaucoup de choix en matière de véhicules électriques sur le marché nord-américain, mais la plupart constituent des utilitaires compacts ou intermédiaires à deux rangées de sièges. De plus gros modèles sont en route pour les grandes familles, ou les familles recomposées, et l’un d’eux est déjà arrivé : le Kia EV9 2024 100 % électrique.

En date de l’automne 2024, seulement une poignée de VÉ pouvant transporter plus de cinq passagers est disponible. Les plus petits sont les Mercedes-Benz EQB et Tesla Model Y (aux États-Unis, mais pas au Canada), dans lesquels les acheteurs peuvent ajouter l’option d’une troisième rangée des sièges. Toutefois, ces deux multisegments sont trop petits pour partir en vacances avec les enfants et tout le bagage nécessaire. Le Cadillac Escalade IQ, le Mercedes-Benz EQS, le Rivian R1S, le Tesla Model X et le Volvo EX90 sont plus gros et proposent tous une troisième rangée, mais ils coûtent cher.

C’est ce qui rend le Kia EV9 2024 unique, du moins, pour le moment. Il est gros et son habitacle l’est tout autant, en plus d’être bourré de caractéristiques et de technologie. Il n’est toutefois pas une aubaine, mais est-il écolo?

Par défaut, on pourrait dire oui, puisqu’il s’agit évidemment d’un véhicule électrique. Les utilitaires intermédiaires à trois rangées munies de motorisations à essence consomment 10,5 L/100 km et plus en conduite mixte, à l’exception de quelques modèles hybrides ou hybrides rechargeables comme les Toyota Highlander et Toyota Grand Highlander, le Mazda CX-90, et la fourgonnette Chrysler Pacifica.

En consommation mixte équivalente, le EV9 affiche une cote variant entre 2,7 et 2,9 Le/100 km, et entre 23,6 à 26,1 kWh/100 km. Regardons avec d’autres véhicules électriques à sept passagers, et les autres modèles électriques de Kia, afin de comparer des pommes avec des pommes.

Batterie (kWh) Autonomie (km) Cote mixte (Le/100 km) Cote mixte (kWh/100 km) Kia EV6 77,4 351 à 499 2,0 à 2,7 18,0 à 25,5 Kia Niro EV 64,8 407 2,1 18,6 Tesla Model X 100,0 (est.) 483 à 539 2,3 à 2,6 20,9 à 23,2 Mercedes-Benz EQB 70,5 330 à 359 2,4 à 2,7 21,7 à 24,0 Kia EV9 76,1 à 99,8 370 à 489 2,6 à 2,9 23,6 à 26,1 Volvo EX90 111,0 483 à 499 2,8 à 2,9 24,9 à 26,1 Mercedes-Benz EQS 118,0 531 2,8 25,2 Rivian R1S 106,0 à 141,0 441 à 644 2,9 à 3,7 25,4 à 33,4

Bien que le Tesla Model X s’avère un champion de la gestion d’énergie, le Kia EV9 2024 n’a certainement pas à rougir de ses performances. À ce chapitre, il devance les EX90, EQS et R1S selon la déclinaison choisie, tout en étant à peine plus énergivore que l’EQB sous-compact, mais aussi des autres modèles de Kia.

La version Land GT-Line à rouage intégral est la plus lourde de la gamme, chaussée de pneus 285/45R21, et sans surprise, c’est celle qui affiche la pire consommation d’énergie. Lors de notre dernier essai à bord de celui-ci, nous avons observé une très bonne moyenne de 22,5 kWh/100 km. Pour un véhicule si gros, si logeable et si polyvalent, on peut assurément confirmer le côté écologique de l’EV9. Du moins, quant à sa gestion énergétique.

Le Kia EV9 2024 peut être rechargé rapidement aussi. Les unités munies de la batterie de 76,1 kWh affichent une vitesse de charge maximale de 235 kW, alors qu’avec la batterie de 99,8 kWh, la vitesse maximale chute à 210 kW. Lors de notre essai, nous avons branché la GT-Line sur une borne publique de 180 kW, et le véhicule n’a pas tardé à exploiter cette vitesse, faisant le plein d’électrons à une cadence de 179 kW avant de ralentir alors que la batterie atteignait 80 % de sa capacité.

Le véhicule permet aussi la fonction d’alimentation en énergie, ou Vehicle to Load (V2L), signifiant qu’au moyen d’un adaptateur, on peut brancher des accessoires électriques, fort pratique en camping, par exemple, pour faire chauffer de la nourriture ou une bouilloire, pour écouter de la musique, ou pour garder une glacière électrique au frais. Notons que la version Light de base est munie d’un système de chauffage de la batterie, mais pas d’une pompe à chaleur, le rendant donc moins intéressant pour affronter nos rudes hivers.

L’EV9 Light comprend un moteur monté sur le train arrière développant 215 chevaux et un couple de 258 livres-pied, alors que les Wind, Land, Land Premium et Land GT-Line disposent de deux moteurs, créant un rouage intégral tout en produisant un total de 379 chevaux et 516 livres-pied. Compte tenu du poids du véhicule, soit entre 2 310 et 2 666 kg (5 000 à 5 880 livres), la version Light pourrait ne pas convenir côté puissance, mais pour les autres, les performances sont vives.

En revanche, ce poids finit par compliquer la tâche de la suspension, et cette dernière peine à offrir un comportement routier sûr et une bonne qualité de roulement. À titre comparatif, l’EV9 pèse de 347 à 635 kilos de plus par rapport au Kia Telluride à essence – c’est beaucoup. À bord de l’EV9, on se sent un peu comme dans un VUS pleine grandeur et non dans un multisegment intermédiaire.

Côté dimensions, le Kia EV9 2024 et le Kia Telluride sont quasi identiques, bien que la première repose sur un empattement plus long. L’espace intérieur est également comparable, variant de quelques centimètres par ci et par là. Dans la deuxième rangée, on peut équiper l’EV9 d’une banquette ou de sièges capitaines, pour une capacité respective de sept ou de six passagers. Les adultes peuvent prendre place dans la troisième banquette et y seront à l’aise, grâce aux assises hautes. Toutefois, l’espace pour monter à bord et en sortir est étroit, rendant son accès difficile. Les sièges de deuxième rangée, coulissants à commande électrique dans notre version à l’essai, bougent très lentement. Le volume de chargement s’élève à 573 litres derrière la troisième rangée, à 1 233 litres derrière la deuxième et à 2 314 litres derrière la première. Comme le Telluride, l’EV9 peut remorquer jusqu’à 2 268 kg ou 5 000 livres.

Avec tout cet espace, les voyages en famille sont agréables, comme mon collègue Mathieu est en train de constater durant son essai à long terme du EV9. On a aussi pensé à placer des porte-gobelets, des espaces de rangement et des ports USB un peu partout, alors que le climatiseur automatique à trois zones, la borne WiFi intégrée (abonnement de données requis) et le système d’interphone Cabin Talk figurent de série. Parmi l’équipement disponible se trouvent aussi un hayon à commande électrique, deux toits vitrés, une colonne de direction à réglage électrique, un éclairage d’ambiance, des sièges de relaxation dans la première rangée, des sièges chauffants et ventilés dans les deux premières rangées et, bien sûr, la pléthore d’aides à la conduite sécuritaire. On se demande toutefois si les appuie-tête en tissu, gris pâle dans notre véhicule, resteront propres longtemps et comment on ferait pour les nettoyer.

Comme dans tout produit Kia, le système multimédia comprend une foule de fonctionnalités, le tout présenté sur un grand écran tactile 12,3 pouces, en tandem avec une instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur. La chaîne audio Meridian à 14 haut-parleurs, disponible en option, propose une belle sonorité.

Le Kia EV9 2024 se détaille entre 62 145 $ et 81 145 $, frais de transport et de préparation inclus. Le site web de Kia annonce également des frais de concessionnaire de 899 $. Au final, l’EV9 est spacieux et confortable, toutes les versions sauf celle de base sont performantes, et sa polyvalence est indéniable. Sa consommation d’énergie somme toute raisonnable en fait un véhicule écolo. En revanche, même si ses rivaux du moment sont vendus chez des marques de luxe, il faut constater qu’un EV9 bien équipé n’est pas une aubaine, et que l’agrément de conduite est gommé un peu par son poids élevé.