Jeep retire le drapeau américain sur les portières des modèles au Canada

Tout est dans les détails et parfois, le moindre détail peut faire la différence entre vendre un véhicule ou pas. Chez Jeep, un détail agaçait plus d’un consommateur, surtout dans le contexte actuel : le drapeau des États-Unis sur les portes avant de certains produits. Pour les modèles 2026, Stellantis Canada a donc gentiment demandé qu’on le retire…

Le drapeau américain se trouvait sur des modèles Jeep construits aux É.-U.

Il se situait sur les portes avant derrière le nom du modèle

La grosse majorité des 2026 n’auront plus le drapeau

Dans le contexte actuel des relations extrêmement tendues entre le Canada et les États-Unis, ce n’est pas tout le monde qui veut s’afficher avec le drapeau des États-Unis sur son véhicule. Jusqu’à récemment, c’était pourtant le cas sur des modèles Jeep construits aux États-Unis comme les Grand Cherokee, le Wagoneer et le Grand Wagoneer. Pour plusieurs, acheter un Jeep est une chose, mais rouler avec le drapeau en est une autre.

Alors que l’on peut voir le drapeau sur les Jeep depuis déjà plusieurs années, Stellantis Canada a décidé de faire le faire retirer sur les modèles dont la destination est le Canada. Stellantis Canada par la voix de Bradley Horn nous confirma que quelques unités 2026 auront le drapeau, mais qu’à partir de maintenant, il sera retiré des portes de ses produits.

Ce n’est qu’un détail, surtout qu’il est bien connu que plusieurs Jeep sont construits aux États-Unis. Cependant, pour plusieurs consommateurs, ce patriotisme à géométrie variable, c’était trop. Dans cette même foulée, on peut se questionner à savoir si le Compass 2027 qui devrait être construit au Canada aurait eu un drapeau du Canada dans sa portière… On sait que le Cherokee 2026, construit au Mexique, n’a pas le drapeau du Mexique sur la porte.

Pas que Jeep

Jeep n’est pas le seul constructeur à mettre fièrement en évidence ses origines. D’autres constructeurs américains le font comme Ford avec le F-150 où l’on peut voir le drapeau sur la partie extérieure du tableau de bord en ouvrant la porte. HUMMER a aussi le drapeau sur le pilier C de la camionnette et du VUS.

Évidemment, les Français comme Bugatti montrent aussi leurs couleurs et les Italiens ne se gênent pas pour le faire également. Toutefois, dans le contexte actuel, disons que plusieurs Canadiens n’ont pas particulièrement envie de s’afficher avec un drapeau étasunien.