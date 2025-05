GMC ajoute un mode de direction arrière et une Édition Fibre de carbone à la gamme HUMMER EV 2026

Le nouveau HUMMER EV 2026 gagne en agilité hors route, en puissance et propose une Édition Fibre de carbone en série limitée.

Le mode King Crab améliore la maniabilité hors route grâce à une direction arrière plus agile.

L’Édition Fibre de carbone atteint 0 à 96 km/h en 2,8 secondes avec une batterie de 24 modules.

Des mises à jour par la voie des airs ajoutent des fonctionnalités aux modèles HUMMER EV 2022 à 2025.

GMC a mis à jour son HUMMER EV pour l’année-modèle 2026 avec un nouveau mode de direction arrière, une performance accrue et une Édition Fibre de carbone exclusive, alors que la production se prépare à démarrer plus tard cette année.

Le nouveau mode King Crab, qui permet aux roues arrière de tourner plus rapidement que les roues avant, est maintenant de série sur toutes les versions 2X et 3X des HUMMER EV Pickup et VUS. Cette fonctionnalité améliore la manœuvrabilité dans les espaces restreints en conduite hors route. Elle sera aussi déployée par mise à jour sans fil pour tous les modèles HUMMER EV Pickup et VUS des années 2022 à 2025.

Une Édition Fibre de carbone très limitée s’ajoute à la gamme 2026, offerte en version Pickup et VUS. Grâce à une batterie de 24 modules et à une calibration avancée du groupe motopropulseur, cette version est capable de passer de 0 à 96 km/h en seulement 2,8 secondes, ce qui en fait le HUMMER EV le plus rapide à ce jour. Les deux variantes arborent une carrosserie gris mat Magnus Gray Matte, un habitacle Velocity Ember, des accents en fibre de carbone et des roues de 22 pouces.

Le HUMMER EV 3X Pickup 2026 reste le plus puissant de sa catégorie avec une puissance de 1 160 chevaux et un couple de 13 000 lb-pi. Des ajustements à la calibration des amortisseurs visent à améliorer le confort de roulement. Un écran d’infodivertissement de 13,4 pouces avec affichage partagé et boutique d’applications intégrée est inclus de série. Le système d’aide à la conduite Super Cruise, maintenant amélioré, est aussi inclus avec un abonnement d’essai de 3 ans.

La production du HUMMER EV 2026 commencera à l’été 2025 à l’usine Factory ZERO de GM à Detroit et Hamtramck. Les livraisons au Canada débuteront plus tard en 2025. Les prix finaux et l’autonomie seront annoncés à l’approche du lancement. Pour référence, les modèles EV Pickup et VUS 2X 2025 sont proposés à partir de 131 098 $.