Audi met à jour le Q4 e-tron pour 2027 avec un nouvel intérieur, une autonomie accrue et une recharge plus rapide

Le Q4 e-tron reçoit un nouveau tableau de bord avec des écrans plus grands, ainsi que quelques changements au design extérieur.

Le nouveau modèle affiche jusqu’à 11 % d’autonomie supplémentaire et une augmentation de 10 kW de sa puissance de recharge maximale.

La recharge bidirectionnelle a également été ajoutée, une première pour Audi.

Après cinq ans sur le marché, l’Audi Q4 e-tron bénéficie d’un rafraîchissement de mi-cycle pour l’année-modèle 2027.

Axée principalement sur l’intérieur, cette mise à jour inclut également des modifications de l’apparence extérieure et une amélioration du groupe motopropulseur du VUS électrique.

Pour commencer, le Q4 e-tron 2027 profite de nouveaux designs de jantes en alliage, d’un panneau de calandre avant de la couleur de la carrosserie, ainsi que de nouveaux phares avant et feux arrière à DEL.

Comme d’autres modèles Audi, le Q4 e-tron propose désormais des signatures lumineuses numériques sélectionnables grâce aux phares Matrix LED optionnels, qui peuvent être personnalisés par le conducteur via l’écran d’infodivertissement.

À l’arrière, les feux OLED de deuxième génération présentent également des motifs personnalisables, ainsi que des animations dynamiques qui bougent plusieurs fois par seconde et un système de détection de proximité qui avertit les autres conducteurs s’ils s’approchent trop de l’arrière d’un Q4 à l’arrêt afin de réduire le risque de collisions.

C’est à l’intérieur que se trouvent les plus grands changements, puisque le VÉ d’entrée de gamme d’Audi gagne un nouveau tableau de bord pour 2027, ainsi qu’une console centrale révisée.

Visant à aligner le Q4 e-tron sur les nouveaux modèles de la marque, cette mise à jour donne au VUS électrique des écrans nettement plus grands pour l’affichage des informations du conducteur (11,9 pouces) et le système d’infodivertissement (12,8 pouces), lesquels sont intégrés dans un seul panneau de verre.

En option, le nouveau Q4 e-tron peut également recevoir un écran passager de 12 pouces et un affichage tête haute à réalité augmentée qui projette les directions de navigation directement sur la route.

Entre les sièges avant se trouve une console centrale révisée qui comprend deux chargeurs de téléphone sans fil refroidis et une partie du système d’éclairage ambiant disponible.

En plus de ces changements apparents, Audi a également amélioré l’efficacité et les vitesses de recharge du Q4 e-tron.

En effet, un nouveau moteur électrique arrière sur les modèles à propulsion et à traction intégrale Quattro nécessite moins d’énergie pour propulser le véhicule, malgré un couple plus élevé qui atteint désormais 402 lb-pi.

Les chiffres de puissance restent les mêmes, soit 281 chevaux pour les variantes à propulsion et 335 chevaux pour les modèles à traction intégrale. Audi annonce des temps d’accélération de 6,6 et 5,4 secondes pour atteindre 100 km/h pour les deux motorisations.

Grâce à de nombreuses améliorations de l’efficacité, qui incluent également des prises d’air révisées et un aileron arrière plus fluide, le Q4 e-tron 2027 gagne jusqu’à 11 % d’autonomie supplémentaire par charge.

Si cette augmentation se traduit intégralement pour les modèles nord-américains, nous pouvons nous attendre à ce que le modèle de base du Q4 e-tron offre environ 515 km d’autonomie selon la méthode d’essai de l’EPA, au lieu du chiffre de 463 km pour lequel il est actuellement classé.

Bien que la batterie demeure une unité de 82 kWh (77 kWh utilisables), sa puissance de recharge maximale a été augmentée de 175 kW à 185 kW, ce qui devrait permettre une recharge de 10 à 80 % en 27 minutes.

Le système « Plug & Charge » est également nouveau pour l’année-modèle 2027, bien que nous ne sachions pas encore si cette fonctionnalité sera disponible en Amérique du Nord.

La recharge bidirectionnelle est aussi une nouveauté, permettant au conducteur d’alimenter des équipements électriques via la batterie du véhicule, une première pour Audi.

Cette fonctionnalité sera disponible via une prise de courant domestique dans l’espace de chargement, ainsi que via un adaptateur optionnel qui se branche sur le port de recharge.

Sur certains marchés européens, le Q4 e-tron 2027 pourra également renvoyer de l’énergie au réseau via une fonction « Vehicle to Home » (V2H), mais encore une fois, cela n’a pas été confirmé pour l’Amérique du Nord.

Les livraisons devraient commencer cet été en Europe, l’Amérique du Nord devant probablement suivre peu de temps après.

Bien entendu, le Q4 e-tron Sportback recevra également la même mise à jour que la version VUS.