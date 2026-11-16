Alors que de plus en plus de modèles 2027 arrivent sur les routes, les journalistes automobiles du monde entier se préparent à décerner les prix de la voiture de l’année. En Europe, le titre de la Voiture Européenne de l’Année 2027 sera remis le 8 janvier prochain, au salon de l’auto de Bruxelles. D’ici là, jetons un coup d’œil aux sept finalistes qui ont récemment été annoncés :

BMW iX3

2027 BMW iX3 | Photo: BMW 2027 BMW iX3 | Photo: BMW 2027 BMW iX3 | Photo: BMW 2027 BMW iX3 | Photo: BMW 2027 BMW iX3 | Photo: BMW

Premier modèle de série basé sur la nouvelle plateforme Neue Klasse du constructeur bavarois, le BMW iX3 incarne la riposte allemande sur le segment très disputé des VUS familiaux électriques haut de gamme, face notamment aux Tesla Model Y et Volvo EX60 Ce modèle électrique se décline sur le marché européen en version propulsion (iX3 40) dotée d’une batterie de 82,6 kWh pour 320 ch et 635 km d’autonomie (WLTP), ainsi qu’en déclinaison à transmission intégrale (50 xDrive) munie d’une batterie de 108,7 kWh développant 469 ch pour atteindre jusqu’à 805 km d’autonomie. Avec une fourchette de prix allant de 63 200 € à 72 000 €, il s’impose comme finaliste grâce à son architecture 800 volts autorisant une recharge ultrarapide jusqu’à 400 kW, son habitacle numérique panoramique et son efficacité énergétique remarquable.

Cupra Raval

2027 Cupra Raval | Photo: Cupra 2027 Cupra Raval | Photo: Cupra 2027 Cupra Raval | Photo: Cupra 2027 Cupra Raval | Photo: Cupra 2027 Cupra Raval | Photo: Cupra

Assemblé près de Barcelone sur la plateforme MEB+ du groupe Volkswagen, le Cupra Raval investit le créneau disputé des citadines électriques au tempérament sportif, face aux Renault 5 E-Tech et Mini Cooper Electric. Ce modèle à traction avant s’articule autour de deux batteries au choix : une LFP de 37 kWh (116 à 136 ch, jusqu’à 320 km d’autonomie WLTP) et une autre à la chimie NMC de 51,5 kWh associée à un moteur développant 211 ou 226 ch (version VZ) qui peut atteindre jusqu’à 446 km d’autonomie. Affiché entre 25 995 € et 42 000 € selon les marchés et finitions, il accède à la finale grâce à son châssis affûté doté d’un différentiel électronique autobloquant et son rapport prix-performances incisif.

Hyundai Ioniq 3

Hyundai IONIQ 3 N Line 2027 Hyundai IONIQ 3 N Line 2027 Hyundai IONIQ 3 N Line 2027 Hyundai IONIQ 3 N Line 2027 Hyundai IONIQ 3 N Line 2027 Hyundai IONIQ 3 N Line 2027

Reposant sur la plateforme E-GMP 400 volts, le Hyundai Ioniq 3 comble l’écart dans la gamme européenne de Hyundai entre l’Inster et le Kona Electric au cœur du segment des citadines polyvalentes, face aux Renault 4 E-Tech et Volkswagen ID. Polo. Ce modèle à traction avant offre deux configurations, soit une batterie LFP de 42,2 kWh (145 ch, jusqu’à 344 km d’autonomie WLTP) et une batterie NMC de 61 kWh avec un moteur de 135 ch pour atteindre jusqu’à 497 km d’autonomie. Proposé entre 29 995 € et 43 595 €, ce modèle au style affirmé décroche sa place en finale grâce à son autonomie record dans sa catégorie, son volume de coffre généreux de 441 litres et son rapport prix-équipement agressif.

Kia EV2

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Avec une fourchette tarifaire s’étendant de 26 670 € à environ 37 000 €, le Kia EV2 est le pendant plus conventionnel du Hyundai Ioniq 3. Comme celui-ci, le Kia EV2 est offert uniquement avec la traction avant et le choix entre une batterie LFP de 42,2 kWh couplée à un moteur de 145 ch (jusqu’à 317 km d’autonomie WLTP) ou une version longue autonomie de 61 kWh développant 135 ch et qui peut parcourir jusqu’à 453 km. Sa sélection en finale récompense un rapport encombrement-habitabilité remarquable sur seulement 4,06 mètres, notamment grâce à sa banquette arrière coulissante modulant le coffre jusqu’à 403 litres, ainsi qu’à la présence de la technologie de recharge bidirectionnelle V2L.

Renault Twingo

Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault Renault Twingo E-Tech Electric | Photo: Renault

Permettant à Renault d’enchaîner une sixième finale consécutive, la nouvelle Twingo E-Tech Electric relance le segment des mini-citadines urbaines face aux Dacia Spring et Leapmotor T03. Comme les plus grandes Renault 4 E-Tech et Renault 5 E-Tech, la nouvelle Twingo propose un style d’inspiration rétro rappelant la première génération lancée en 1993. Produite en Slovénie, cette traction avant mise sur la sobriété mécanique avec une batterie LFP de 27,5 kWh alimentant un moteur de 82 ch, offrant jusqu’à 263 km d’autonomie WLTP. Sa qualification en finale salue son positionnement tarifaire agressif de 19 490 € à environ 21 500 €, son gabarit maniable de 3,79 mètres, sa modularité libérant jusqu’à 360 litres de coffre ainsi que sa dotation numérique complète héritée des segments supérieurs.

Volkswagen ID. Polo

2027 Volkswagen ID. Polo| Photo: Volkswagen 2027 Volkswagen ID. Polo| Photo: Volkswagen 2027 Volkswagen ID. Polo| Photo: Volkswagen 2027 Volkswagen ID. Polo| Photo: Volkswagen 2027 Volkswagen ID. Polo| Photo: Volkswagen 2027 Volkswagen ID. Polo| Photo: Volkswagen

Tout juste sacrée Voiture de l’année en Allemagne, la Volkswagen ID. Polo transpose une appellation iconique à l’ère électrique pour affronter les Renault 5 E-Tech et Peugeot e-208 au dans le segment des sous-compactes. Comme le Cupra Raval, elle repose sur l’architecture à traction avant MEB+ et associe une batterie LFP de 37 kWh à des moteurs de 116 ou 135 ch (jusqu’à 334 km WLTP), ou une batterie NMC de 52 kWh qui porte la puissance à 211 ch (et 226 ch pour la GTI) pour atteindre 454 km d’autonomie. Affichée entre 24 995 € et environ 38 000 €, elle séduit le jury par son coffre de 441 litres, le retour de commandes physiques intuitives et ses aides à la conduite issues des segments supérieurs.

Volvo EX60

Volvo EX60 Cross Country 2027 Volvo EX60 2027 Volvo EX60 2027

Premier modèle reposant sur la nouvelle plateforme SPA3 de Volvo, l’EX60 transpose le populaire XC60 à l’ère du tout-électrique pour affronter les BMW iX3 et Mercedes-Benz GLC EV. Sa gamme s’articule autour d’une architecture 800 volts déclinée en trois versions pour l’Europe : la propulsion P6 (batterie de 80 kWh, 374 ch, 611 km WLTP) et les intégrales P10 AWD (91 kWh, 510 ch, 660 km) et P12 AWD (112 kWh, 680 ch, jusqu’à 810 km). Commercialisé entre 60 900 € et 82 000 € selon les marchés et finitions, il gagne sa place en finale grâce à ses batteries structurelles, sa recharge jusqu’à 400 kW et ses innovations sécuritaires inédites, dont la ceinture multi-adaptative.