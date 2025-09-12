Les VUS électriques Toyota construits aux États-Unis seront basés sur le RAV4 et le Land Cruiser

Les deux modèles auront trois rangées de sièges et seront construits au Kentucky.

Un concept de Land Cruiser électrique montré en 2023 donne un aperçu de ce qui est à venir.

Les deux VUS devraient partager la plateforme électrique e-TNGA de Toyota.

Quelques détails supplémentaires ont fait surface concernant les projets de Toyota pour son usine de Georgetown, au Kentucky, qui est en cours de réoutillage pour passer de la production de la berline Lexus ES à celle d’un nouveau VUS électrique.

Il s’avère qu’il ne s’agira pas d’un seul nouveau VÉ, mais de deux. En effet, une source a déclaré à Reuters que des versions électriques du RAV4 et du Land Cruiser seront fabriquées à l’usine du Kentucky à partir de l’année prochaine.

Cela n’a pas été officiellement confirmé, et aucun des deux modèles n’a été dévoilé ; les détails sont donc rares. Nous avons cependant au moins une idée de ce à quoi s’attendre.

En effet, le constructeur a présenté en 2023 un concept nommé Land Cruiser SE qui pourrait donner le ton pour la version de série.

Ce concept présente un design angulaire et l’inscription Toyota à l’avant à la place du logo traditionnel de la marque, rappelant le Land Cruiser à essence, mais les similarités avec son homonyme emblématique s’arrêtent là.

Cela signifie que ceux qui s’attendent à ce qu’un Land Cruiser électrique puisse aller partout où le modèle actuel axé sur le hors-route le peut risquent d’être déçus, car le concept ne présente pas une garde au sol surélevée, des pneus tout-terrain, ni des angles d’approche et de départ particulièrement agressifs.

Plutôt, ce modèle semble être un VUS légèrement sportif conçu pour la performance sur route. On pourrait peut-être mieux le décrire comme une version électrique du Highlander qui s’inspire du design du Land Cruiser.

Cela ne veut pas dire que des changements ne seront pas apportés avant la sortie de la version de série, et le Land Cruiser électrique final pourrait être nettement plus capable que ce que le concept suggère.

Dans le cas du RAV4 électrique, encore moins de détails sont connus, mais nous nous attendons à ce que ce modèle soit plus petit que le Land Cruiser électrique, même s’il est également question d’un modèle à trois rangées.

Cela devrait le placer au-dessus du nouveau bZ Woodland dans la gamme électrique de la marque en pleine expansion en Amérique du Nord.

Comme le bZ Woodland (et tous les véhicules électriques actuels de Toyota et Subaru), les deux VUS à venir devraient utiliser la plateforme e-TNGA, mais pas exactement la même version de celle-ci, car elle est très modulaire.

L’ajout de ces deux nouveaux modèles électriques élargirait considérablement l’attrait de la gamme de Toyota, car celle-ci ne compte actuellement que des modèles électriques compacts et sous-compacts, ne laissant à ceux qui ont besoin d’un VÉ plus grand d’autre choix que de se tourner vers la concurrence.

En ajoutant deux VUS électriques à trois rangées, le constructeur bénéficierait alors de véhicules à essence, hybrides et entièrement électriques dans certains des segments les plus populaires en Amérique du Nord.

La production ayant lieu au Kentucky, ces modèles seront aussi probablement à l’abri de tout tarif douanier actuel ou futur imposé par l’administration Trump sur les véhicules importés.

Comme le lancement des deux VUS est prévu pour l’année prochaine, plus de détails seront probablement révélés au cours des prochains mois.

Source : Reuters, via Inside EVs