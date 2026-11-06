Hyundai rappelle un peu plus de 66 000 Kona EV et Veloster N pour un problème de coussins gonflables

Un défaut logiciel peut désactiver les coussins gonflables

Aucun accident ni blessure n’a été rapporté

Le nombre de véhicules touchés au Canada est de 28 250

Dans le cas du Kona électrique, ce sont les modèles des années 2019 à 2023 qui sont visés, alors que pour la Veloster N, on parle de véhicules 2019 à 2022.

Le pépin se trouve dans le module de commande des coussins gonflables. Lors de certaines conditions de conduite, les données que le système enregistre de façon routinière peuvent être corrompues. Le témoin des coussins gonflables s’allume alors au tableau de bord et le système se désactive.

Un risque bien réel

Ce qui inquiète, c’est que, le cas échéant, ni les coussins gonflables ni les prétendeurs de ceintures ne se déclenchent lors d’un impact. Les risques de blessures augmentent donc considérablement.

Hyundai n’a connaissance d’aucun accident ni d’aucune blessure liée à ce pépin. Le constructeur a cependant recensé 331 signalements depuis 2019. C’est d’ailleurs une hausse des réclamations sous garantie concernant un témoin allumé qui a mené à l’enquête. Aucun avis n’a été émis recommandant de ne pas utiliser les véhicules, mais un propriétaire qui voit ce témoin s’allumer a tout intérêt à prendre rendez-vous sans tarder.

Pour régler le problème, une simple mise à jour du logiciel, effectuée gratuitement par les concessionnaires, est nécessaire. Hyundai va aussi rembourser les propriétaires qui auraient déjà payé pour faire corriger ce problème.

Les avis concernant cette campagne seront envoyés par la poste à partir du 1er janvier 2027.

Et au Canada ?

Au Canada, ce rappel concerne 26 318 Kona EV et 1932 Veloster N.

Il est fascinant de voir qu’il y a presque autant de modèles rappelés chez nous que chez nos voisins du sud. Cela s’explique, bien sûr, par la popularité du Kona électrique au Canada, notamment au Québec, par rapport à l’intérêt suscité par le modèle au sud de notre frontière.