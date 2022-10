Véhicules Hyundai 2023 : aperçu et changements

La berline électrique IONIQ 6 en route vers le Canada.

Le multisegment Hyundai Palisade obtient un rafraîchissement de mi-génération.

Les IONIQ et Veloster abandonnées.

Hyundai a commencé à déployer sa sous-marque électrique IONIQ à travers le marché mondial, tout en retenant une gamme complète de voitures et de multisegments à essence afin de satisfaire presque tous les besoins et les budgets.

De plus, par l’entremise de sa stratégie d’électrification, le constructeur coréen a également rehaussé son choix de motorisations hybrides et hybrides rechargeables. La compagnie a aussi récemment lancé deux véhicules à hautes performances. Voici ce à quoi on peut s’attendre de la marque Hyundai en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Hyundai IONIQ 5

Le multisegment Hyundai IONIQ 5 a été mis en vente en 2022, disponible avec un rouage à propulsion jumelé à une de deux tailles de batteries — 58 et 77,4 kWh — pour une autonomie estimée à 354 ou 488 kilomètres. Une variante à rouage intégral est également offerte avec une autonomie de 428 km, soit 16 km de plus pour le modèle 2023 par rapport à l’édition 2022. De plus, la puissance s’élève à 168, 225 ou 320 chevaux selon la version choisie. La déclinaison Essential de base a été abandonnée, alors qu’un système de préchauffage de la batterie figure désormais de série. L’avertissement de bouclage de ceintures de sécurité de tous les passagers est maintenant inclus, et la capacité de remorquage atteint maintenant les 1 043 kilogrammes ou 2 300 livres.

Hyundai IONIQ 6

La Hyundai IONIQ 6 est un nouveau modèle pour 2023, partageant les motorisations du IONIQ 5, mais les dissimulant sous une carrosserie futuriste et aérodynamique. En fait, affichant un coefficient de traînée de 0,21, il s’agit de l’une des voitures de production les plus aérodynamiques actuellement sur le marché. Entre-temps, la version la moins énergivore dispose d’une batterie de 77,4 kWh et propose une autonomie estimée à 610 km selon la norme WLTP plus optimiste utilisée ailleurs dans le monde. Avec un rouage à propulsion et la batterie de 53 kWh, la consommation d’énergie serait aussi basse que 14 kWh/100 km, soit l’une des plus efficientes sur le marché. La berline IONIQ 6 devrait arriver au pays tôt en 2023.

Hyundai Kona électrique

Maintenant que le gouvernement canadien a modifié ses critères d’admissibilité pour obtenir un rabais à l’achat d’un véhicule électrique, le constructeur coréen a retiré la déclinaison de base du Hyundai Kona électrique. Les feux arrière à DEL sont désormais réservés à la version Ultimate, le filet d’arrimage de l’aire de chargement n’est plus inclus dans les véhicules, et le système multimédia à écran tactile de 10,25 pouces, y compris la navigation, figure maintenant de série.

Hyundai Nexo

Le multisegment à piles à combustible Hyundai Nexo est reconduit sans changements pour 2023. Il n’est offert que dans certaines régions où l’infrastructure de ravitaillement le permet, comme au Québec et en Colombie-Britannique, par exemple. Le Nexo abrite une motorisation électrique produisant 161 chevaux et un couple de 291 livres-pied, et son autonomie pour un plein d’hydrogène est estimée à 570 km.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Hyundai Elantra hybride

La berline Hyundai Elantra hybride obtient quelques changements d’équipement pour 2023. La livrée Preferred de base n’est plus offerte, et la version Ultimate devient la Luxury — la seule désormais disponible. Celle-ci obtient des roues en alliage de 17 pouces au lieu de 16, une chaîne audio Bose et un sonar de recul avec freinage autonome.

Hyundai IONIQ

Disponibles en variantes hybride et hybride rechargeable en 2022, la Hyundai IONIQ à hayon n’est plus offert du tout en 2023.

Hyundai Santa Fe hybride et hybride rechargeable

À l’instar de l’Elantra hybride, les Hyundai Santa Fe hybride et hybride rechargeable voient leur déclinaison Preferred être retirée de la gamme pour 2023, laissant une seule livrée disponible, soit Luxury. La sellerie de cuir est maintenant définie comme du similicuir, alors que l’écran tactile multimédia de 10,25 pouces et le système de navigation figurent maintenant de série.

Hyundai Sonata hybride

Disponible en une seule déclinaison, la Hyundai Sonata hybride perd l’option du toit solaire, alors qu’un toit ouvrant panoramique figure de série. Sinon, pas de changements pour le millésime 2023.

Hyundai Tucson hybride et hybride rechargeable

Les versions hybride et hybride rechargeable du Hyundai Tucson perdent leurs cache-bagages et filet d’arrimage du coffre pour 2023, désormais relégués au rayon des accessoires chez le concessionnaire. Le système multimédia avec écran tactile de 10,25 pouces et système de navigation figurent maintenant de série dans les versions Luxury, autrefois réservées aux versions Ultimate. Toutefois, l’intégration Apple CarPlay et Android Auto n’est plus sans fil dans les Luxury.

AUTRES MODÈLES

Hyundai Elantra

Pour le millésime 2023, la livrée Essential de base ne propose plus la boîte manuelle à six rapports, alors que l’Ultimate est renommée Luxury. Le système multimédia avec écran tactile de 10,25 pouces, le système de navigation et l’éclairage d’ambiance sont maintenant inclus dans les Preferred avec ensemble Tech, Luxury et N Line, autrefois réservés aux déclinaisons Ultimate. La chaîne audio Bose et le régulateur de vitesse adaptatif figurent de série à partir de la déclinaison Luxury. La version N Line Ultimate obtient une sellerie en cuir au lieu d’un mélange de cuir et de tissu ainsi qu’un siège du conducteur à réglage électrique.

Hyundai Kona

Le Hyundai Kona reçoit quelques changements d’équipement en 2023, alors que le système multimédia avec écran tactile de 10,25 pouces et navigation figure désormais de série à partir de la livrée Preferred avec ensemble soleil et cuir. Étrangement, le petit multisegment se dote de crochets d’arrimage dans l’aire de chargement, mais perd son filet d’arrimage — signifiant qu’il s’agit maintenant d’un accessoire disponible chez le concessionnaire. Les phares antibrouillard ne sont plus disponibles.

Hyundai Palisade

Le Hyundai Palisade reçoit un rafraîchissement de mi-génération pour 2023, comprenant une révision des pare-chocs, de la grille de calandre, des phares et des feux de jour, des roues en alliage et des rétroviseurs extérieurs. L’habitacle profite d’une planche de bord retravaillée, d’un nouveau volant et de nouvelles garnitures de sièges. Un siège du conducteur avec fonction de massage, des appuie-bras réglables pour les sièges capitaine de deuxième rangée, des sièges chauffants à la troisième rangée, des glaces acoustiques laminées aux portes arrière, un écran multimédia tactile de 12,3 pouces, un système de clé numérique, une assistance de stationnement par télécommande, une borne Wi-Fi intégrée, un rétroviseur intérieur à caméra arrière, des ports USB-C et une recharge de téléphones par induction plus rapide sont tous désormais livrables. De plus, le Palisade 2023 devient plus sécuritaire avec l’ajout de coussins gonflables latéraux à l’arrière et des dispositifs de sécurité avancés plus performants. Une nouvelle version Urban s’ajoute, alors que la déclinaison Essential de base est abandonnée — signifiant un prix de base plus élevé.

Hyundai Santa Cruz

Introduite l’an dernier, la camionnette compacte Hyundai Santa Cruz est disponible au Canada avec un moteur turbo de 281 chevaux et un rouage intégral figurant de série. La version Ultimate est maintenant disponible avec un ensemble Night, apportant une apparence plus sombre. Le système multimédia avec écran tactile de 10,25 pouces et navigation figure de série dans la version Preferred, tout comme le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistant de conduite sur l’autoroute. On note aussi quelques changements de teintes de carrosserie.

Hyundai Santa Fe

Le Hyundai Santa Fe propose une gamme réduite en 2023, alors que la livrée Essential de base est larguée. La version Urban obtient des traverses de longerons de toit et des marchepieds, alors que la sellerie de cuir est maintenant définie comme étant du similicuir, exception faite du cuir véritable dans la version Ultimate Calligraphy. Le système multimédia avec écran tactile de 10,25 pouces et navigation figure maintenant de série dans toutes les versions du Santa Fe.

Hyundai Sonata

La berline Hyundai Sonata est reconduite en 2023 avec quelques changements. D’abord, la déclinaison Luxury 1.6T au milieu de la gamme a été abandonnée, alors que toutes les livrées reçoivent un affichage numérique de 4,2 pouces pour le conducteur, un système multimédia avec écran tactile de 10,25 pouces, un système de navigation, la connectivité Bluelink et la compatibilité avec la radio satellite SiriusXM. Enfin, la chaîne audio haut de gamme Bose figure maintenant de série à partir de la version Sport 1.6T.

Hyundai Tucson

Pour 2023, le Hyundai Tucson étend la disponibilité du système multimédia avec écran de 10,25 pouces et du système de navigation, maintenant de série à partir de la version Preferred avec ensemble Trend. Entre-temps, l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto est toujours disponible dans les versions Essential et Preferred, mais ne l’est curieusement plus dans les livrées plus chères. Quant à la recharge de téléphones par induction, elle est maintenant réservée aux variantes à motorisation hybride et hybride rechargeable. Le Tucson perd aussi le cache-bagages et le filet d’arrimage de l’aire de chargement, maintenant relégués au catalogue des accessoires.

Hyundai Veloster

Disponible uniquement en variante N en 2022, le Hyundai Veloster prend sa retraite au Canada. Chez le constructeur, on évoque l’arrivée des Elantra N et Kona N pour expliquer la disparition de la petite voiture sportive à hayon.

Hyundai Venue

Pour le millésime 2023, le Hyundai Venue, modèle le plus abordable chez la marque coréenne, obtient quelques changements mineurs. Il reçoit une alerte de présence d’occupants aux places arrière, alors que l’équipement de série comporte maintenant un affichage numérique de 4,2 pouces pour le conducteur, des lampes de lecture et un appuie-bras central. Le Venue est muni d’un quatre cylindres atmosphérique de 1,6 litre, produisant 121 chevaux, jumelé à soit une boîte manuelle à six rapports, soit une boîte automatique à variation continue, acheminant la puissance aux roues avant.