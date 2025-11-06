Le Hyundai Kona EV 2026 sera moins dispendieux que le modèle 2025

La version électrique du Hyundai Kona 2026 arrive avec un PDSF réduit de 2 500$ par rapport à 2025.

Cela signifie un nouveau PDSF de 43 999 $, le deuxième moins cher des électriques sur le marché canadien.

L’équipement et la mécanique demeurent inchangées.

Alors que la plupart des modèles 2026 sont plus dispendieux que les 2025 qu’ils remplacent, Hyundai Canada vogue à contre-courant avec le Kona EV.

Effectivement, le plus petit modèle électrique de la marque voit son prix de départ diminuer en 2026, renforçant encore son avantage financier sur ses compétiteurs.

Ainsi, le Hyundai Kona EV 2026 est offert à un PDSF de 43 999$ et un prix de vente au Québec de 46 966$, ce qui représente un rabais de 2 500$ sur le Kona EV 2025 dans les deux cas.

Ce modèle était déjà l’un des électriques les plus abordables au pays, et seule la nouvelle Chevrolet Bolt 2027 affiche maintenant un prix de départ inférieur (PDSF de 39 999$).

La Fiat 500e est moins dispendieuse en pratique, et les concessionnaires qui en ont en inventaire sont généralement négociables, mais son PDSF officiel est plus élevé que celui du Kona EV, à 48 885$.

Le Kia Niro EV, un proche cousin du Kona EV, conserve pour sa part la même structure de prix qu’en 2025, ce qui est peu commun en soi, la plupart des véhicules suivant l’inflation, au moins.

Malgré le nouveau prix plancher, le Kona Électrique 2026 n’est pas moins bien équipé que le 2025, et sa fiche technique est identique.

Pour rappel, ce multisegment sous-compact n’est offert qu’en une seule version appelée Preferred, à laquelle peut s’ajouter l’ensemble Trend, pour un supplément de 1 750$ ou l’ensemble Ultimate, pour 4 800$.

Une différence notable en 2026 est l’absence de l’ensemble N-Line Ultimate, auparavant facturé 5 700$, qui donnait un style plus dynamique au Kona EV.

Sur le plan mécanique, tous les Kona électriques conservent leur architecture à traction avant, qui comporte un moteur de 150 kW (201 chevaux) et 188 lb-pi de couple ainsi qu’une batterie de 64.8 kWh, qui permet une autonomie de 420 kilomètres selon Ressources Naturelles Canada.

Le marché américain avait aussi droit à une plus petite batterie de 48.6 kWh dans le modèle d’entrée de gamme en 2025, mais nous ne savons pas si elle sera de retour en 2026 puisque les informations concernant la nouvelle année modèle ne sont toujours pas publiés au sud de la frontière.

La décision de Hyundai Canada de réduire le prix du Kona EV 2026 est sans doute liée à l’arrêt des subventions fédérales pour véhicules électriques ainsi qu’à la diminution des incitatifs provinciaux au Québec, qui ont mené à une demande moindre pour tous les véhicules électriques au cours des derniers mois.