Hyundai prévoit pas moins de 36 lancements de véhicules en Amérique du Nord d’ici 2030

Hyundai ajoute des modèles à moteur thermique, hybride, électrique et électrique à autonomie prolongée à son plan nord-américain sur cinq ans

Hyundai prévoit 36 lancements de véhicules nouveaux ou améliorés en Amérique du Nord de 2026 à 2030.

La future gamme comprendra des motorisations thermiques, hybrides, électriques et électriques à autonomie prolongée.

Hyundai vise 80 % d’assemblage aux États-Unis et 80 % de contenu de chaîne d’approvisionnement américaine d’ici 2030.

Hyundai a présenté un sérieux plan de croissance pour l’Amérique du Nord qui prévoit un impressionnant total de 36 lancements de véhicules entièrement nouveaux ou considérablement améliorés entre 2026 et 2030 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cela représente plus de sept par année, soit un peu plus d’un tous les deux mois.

Le déploiement couvrira des voitures particulières, des VUS, des camions et des véhicules commerciaux. Hyundai a indiqué que le plan comprend des modèles phares, ainsi que des versions additionnelles et des produits dérivés, comme des variantes XRT et des modèles de performance N.

L’entreprise a présenté cette stratégie lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de Hyundai Motor Company, où le président et chef de la direction José Muñoz a lié le rythme des prochains lancements de produits à une poussée régionale plus large en matière de fabrication et de chaîne d’approvisionnement.

Plutôt que de se concentrer sur une seule voie de propulsion, Hyundai a indiqué que les prochains lancements utiliseront un mélange de motorisations à combustion interne, hybrides, électriques à batterie et électriques à autonomie prolongée. Cette approche extrêmement judicieuse démontre que l’entreprise estime que la demande nord-américaine continuera de varier considérablement.

Le plan produit est lié à l’investissement de 26 milliards de $ américains précédemment annoncé par Hyundai Motor Group aux États-Unis. Ce programme comprend des projets de fabrication et de technologie, notamment une nouvelle aciérie en Louisiane et un pôle d’innovation en robotique.

Hyundai a aussi fixé des cibles claires de localisation pour le marché américain. D’ici 2030, le constructeur vise à ce que plus de 80 % des véhicules qu’il vend aux États-Unis soient assemblés localement. En même temps, il prévoit faire passer le contenu américain de sa chaîne d’approvisionnement à environ 80 %, comparativement à quelque 60 % actuellement.

Ces objectifs pointent vers une stratégie fondée sur un approvisionnement régional plus serré et une base de production locale plus importante. Pour Hyundai, cela pourrait améliorer l’efficacité des opérations et réduire l’exposition aux perturbations de l’approvisionnement, tout en favorisant une réponse plus rapide à la demande du marché.

Pour le Canada et le Mexique, cette annonce indique que la planification régionale de Hyundai ne se limite pas à l’expansion de l’assemblage aux États-Unis. L’entreprise positionne sa prochaine vague de produits comme un programme nord-américain, avec une vaste combinaison de véhicules et de motorisations destinée à répondre à différents cadres réglementaires et à diverses préférences des consommateurs.

Nous avons une réflexion : Hyundai n’attend pas de voir ce que les constructeurs automobiles chinois vont planifier et faire une fois bien implantés au Canada. En plus, ces derniers sont déjà établis au Mexique. Hyundai veut ériger son propre « dôme d’or » au-dessus de l’Amérique du Nord pendant qu’elle conserve encore une avance considérable.