Hyundai renforce sa présence manufacturière aux États-Unis malgré les tarifs et perturbations

Le constructeur vise 80 % de production locale aux États-Unis d’ici 2030, malgré des retards en Géorgie liés à une opération d’immigration et la pression des tarifs douaniers.

Objectif de 80 % de production locale aux États-Unis malgré les retards de l’usine de Géorgie

Marge opérationnelle ajustée à 6–7 % en raison des tarifs américains

Investissement de 3,6 G$ CA maintenu malgré les perturbations opérationnelles

Hyundai Motor Company a dévoilé sa stratégie de croissance la plus ambitieuse lors de sa première journée des investisseurs du PDG organisée hors de la Corée, présentant un plan pour atteindre 5,55 millions de ventes mondiales de véhicules d’ici 2030, avec des véhicules électrifiés représentant 60 % du total. La feuille de route prévoit 3,3 millions d’unités électrifiées par année, une offre hybride élargie à plus de 18 modèles et une percée en matière de VÉ à autonomie étendue (EREV) à lancer en 2027.

S’exprimant à New York, le PDG José Muñoz a positionné Hyundai comme particulièrement prête pour la transformation du secteur grâce à sa flexibilité manufacturière, son leadership technologique et son envergure mondiale. « Dans une industrie en pleine transformation, Hyundai est idéalement positionnée pour gagner grâce à notre combinaison unique de produits convaincants, de flexibilité manufacturière, de leadership technologique, d’excellents partenaires de concession et d’une envergure mondiale », a déclaré M. Muñoz.

Électrification et développement régional des VÉ

L’approche d’électrification de Hyundai repose sur des produits adaptés aux régions et conçus pour des marchés précis. L’IONIQ 3 ciblera le grand public européen, tandis que l’Inde recevra le premier VÉ conçu localement avec intégration d’une chaîne d’approvisionnement locale. La Chine aura le VUS Elexio produit sur place et une berline électrique du segment C, marquant un engagement majeur envers ce marché.

La technologie de VÉ à autonomie étendue prévue pour 2027 utilisera des batteries et des moteurs haute performance pour offrir plus de 965 kilomètres d’autonomie grâce à une intégration optimisée batterie-moteur. Contrairement aux EREV classiques, l’approche de Hyundai s’appuie sur des batteries haute performance développées à l’interne, offrant des performances de puissance d’un VÉ à part entière avec moins de la moitié de la capacité de batterie.

Principales spécifications d’électrification :

Plus de 18 modèles hybrides d’ici 2030, y compris des variantes hybrides chez Genesis à compter de 2026

Tout nouveau Hyundai Palisade hybride avec technologie TMED-II de prochaine génération

Gamme N haute performance portée à plus de 7 modèles visant 100 000 ventes mondiales

Toute nouvelle IONIQ 6 N introduisant trois modes d’optimisation de la température

Stratégie d’expansion manufacturière et de localisation

Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) atteindra une capacité de production de 500 000 unités d’ici 2028, en se concentrant sur les hybrides et les VÉ. L’expansion créera 3 000 emplois directs et indirects en Géorgie grâce à un investissement de 2,7 G$ US (environ 3,6 G$ CA) sur trois ans, alors que l’entreprise avance son objectif de produire localement plus de 80 % des véhicules vendus aux États-Unis d’ici 2030.

Les opérations en Géorgie ont été perturbées au début de septembre lorsque des agents fédéraux ont mené une opération d’application des lois en matière d’immigration sur le chantier de l’usine de batteries, retenant 475 travailleurs et retardant l’ouverture de plus de deux mois. La stratégie de localisation prend d’autant plus d’importance à la suite de ces défis opérationnels, le contenu local de la chaîne d’approvisionnement passant de 60 % à 80 %.

À l’échelle mondiale, l’entreprise prévoit d’ajouter 1,2 million d’unités de production d’ici 2030, dont 250 000 unités provenant du pôle d’exportation de Pune en Inde et 200 000 unités de l’usine dédiée aux VÉ à Ulsan. L’usine d’Arabie saoudite, dont les opérations débuteront au T4 2026, intégrera une robotique de prochaine génération dans le cadre de l’initiative « Saudi Made » et affichera une capacité de 50 000 unités.

L’excellence manufacturière se prolonge par la mise en œuvre du concept d’« usine définie par logiciel » (Software-Defined Factory), HMGMA produisant 10 modèles hybrides et VÉ tandis que la nouvelle usine de VÉ d’Ulsan fabriquera jusqu’à 12 modèles électriques grâce à des systèmes d’automatisation avancés basés sur la robotique.

Technologie des batteries et projections financières

Les innovations en matière de batteries apporteront d’ici 2027 des améliorations de premier plan : réduction des coûts de 30 %, densité énergétique en hausse de 15 % et temps de recharge réduits de 15 %. Les données de durabilité de plus de 50 000 IONIQ 5 indiquent que la majorité des véhicules ayant parcouru plus de 402 000 kilomètres conservent plus de 90 % de leur capacité de batterie.

Hyundai a annoncé un plan d’investissement de 77,3 billions KRW (58 G$ CA) pour la période 2026-2030, dont 23 G$ CA en recherche et développement, 29 G$ CA en dépenses d’immobilisations et 6 G$ CA en investissements stratégiques.

L’entreprise a ajusté sa cible de marge opérationnelle à 6–7 %, invoquant l’impact des tarifs américains récemment imposés, tout en relevant ses prévisions de croissance des revenus à 5–6 %. Hyundai vise des marges opérationnelles durables de 7–8 % d’ici 2027 et de 8–9 % d’ici 2030 grâce à une meilleure combinaison de produits et à une stratégie de localisation renforcée.