L’audacieux Boulder Concept de Hyundai se dévoile au Salon de l’auto de New York annonçant une camionnette intermédiaire à châssis en échelle construit aux États-Unis

Le concept Boulder reposera sur la première plateforme à châssis en échelle développée par Hyundai aux États-Unis, qui servira de base à une camionnette intermédiaire attendue d’ici 2030.

Le concept Boulder de Hyundai est trop réussi pour ne pas être commercialisé une fois que la camionnette intermédiaire à châssis en échelle arrivera dans quelques années.

Les futurs camions Hyundai reposant sur cette plateforme seront conçus et fabriqués aux États-Unis.

Le concept réunit des équipements hors route, des fonctions utilitaires et un aménagement intérieur axé sur la durabilité de l’habitacle.

Hyundai a profité du Salon international de l’auto de New York 2026 pour dévoiler l’impressionnant concept Boulder, une étude de style à silhouette de VUS qui annonce le premier programme de véhicule à châssis en échelle de l’entreprise pensé pour les États-Unis, et non un futur VUS. Le concept offre un premier aperçu d’une nouvelle plateforme entièrement caissonnée qui soutiendra une camionnette intermédiaire de série prévue d’ici 2030.

Le moment est important, car ce camion permettrait à Hyundai de faire son entrée dans une portion du marché nord-américain où la marque n’avait jusqu’ici aucune présence directe. Quel Santa Cruz ? Il y avait un Santa Cruz ?

Les dirigeants de l’entreprise ont présenté le projet comme un véritable effort de croissance, et non comme un simple exercice de style, en le liant à un plan plus vaste qui comprend l’annonce récente visant à lancer 36 nouveaux véhicules Hyundai en Amérique du Nord d’ici la fin de la décennie.

Le concept Boulder a été dirigé par Hyundai Design North America, dans le sud de la Californie. Hyundai affirme que le véhicule a été façonné à partir des commentaires de consommateurs orientés vers le hors route et visait les acheteurs à la recherche de capacités de remorquage, de transport et d’aptitudes en sentier dans un format plus robuste que la gamme actuelle de multisegments de la marque.

Sur le plan visuel, le concept adopte une silhouette haute et droite à deux volumes et fait appel à ce que Hyundai appelle son langage stylistique « Art of Steel ». L’extérieur comprend des fenêtres de toit fixées de style safari, des portes de type coach, un porte-bagages de toit discret avec treillis en acier, ainsi qu’un fini Liquid Titanium. Hyundai a également équipé le concept de pneus tout-terrain de 37 pouces, d’une roue de secours pleine grandeur montée à l’arrière, de crochets de remorquage et de poignées réfléchissants, ainsi que d’un hayon à double charnière pouvant s’ouvrir de l’un ou l’autre côté. Les influences du Bronco et du Scout sont évidentes un peu partout, et elles fonctionnent.

Les fonctions utilitaires vont encore plus loin, puisque le concept a été conçu autour d’angles d’attaque, de sortie et de rampe prononcés, avec un dégagement au sol suffisant et une capacité de passage à gué permettant une utilisation hors route sérieuse. Un système de guidage hors route basé sur logiciel est également décrit comme un éclaireur numérique de sentier pour les conducteurs évoluant sur des terrains difficiles.

À l’intérieur, le Boulder est, comme la plupart des concepts, axé sur la durabilité et la simplicité d’utilisation. Les surfaces les plus exposées à l’usure font appel à des matériaux robustes, et les commandes principales reposent sur de vrais boutons rotatifs et commandes physiques plutôt que sur une interface entièrement à écran. L’habitacle comprend également des tablettes escamotables et une configuration modulable conçue pour soutenir le travail comme les loisirs.

Hyundai précise que les futurs véhicules à châssis en échelle issus de ce programme seront conçus en Amérique, développés pour les acheteurs américains, construits en Amérique et fabriqués à partir d’acier américain produit par Hyundai. Hyundai n’a annoncé aucun détail précis pour le Canada, mais le concept Boulder indique clairement qu’une camionnette intermédiaire fait maintenant partie du plan de croissance nord-américain de l’entreprise.