Hyundai lance un catalogue d’accessoires de performance pour la IONIQ 6 N

Hyundai pousse encore plus loin les capacités de sa Ioniq 6 N en introduisant un ensemble d’accessoires N Performance destiné aux conducteurs qui souhaitent une voiture plus affûtée pour la piste et certainement plus affirmée en matière de style. L’élément phare : un imposant aileron arrière à col de cygne entièrement en carbone avec trois niveaux d’inclinaison.

Le Canada n’est toujours pas confirmé dans la liste des marchés où c’est offert

L’aileron à double étage génère de 265 à 305 kg d’appui

La 6 N n’est que le premier N à recevoir le catalogue d’autres suivront

Hyundai ne lésine pas avec la nouvelle berline sport de hautes performances IONIQ 6 N. Pour lui donner encore plus de pression négative, il est maintenant possible de commander une collection d’accessoires aérodynamiques qui augmentent la pression négative sur la carrosserie pour lui donner encore plus de performance et de stabilité sur la piste.

Il sera donc possible de commander un béquet avant, des jupes latérales, de même qu’un diffuseur arrière. Toutefois le clou du spectacle est certainement l’aileron en col de cygne à double étagement qui retient le plus l’attention. Ce dernier est ajustable en trois niveaux -8 degrés, 0 degré, +8 degrés qui offriront dans un contexte à très haute vitesse, plus de 200 km/h une pression négative supplémentaire à l’arrière entre 265 et 305 kg.

Toutes les pièces affichent une finition carbone apparente contrastant avec les touches rouges propres à la division N.

Des jantes forgées légères et de nouveaux détails extérieurs

Hyundai ajoute également des roues forgées de 20 pouces, au design à 12 rayons, livrées en noir ou en blanc. Elles réduisent la masse non suspendue d’environ 1,5 kg comparativement aux jantes aérodynamiques de même dimension.

Pour personnaliser davantage la berline, en plus de plaquettes de frein Ferodo pensées pour un usage autant routier que sportif, le catalogue offre :

des bandes de course,

une sangle de remorquage Sabelt,

des moyeux centraux en carbone,

des écrous de roue noirs.

Des améliorations dans l’habitacle

L’intérieur, déjà impressionnant avec ses airs de console de jeu vidéo, reçoit lui aussi sa dose d’options comme un volant recouvert de cuir Pasubio, des accoudoirs en suède, les seuils de portes en fibre de carbone et des tapis de sol frappés de la signature N Performance.

Une bête de piste, cette IONIQ 6 N

Mécaniquement, rien ne change. Elle conserve ses deux moteurs électriques totalisant 478 kW (641 hp) et 568 lb-pi grâce à la fonction N Grin Boost, lui permettant un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Fidèle à la division N, elle offre des simulations de changements de rapport, des sons artificiels d’échappement et un système N Drift Optimizer.

Prix et disponibilité

Les accessoires N Performance ont été annoncés pour la première fois en juillet 2025 et sont maintenant offerts en Corée. Ils seront ensuite déployés sur d’autres marchés internationaux. Voici une indication des prix avec une conversion au taux au moment de la rédaction :