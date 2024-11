Hyundai Ioniq 9 2026: un nouveau VUS électrique à sept places

Après les Kona électrique, Ioniq 5 et Ioniq 6, voilà que Hyundai bonifie sa gamme de véhicules électriques en ajoutant un VUS intermédiaire à sept places: l’Ioniq 9.

Le Hyundai Ioniq 9 2026 est un nouveau VUS électrique pouvant accueillir jusqu’à sept personnes.

Les consommateurs ont le choix entre une version propulsée ou dotée des quatre roues motrices.

Au maximum, il peut parcourir jusqu’à 539 kilomètres avec une charge.

Le Hyundai Ioniq 9 2026 a été officiellement dévoilé en marge du Salon de l’auto de Los Angeles. EcoloAuto s’est rendu sur place pour assister à la présentation de ce nouveau modèle qui promet d’être populaire.

Une silhouette futuriste et audacieuse

Inspiré du véhicule conceptuel Seven, le Hyundai Ioniq 9 2026 met de l’avant une silhouette futuriste et audacieuse. Grâce à ses trois rangées de sièges, il peut recevoir à son bord jusqu’à sept occupants. Les consommateurs auront le choix entre une configuration à six ou sept places (2+3+2 ou 2+2+2). Précisons que le plancher est plat de la première à la troisième rangée de sièges.

Notons que ce nouveau VUS 100% électrique est muni de sièges pivotants à la deuxième rangée, ce qui permet aux passagers de la rangée du milieu d’être orientés vers l’arrière. Hyundai n’a pu confirmer que cette fonctionnalité allait être offerte sur le marché canadien.

Le Hyundai Ioniq 9 2026 dispose aussi de la console coulissante Universal Island 2.0 permettant aux occupants de la première et de la deuxième rangée d’y accéder facilement.

Le nouveau VUS électrique de Hyundai compte sur un empattement de 3130 mm, soit le plus long de la gamme Hyundai. Lorsque la troisième rangée est en place, le volume de chargement est de 620 L. Il passe à 1323 L lorsque la troisième rangée est repliée. Soulignons qu’on retrouve un petit espace sous le capot à l’avant. Le volume est de 88 L pour une version propulsée et de 52 L pour une version à quatre roues motrices.

Jusqu’à 539 kilomètres d’autonomie

Comme tous les nouveaux modèles électriques autant chez Genesis, Kia que chez Hyundai, l’Ioniq 9 2026 est bâti sur la plateforme E-GMP. La batterie de 110,3 kWh permet de parcourir jusqu’à 539 kilomètres avec une seule charge d’après les estimations l’EPA (l’Agence américaine de protection de l’environnement) pour la déclinaison propulsée à autonomie prolongée équipée de jantes de 19 pouces.

L’Ioniq 9 2026 propulsé jouit d’un moteur électrique arrière de 160 kW. Le modèle à quatre roues motrices à autonomie standard est muni de ce moteur en plus d’un moteur électrique avant de 70 kW. Quant à la version Performance, la puissance du moteur électrique avant est de 160 kW, ce qui lui permet d’atteindre les 100 km/h en 5,2 secondes.

Sur une borne de 350 kW, l’Ioniq 9 peut voir son autonomie grimper de 10 à 80% en 24 minutes.

Quant à la capacité de remorquage, elle est établie à 5000 livres.

Sur le plan technologique, ce nouveau VUS reçoit un écran tactile de 12 pouces jumelé au système d’infodivertissement et une instrumentation numérique de 12 pouces sous les yeux du conducteur. Il faut savoir que l’Ioniq 9 intègre aussi un assistant vocal qui inclut l’intelligence artificielle.

Le Hyundai Ioniq 9 2026 sera assemblé dans les nouvelles installations du constructeur en Géorgie aux États-Unis. Toutefois, les unités destinées au marché canadien proviendront de la Corée du Sud. Les premiers exemplaires de l’Ioniq 9 2026 débarqueront chez les concessionnaires du Québec au cours de la première moitié de 2025.