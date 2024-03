Le Hyundai Ioniq 7 pourrait être renommé Ioniq 9 avant d’entrer en production

Ce changement de nom pourrait être destiné à le garder aligné avec le Kia EV9.

Cela donnera aussi plus de place à Hyundai pour des modèles plus petits dans sa gamme.

Le nouveau VUS électriques sera lancé plus tard cette année.

Après avoir dévoilé le concept SEVEN en fin 2021, Hyundai s’apprête à lancer sa version de production, mais pas avant un changement de nom.

En effet, alors qu’il semblait logique que le concept SEVEN entre en production sous le nom de Ioniq 7, des sources proches du dossier auraient confié à Automotive News qu’il s’appellerait plutôt Ioniq 9.

Cela semble logique étant donné que le futur VUS électrique à trois rangées est étroitement lié à l’actuel Kia EV9.

En outre, le futur VUS sera positionné comme une alternative électrique au Palisade à essence, qui est le plus grand modèle actuellement vendu par Hyundai en Amérique du Nord.

En l’appelant Ioniq 9 au lieu de Ioniq 7, Hyundai se laisse ainsi plus d’espace pour de nouveaux VUS plus petits qui pourraient être positionnés entre la berline Ioniq 6 et le futur VUS à trois rangées en termes de taille.

Une autre raison de ce changement de nom de dernière minute pourrait être purement subjective, car de nombreux constructeurs automobiles ont observé que les acheteurs préfèrent des nombres plus élevés pour les noms de voitures, car ils détiennent plus de prestige. Ainsi, une Ioniq 7 apparaîtrait comme un modèle plus petit et moins cher que l’EV9, uniquement à cause de son nom.

C’est la raison pour laquelle BMW, Mercedes-Benz et Lexus ont cessé de nommer leurs voitures en fonction de la taille de leur moteur, car des moteurs modernes plus petits auraient donné aux clients l’impression de descendre en gamme lorsqu’ils passaient d’une E300 à une E200, ou d’une LS460 à une LS350, par exemple.

Hyundai n’a pas commenté cette décision, mais a confirmé que la version de production arriverait entre le salon de l’automobile de New York en avril et la fin de l’année 2024.

Peu de détails sont connus sur le futur VUS, mais nous savons qu’il partagera sa plateforme avec le Kia EV9, ce qui signifie qu’il partagera probablement aussi ses options de motorisation.

Cela signifie que l’Ioniq 9 pourrait proposer une version d’entrée de gamme à propulsion arrière de 215 chevaux et une option à transmission intégrale de 379 chevaux. Une variante N beaucoup plus puissante pourrait également voir le jour puisque Kia travaillerait sur un EV9 GT.

L’autonomie du Kia EV9 est comprise entre un minimum de 370 kilomètres et un maximum de 489 kilomètres. Les chiffres pour le prochain modèle de Hyundai devraient être similaires.

Des prototypes camouflés de l’Ioniq 9 ont été aperçus sur la route et présentent de nombreuses similitudes avec le concept, à l’exception de l’arrière, où la barre lumineuse dans le bas du hayon a été remplacée par des unités verticales reliées à un troisième feu d’arrêt pleine largeur situé en haut de la lunette arrière.

De plus amples détails sur le nouveau VUS électrique de Hyundai, ainsi que la confirmation de son nouveau nom, sont attendus dans les mois à venir.

Source : Automotive News