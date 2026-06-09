Le Kia Seltos 2027 débute à 31 858 $ au Canada

Le VUS sous-compact redessiné ajoute plus d’espace, de nouvelles technologies et une motorisation hybride à venir pour le marché canadien.

Le prix du nouveau Kia Seltos X-Line 2027 débute à 42 658 $.

Les modèles à essence arriveront chez les concessionnaires ce mois-ci, tandis que la version hybride est attendue d’ici la fin de l’année.

Les modèles équipés du moteur turbocompressé de 1,6L développent 190 chevaux et utilisent une boîte automatique à huit rapports.

Kia Canada a fixé le prix du Seltos 2027 redessiné à partir de 31 858 $ (PDSF de 28 495 $), alors que les premiers modèles à essence arriveront chez les concessionnaires canadiens ce mois-ci.

Le VUS sous-compact de deuxième génération propose un habitacle plus spacieux, une capacité de chargement accrue et davantage de surface d’affichage par rapport au modèle sortant. Le Seltos redessiné bénéficie également de plus de technologies de série et d’un contenu supplémentaire en matière de systèmes avancés d’aide à la conduite.

Deux moteurs à essence sont confirmés au lancement. Le moteur de base est un quatre cylindres de 2,0 litres jumelé à la transmission à variation intelligente (IVT) de Kia. Un quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre développe 190 chevaux et est associé à une boîte automatique à huit rapports avec mode de commande manuelle.

La gamme turbocompressée débute avec le X-Line AWD 1,6L Turbo-GDI. Cette version se distingue par un design extérieur X-Line complet avec phares antibrouillard à DEL, ainsi qu’un habitacle X-Line qui comprend également davantage de surface d’affichage.

Version PDSF Prix tout compris LX, traction avant 2,0 L 28 495 $ 31 858 $ LX, traction intégrale 2,0 L 30 495 $ 33 858 $ EX, traction intégrale 2,0 L 33 495 $ 36 858 $ EX Premium, traction intégrale 2,0 L 36 795 $ 40 158 $ X-Line, traction intégrale 1,6 L Turbo-GDI 39 295 $ 42 658 $ X-Line Limitée, traction intégrale 1,6 L Turbo-GDI 41 295 $ 44 658 $

Un Seltos hybride viendra s’ajouter à la gamme canadienne plus tard cette année. Il utilisera un système hybride à quatre cylindres de 1,6 litre jumelé à une boîte à double embrayage à six rapports. Kia indique que la version hybride sera offerte en traction ainsi qu’avec le rouage intégral électrique e-AWD en option, que le constructeur présente comme une première pour un VUS hybride de Kia.

Les cotes de consommation de carburant et les prix canadiens de la version hybride n’ont pas encore été annoncés. Kia précise que ces détails seront communiqués à l’approche de la date de mise en vente du modèle.

Le Seltos est devenu un modèle à fort volume pour Kia Canada depuis son lancement en 2020. Le constructeur affirme avoir livré 110 747 unités au Canada à ce jour.