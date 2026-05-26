Honda suspend la production du Ridgeline jusqu’en 2028

Honda interrompra la production du Ridgeline en Alabama pendant un peu moins de deux ans afin de préparer une refonte conforme aux normes d’émissions attendue en 2028.

La production du Ridgeline en Alabama cessera au quatrième trimestre et reprendra en 2028.

Le Ridgeline mis à jour recevra un design révisé et un groupe motopropulseur V6 conforme aux nouvelles normes d’émissions.

Honda augmentera la production des Odyssey, Pilot et Passport durant la pause du Ridgeline.

Honda suspendra la production de la camionnette intermédiaire Ridgeline à son usine d’assemblage de Lincoln, en Alabama, au quatrième trimestre de cette année, et la fabrication ne devrait pas reprendre avant le troisième trimestre de 2028.

Cette pause est liée au resserrement des exigences en matière d’émissions auxquelles la configuration actuelle du Ridgeline ne peut répondre. Honda prévoit relancer la production avec d’importantes mises à jour, incluant un style révisé, des composantes modifiées ainsi qu’un V6 et une transmission améliorés conçus pour satisfaire à des normes réglementaires plus strictes. Les priorités antérieures de Honda en matière de développement de véhicules électriques ainsi que les contraintes persistantes chez les fournisseurs ont compliqué les efforts visant à maintenir une production ininterrompue du Ridgeline tout en préparant le modèle mis à jour.

Des sources décrivent cette refonte comme étant suffisamment importante pour donner l’apparence d’un produit de nouvelle génération, bien que Honda n’ait pas confirmé publiquement les futures spécifications du Ridgeline.

Cette interruption de production s’inscrit dans la stratégie récemment modifiée de planification des produits de Honda. Après avoir enregistré sa première perte financière annuelle en près de sept décennies comme société cotée en bourse, le constructeur allonge les cycles de vie de plusieurs modèles clés, dont l’Odyssey et le HR-V, tout en orientant ses investissements vers les améliorations liées aux émissions et à la performance.

Des sources familières avec les plans de Honda indiquent que la révision du Ridgeline prévue pour 2028 vise à combler la période précédant l’arrivée d’une nouvelle architecture hybride pour véhicules de grande taille destinée aux modèles nord-américains au début des années 2030. Cette plateforme devrait servir de base aux futures versions des Pilot, Passport et Odyssey, avec un nouveau moteur V6, plusieurs moteurs électriques et un système de batterie à coût réduit.

Le futur système hybride améliorera l’efficacité énergétique, la livraison du couple et la capacité de remorquage. Ces aspects demeurent des défis concurrentiels pour l’actuel Ridgeline à carrosserie monocoque lorsqu’on le compare à ses rivaux à châssis sur cadre.

Pendant l’interruption du Ridgeline, Honda prévoit accroître la production de véhicules à plus fort volume dans son complexe de l’Alabama. La production des Pilot et Passport devrait augmenter de plus de 10 %, tandis que celle de l’Odyssey pourrait bondir de près de 20 % sur une période d’environ deux ans. Honda prévoit également ajouter temporairement la production du Passport à la chaîne d’assemblage de l’Odyssey vers la fin de l’an prochain.

Le Ridgeline continue d’occuper une faible part du marché des camionnettes intermédiaires. Les ventes américaines du premier trimestre ont atteint 10 980 unités, le plaçant devant seulement le Jeep Gladiator dans le segment. Les ventes canadiennes ont reculé de 31,5 % pour atteindre seulement 581 unités durant la même période, tandis que les livraisons du Toyota Tacoma ont atteint 3 421 exemplaires.

Le prix nuit également à la position du camion. Le Ridgeline débute à environ 42 290 $ US, transport compris, et à 56 325 $ CA, soit considérablement plus que plusieurs concurrents, même si son prix moyen de transaction demeure près de la moyenne du segment. Avec moins de versions et de configurations offertes, Honda concentre la majorité des ventes du Ridgeline dans une fourchette de prix plus étroite que celle des camionnettes intermédiaires rivales.

Source: Automotive News