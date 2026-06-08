Refonte de l’Accord et améliorations du Passport TrailSport au cœur de l’offensive produit de Honda

Honda prépare d’importantes mises à niveau pour la berline Accord et le VUS Passport alors que la demande demeure forte dans les segments des berlines et des véhicules orientés vers l’aventure.

La mise à jour de l’Accord devrait apporter d’importants changements de style et de technologie d’ici 2027.

Le Passport TrailSport bénéficiera d’une garde au sol accrue et d’améliorations de suspension axées sur la conduite hors route.

Honda s’attend à poursuivre sa croissance dans les segments des berlines et des utilitaires robustes.

Honda prépare d’importantes mises à jour pour deux de ses modèles intermédiaires les plus importants, soit une Accord profondément révisée et un Passport plus compétent. Leur mission est de renforcer la position de la marque dans les segments des voitures particulières et des véhicules utilitaires orientés vers l’aventure.

La prochaine mise à jour de l’Accord est décrite comme beaucoup plus importante qu’un simple rafraîchissement de mi-cycle. La berline révisée devrait arriver chez les concessionnaires au cours de la seconde moitié de 2027 et proposer des changements de style, de technologie et de conception suffisamment importants pour donner aux clients l’impression de découvrir un tout nouveau véhicule. Il s’agit d’une formule semblable à celle que Honda utilisera pour le Ridgeline.

Selon des sources, l’Accord renouvelée délaissera l’apparence sobre du modèle actuel au profit d’un design plus affûté et plus contemporain. Les modifications extérieures attendues comprennent une calandre plus étroite, des éléments d’éclairage plus minces, un avant redessiné ainsi qu’un profil arrière plus angulaire. L’orientation stylistique pourrait s’inspirer du programme abandonné de la berline électrique de la Série 0 de Honda tout en conservant un attrait grand public.

L’habitacle de l’Accord devrait également recevoir des mises à jour axées sur la technologie et la convivialité. Des écrans numériques plus grands, des fonctions d’infodivertissement révisées et des améliorations aux systèmes d’aide à la conduite de Honda sont attendus. Les changements mécaniques devraient demeurer limités, bien que le système S+ Shift de Honda, introduit pour la première fois sur la Prelude et prévu pour la Civic Hybrid, puisse logiquement être intégré à l’Accord Hybrid.

Honda pourrait dévoiler l’Accord mise à jour dès le mois d’août dans certains marchés. Les concessionnaires japonais auraient déjà commencé à accepter des réservations, tandis que l’Accord destinée au marché chinois a déjà bénéficié d’un important rafraîchissement pour l’année-modèle 2026, ce qui donne un aperçu de l’orientation stylistique que Honda pourrait adopter à l’échelle mondiale.

Parallèlement au programme Accord, Honda prépare un Passport plus robuste. Moins de deux ans après la plus récente refonte du multisegment, le constructeur prévoit augmenter la garde au sol de la version TrailSport d’environ un pouce et apporter des révisions à la suspension destinées à améliorer les capacités hors route.

D’autres raffinements extérieurs devraient contribuer à une apparence plus agressive, en s’appuyant sur des améliorations telles qu’une meilleure protection du soubassement, des pneus tout-terrain plus imposants ainsi que des angles d’approche et de départ améliorés.

Le Passport est devenu un produit de plus en plus important pour Honda. Le modèle a enregistré des ventes record l’an dernier, les versions TrailSport représentant environ 80 % des ventes. Au Canada, le Passport est uniquement offert dans la déclinaison TrailSport. Honda prévoit augmenter la production du Passport d’environ 13 % lors d’un prochain arrêt de production de la camionnette Ridgeline.

Source: Autoblog