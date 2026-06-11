Le tribunal autorise la vente de plus de 750 véhicules de John Scotti à la suite de procédures d’insolvabilité

La transaction approuvée par le tribunal comprend plus de 750 véhicules, dont 178 Lamborghini, à la suite de l’insolvabilité de Location John Scotti.

La Cour supérieure a autorisé la vente de plus de 750 véhicules appartenant à Location John Scotti.

Le portefeuille comprend 178 Lamborghini ainsi que des véhicules Ferrari, Porsche, Rolls-Royce et Bentley.

Plus de 640 véhicules demeurent visés par des contrats de location actifs pendant le processus de vente.

Une vente de véhicules autorisée par le tribunal est en cours au Québec à la suite de l’insolvabilité de Location John Scotti, donnant lieu à l’une des plus importantes transactions de portefeuille de véhicules exotiques jamais observées sur le marché canadien.

La Cour supérieure du Québec a accordé son autorisation au gestionnaire nommé par le tribunal, Deloitte, afin de vendre plus de 750 véhicules détenus par Location John Scotti. Cette autorisation permet au processus de vente d’aller de l’avant malgré les exigences selon lesquelles les commerçants de véhicules doivent normalement détenir un permis délivré par l’organisme québécois de protection du consommateur.

Au cours de son examen des dossiers de l’entreprise, Deloitte a déterminé que Location John Scotti ne détenait pas son propre permis valide. Les documents déposés au tribunal indiquent qu’un numéro de permis figurant sur des contrats de location et de vente de véhicules était enregistré au nom d’une entreprise distincte, John Scotti Automotive, plutôt qu’au nom de Location John Scotti.

Les procédures font suite à l’insolvabilité de l’entreprise, amorcée le 1er avril. Selon les documents judiciaires, Location John Scotti doit plus de 90 millions de $ à la Banque de Montréal. Deloitte a également indiqué avoir découvert plusieurs irrégularités lors de son examen des activités de l’entreprise, notamment des véhicules volés, des véhicules qui auraient été vendus sans autorisation ainsi que des transferts de fonds inexpliqués.

Parmi les actifs examinés figurait une Bugatti Chiron de grande valeur qui aurait été louée malgré des renseignements incomplets. Le véhicule ne fait pas partie du portefeuille actuellement mis en marché pour la vente.

L’inventaire proposé demeure considérable. Il comprend 178 Lamborghini, ce qui en fait la marque la plus représentée du portefeuille. La collection comprend 10 exemplaires de la Revuelto, chacune évaluée à environ 700 000 $, ainsi que 81 exemplaires de la Huracán, chacun évalué à environ 300 000 $.

Parmi les autres marques de luxe et de performance représentées figurent 18 véhicules Ferrari, 13 Rolls-Royce, 12 Lotus Cars, cinq Bentley Motors, 61 Porsche, 76 Mercedes-Benz, 43 Land Rover, 38 Audi et 21 BMW.

Le portefeuille comprend également des véhicules grand public, dont 57 Ford, 42 modèles de GM ainsi que 39 modèles Dodge et Ram. Les autres actifs comprennent huit motocyclettes Harley-Davidson, sept camions Freightliner et deux véhicules tout-terrain Can-Am.

Plus de 640 véhicules sont actuellement loués à des consommateurs ou à des clients commerciaux. Deloitte a souligné que plusieurs actifs possèdent des valeurs de revente bien établies et que la concentration de véhicules exotiques produits en séries limitées pourrait contribuer à préserver leur valeur résiduelle comparativement à des inventaires de flotte conventionnels.

Source: tva nouvelles