Honda pourrait ramener le nom Prelude

Cette future Honda Prelude va-t-elle prendre la forme d’un coupé sport?

La propulsion électrique est possible.

Il ne faut pas écarter la voie utilitaire non plus.

Le monde de l’automobile nous a habitué à ramener des noms de modèles issus du passé, surtout ceux qui soulèvent les passions. Certains de ces retours ont respecté la nature du modèle d’antan – pensez à la MINI Cooper ou à la Toyota GR 86 par exemple –, tandis que d’autres ont jumelé le nom historique à un format plus utilitaire. La Ford Mustang Mach-E représente assurément l’une des transformations de modèles les plus critiquées des dernières années.

Or, une autre nomenclature pourrait revenir à l’avant-plan de l’industrie, cette fois du côté de la division Honda. Le magazine américain Motor Trend a découvert récemment que le constructeur nippon avait réservé le nom Prelude auprès du Bureau des brevets et des marques déposées des États-Unis le 15 août dernier.

Et, comme le mentionne la publication américaine dans son article, la réservation du nom Prelude est désormais destinée à un véhicule de route. Il y a deux ans environ, la filiale américaine avait réservé le nom Prelude pour une utilisation sur des objets promotionnels. Cette fois, Honda semble plus sérieux dans son approche.

Cependant, ça ne veut pas dire que les amateurs de coupés sport vont pouvoir commander une nouvelle génération de la Prelude d’ici peu. En fait, ça ne veut même pas dire que ce potentiel modèle Prelude prendra la forme d’un coupé sport muni d’une paire de portières.

En fait, la possibilité de voir le nom Prelude pour un futur modèle électrique est bien réelle et il ne faut surtout pas écarter un passage à l’ère utilitaire non plus. Un VUS coupé électrique pourrait bien être la forme à l’étude pour ce futur modèle. À moins que Honda ne soit tenté de greffer une berline cinq portes à sa gamme nord-américaine?

Après tout, Mitsubishi a ramené le nom Eclipse, ce dernier prenant la forme d’un multisegment et plus récemment, Dodge a déterré le nom Hornet pour son plus nouvel utilitaire de poche.

Au moment d’écrire ces lignes, tout est possible donc pour le retour du nom Prelude dans le jargon de Honda.