Devriez-vous acheter une Honda Passport 2023 ?

Le prix du Passport commence à 47 090 $ au Canada et à 41 100 $ aux États-Unis.

Le Honda Passport est un VUS intermédiaire très convivial pour les familles.

Problème : 2024 sera-t-elle l’année d’un tout nouveau modèle ?

Je pense l’avoir écrit et répété 20 fois au cours de l’année écoulée, mais Honda est en train de réorganiser l’ensemble de sa gamme de véhicules utilitaires. Maintenant que les HR-V, CR-V et Pilot sont passés sous le bistouri, il ne reste plus que la Ridgeline, l’Odyssey et le Passport.

Les changements apportés aux trois premiers sont importants à une exception près : les groupes motopropulseurs. Ce seul élément représente le point de bascule entre l’achat ou non d’un Passport 2023. Il y a un autre facteur à considérer, et c’est que nous ne savons pas encore si Honda est sur le point de lancer un tout nouveau Passport 2024.

D’une manière ou d’une autre, dans le secteur surpeuplé des VUS intermédiaires, les attributs distinctifs sont indispensables, surtout si un véhicule veut réussir. Ce qui est étrange avec le Passport, c’est qu’il remplit toutes les conditions, mais qu’il ne se vend pas aussi bien qu’il le devrait. Son plus gros problème ? Il faut lire ce qui suit.

Sachez que le récent lifting et les améliorations apportées au 2022 se sont limités aux boucliers avant et arrière, et à l’introduction d’une nouvelle version Trailsport. Nous pensons donc qu’il est peut-être un peu trop tôt pour un tout nouveau Passport. Selon toute vraisemblance, les nouvelles Ridgeline et Odyssey seront les premiers à voir le jour. À vrai dire, Honda n’est pas le constructeur automobile le plus prévisible. La question est donc de savoir si vous devriez ou non envisager l’achat d’un Passport 2023.

Pourquoi vous devriez acheter un Honda Passport 2023 :

Le V6 de 3,5 litres de série est doux comme du beurre et réactif.

La transmission automatique à 9 rapports incluse est tout aussi douce et fonctionne brillamment.

La qualité de roulement est excellente malgré les roues de 20 pouces du modèle d’essai. Pour une expérience de conduite et un confort encore meilleurs, le Trailsport est un gagnant.

Avec ses 1430 litres, le coffre du Honda Passport est le plus spacieux du segment, devançant de nombreux VUS à trois rangées de sièges (merci au Pilot).

L’habitacle est excessivement spacieux et les possibilités de rangement sont nombreuses.

Bien qu’il ait l’air plus vieux que le nouveau Pilot, le Passport parait bien grâce à ses larges épaules, ses jolies roues et, selon la version, ses couleurs !

La version Trailsport est la plus belle et la plus cool du lot.

La transmission intégrale à vecteur de couple VTM4 de Honda est à la fois efficace et de série.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter un Honda Passport 2023 :

Contrairement à quelques autres véhicules du segment, le Passport n’est livré qu’avec un moteur V6 et ne dispose pas d’options 4 cylindres ou électrifiées.

Ce V6 n’est pas entièrement économe en carburant. Il faut s’attendre à une consommation moyenne de 11 à 12 litres aux 100 km en été et à une augmentation d’environ 10 % ou plus en hiver.

Au niveau du prix, à environ 50 000 $ avec les frais de livraison, le Passport s’avère être l’un des plus chers du segment. Comme il n’offre pas vraiment de valeur ajoutée par rapport à la concurrence, c’est son point le plus faible.

Conclusion :

Comme nous l’avons mentionné, le moteur V6 de 3,5 litres de série, qui développe 280 chevaux et 262 lb-pi de couple, jumelé à une boîte automatique à 9 rapports, est un mariage parfait pour Honda. Et il y a de fortes chances que ce groupe motopropulseur revienne en 2024, avec ou sans nouvelle carrosserie. Donc, si vous attendez pour un 4-cylindres turbocompressé ou une motorisation hybride, il est très peu probable que cela se produise de sitôt.

En ce qui concerne la fonctionnalité et la convivialité familiale, nous pouvons supposer qu’elles figureront toujours parmi les points forts du VUS. Il y aura facilement de la place pour tout et pour cinq occupants, sans parler des téléphones, câbles, boîtes de mouchoirs, lingettes, clés, tablettes, et ainsi de suite, avec des chargeurs pour tous.

Mais c’est beaucoup trop cher et nous sommes prêts à parier que le camion 2024 MY, qu’il soit neuf ou reconduit, sera encore plus cher. C’est pourquoi des concurrents comme le Toyota Venza, le Hyundai Santa Fe, le Chevrolet Blazer, le Jeep Grand Cherokee, le GMC Acadia, le Kia Sorento, le Nissan Murano, le Volkswagen Atlas Cross Sport, et quelques autres, Honda ne peut pas justifier l’argent qu’ils veulent pour le Passport.

En fin de compte, le Honda Passport 2023 est un très bon VUS intermédiaire à deux rangées et il n’y a aucune raison valable de ne pas s’en procurer un, si votre budget le permet.