Honda dévoile l’intérieur du coupé Prelude attendu plus tard cette année

Il faut tout de suite oublier l’option de boîte manuelle.

L’ambiance intérieure est à mi-chemin entre Honda et Acura.

La Honda Prelude est de retour, le constructeur qui en a fait l’annonce plus tôt en 2024. D’ailleurs, les premiers exemplaires du coupé à motorisation exclusivement hybride sont attendus cette année en tant que modèle 2026.

Outre ce détail de moteur thermique accouplé au système hybride maison, ainsi que ce design plutôt réussi, la Honda Prelude n’avait pas encore divulgué toutes ses particularités. Mais, depuis la publication de photos additionnelles sur le compte Linkedin de Honda, on sait à quoi s’attendre du coupé électrifié.

Et même si les photos montrent un habitacle à conduite à droite, la version nord-américaine devrait, en principe, être un copié-collé de cette planche de bord immortalisée dans ces clichés officiels.

Les habitués des produits Honda et Acura ne seront vraiment pas dépaysés, car l’ambiance de cette planche de bord se veut un mélange entre celle d’une Honda Civic et celle de l’Acura Integra. Seule différence digne de mention dès le premier coup d’œil, le levier de la boîte de vitesses a été remplacé par cet arrangement de boutons pour la sélection des rapports. Au risque de le répéter, le constructeur n’a pas l’intention d’offrir une boîte manuelle à bord de ce coupé sport.

Pour vivre des sensations associées aux boîtes de vitesses mécaniques, les ingénieurs de Honda ont développé ce mode de conduite S+ qui pourrait simuler des « à-coups » lorsque le conducteur appuie sur l’une ou l’autre des palettes installées derrière le volant. Et, contrairement à cette nouvelle tendance dans le coin des véhicules électriques haute performance, la Prelude n’a pas besoin de reproduire une sonorité de moteur thermique, puisqu’il y a bel et bien un bloc essence sous le capot du coupé sport.

On en sait un peu plus aussi sur l’aspect pratique du coupé 2+2. La banquette arrière, à défaut d’être aussi accueillante que celle d’une Honda Odyssey, propose de se replier à plat, ce qui facilite le chargement d’objets plus longs dans le coffre. Les concepteurs ont également songé au quotidien des consommateurs en ajoutant des crochets pratiques non loin des fenêtres arrière et un espace de rangement au centre des deux sièges arrière.

Nous avons déjà hâte de voir comment se comportera ce nouveau coupé Prelude de Honda. Le nom résonne encore très fort au Canada et au Québec et il faut s’attendre à un certain engouement au début de sa commercialisation.