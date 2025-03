Le prototype du VUS Honda 0 électrique débarque au Québec pour la première fois

Dans le cadre d’une tournée canadienne, le prototype du VUS Honda 0, un VUS électrique développé par le constructeur japonais, arrive en sol québécois pour la première fois.

Le VUS Honda 0 a été dévoilé en primeur en janvier dernier lors du salon CES. Cette semaine, il est présenté au Québec pour la première fois.

Le VUS Honda 0 est un prototype qui donne un aperçu de l’avenir électrique de la gamme de Honda.

Son autonomie devrait être d’environ 480 kilomètres.

Parce que Honda ne se contentera pas de seulement faire appel à General Motors pour développer ses véhicules électriques pour l’Amérique du Nord, le constructeur japonais s’est enfin mis à la tâche. Les premiers résultats de cette démarche ont pu être vus en primeur en début d’année à Las Vegas lors du salon Consumer Electronics Show. Lors de ce rassemblement mettant de l’avant les innovations dans la sphère de l’électronique, Honda en a profité pour y dévoiler les prototypes du Saloon Honda 0 et du VUS Honda 0. Le prototype du VUS Honda 0 est de passage au Québec, pour la première fois, dans le cadre d’une tournée canadienne.

Un VUS électrique destiné au marché nord-américain

Lors du dévoilement initial du prototype du VUS Honda 0, le constructeur avait mentionné que le modèle de production allait être lancé d’abord en Amérique du Nord en 2026. D’ailleurs, il sera assemblé dans les nouvelles installations de Honda en Ohio.

Hayato Mori, Vice-président adjoint, Développement commercial et Engagement client chez Honda Canada, a confirmé que ce nouveau VUS électrique sera commercialisé aux côtés de l’actuel Prologue. Sans indiquer le prix du VUS Honda 0 dont le format s’apparente à celui d’un CR-V, il a tout de même spécifié qu’il ne sera pas moins coûteux que le Prologue.

Le prototype du VUS Honda 0 électrique voit grand

Pour l’heure, Honda n’a dévoilé que peu de données techniques concernant le prototype du VUS Honda 0. En revanche, M. Mori a mentionné que l’autonomie visée avoisinera les 480 kilomètres. Sans préciser la densité de la batterie, il a tout de même évoqué qu’elle était développée en partenariat avec LG. Bien qu’on ignore la puissance développée, on sait d’ores et déjà que Honda offrira un choix de deux motorisations. Il sera exclusivement muni du port de recharge NACS.

Non seulement le VUS Honda 0 donne un aperçu de ce qui nous attend dans l’univers des véhicules électriques de Honda, mais aussi de la technologie que l’on pourrait retrouver éventuellement dans les véhicules de la gamme. En effet, ce véhicule à l’allure futuriste est une véritable vitrine technologique et il met de l’avant SE ASIMO. Il s’agit d’un système d’exploitation de véhicule développé à l’interne par Honda.

Avec sa prochaine génération de véhicules électriques, Honda entend aussi offrir des technologies de conduites automatisées.

Un VUS à la fois futuriste et près de la réalité

Le constructeur japonais a développé ce véhicule conceptuel avec la philosophie suivante: « mince, léger et judicieux ». Malgré l’importante masse avec laquelle on doit négocier lorsque l’on conçoit un véhicule électrique, Honda assure avoir travaillé de manière donner une impression de légèreté. On nous promet un habitacle spacieux en plus d’une visibilité remarquable.

Malgré l’allure quelque peu futuriste du véhicule qui nous a été présenté, Hayato Mori confirme qu’il représente à 90% le modèle qui sera produit en série. Le pare-chocs avant sera différent afin de répondre à la réglementation sur la sécurité automobile. Si le prototype est muni de caméras latérales, le véhicule qui débarquera sur le marché sera, quant à lui, équipé de rétroviseurs traditionnels.

Peint en blanc clair de lune nacré, le VUS Honda 0 est doté de jantes de 21 pouces, ce qui se rapproche, nous dit-on, du modèle de production. On note aussi des bas de caisse, des arches de roue et un toit peints en noir.

Pour ce qui est du volant Yoke, la question est encore à l’étude chez Honda. Cette caractéristique pourrait donc se retrouver à bord du modèle produit en grande série.

En terminant, ajoutons que le nom officiel du véhicule sera différent du prototype et qu’il sera connu ultérieurement.