Groupes motopropulseurs hybrides, expliqués : qu’est-ce qui entraîne les roues, et quand ?

Un survol rapide des principales « recettes » hybrides, avec des exemples concrets que vous pouvez réellement acheter, neuf ou d’occasion

Les architectures hybrides varient, mais c’est le chemin de la puissance qui détermine comment le moteur et le moteur électrique se partagent le travail.

Les hybrides rechargeables ajoutent une batterie plus grande et la recharge, tout en reposant toujours sur leur architecture de base.

Nissan e-Power se conduit comme un véhicule électrique parce que le moteur à essence ne produit que de l’électricité, pas de traction.

Le mot « hybride » est de ceux qu’on lance comme s’il s’agissait d’une seule technologie. En réalité, « hybride », en termes automobiles, signifie qu’un moteur à combustion interne et au moins un moteur électrique travaillent ensemble pour mettre le véhicule en mouvement, avec une batterie dont la capacité peut varier.

La vraie question est la façon dont ils sont reliés, car c’est elle qui détermine si le moteur entraîne les roues, quand le moteur électrique intervient, et pourquoi certains hybrides se comportent comme des VE silencieux en ville alors que d’autres ressemblent davantage à un véhicule classique qui consomme simplement moins de carburant.

Dans ce qui suit, nous passerons brièvement en revue chaque type de groupe motopropulseur « hybride » et partagerons la marque et le modèle de véhicules récents qui utilisent chaque type.

Hybride en série (le moteur n’entraîne pas les roues)

Dans un véritable hybride en série, les roues sont entraînées uniquement par un moteur électrique. Le rôle du moteur à essence ou diesel (à combustion interne) est de produire de l’électricité (soit pour alimenter directement le moteur électrique, soit pour recharger une petite batterie). L’expérience de conduite est celle d’un VÉ, avec simplement un générateur à bord.

Exemples :

Nissan Qashqai e-Power (Rogue e-Power attendu au Canada plus tard cette année)

Chevrolet Volt de première génération

VÉ à prolongateur d’autonomie

Un VÉ à prolongateur d’autonomie n’est pas exactement un hybride. Il s’agit essentiellement d’un véhicule électrique d’abord : le moteur électrique entraîne les roues, et le moteur thermique agit uniquement comme génératrice pour prolonger l’autonomie lorsque la batterie est faible (ou pour la maintenir). Tous sont rechargeables. L’autonomie en mode entièrement électrique varie grandement selon la taille de la batterie, qui peut aller d’environ 20 kWh à cinq fois plus. Cette technologie est actuellement en vogue alors que les VE et les hybrides rechargeables font face à des vents contraires persistants.

Exemples :

BMW i3 de première génération

Ram 1500 Ramcharger (camionnette électrique à prolongateur d’autonomie)

Hybride parallèle (le moteur et le moteur électrique peuvent entraîner les roues)

Un hybride parallèle repose sur l’idée plus traditionnelle de « deux sources, une transmission ». Le moteur thermique et le moteur électrique peuvent chacun transmettre du couple aux roues, souvent par l’entremise d’une boîte automatique conventionnelle, séparément ou conjointement.

Voyez cela comme un travail d’équipe à travers le même ensemble d’engrenages. Certains modèles s’appuient sur un moteur électrique indépendant, généralement monté à l’arrière, en plus d’un moteur intégré à la transmission pour offrir des capacités de rouage intégral.

Exemples :

Hyundai Santa Fe Hybrid

Toyota RAV4

Chevrolet Volt de deuxième génération (dans certaines conditions de charge, la Volt peut coupler mécaniquement le moteur à essence à la transmission)

Hybride rechargeable (VEHR)

Un hybride rechargeable se définit par une batterie légèrement ou beaucoup plus grande que celle d’un hybride classique, et par le fait qu’il peut être rechargé comme un VÉ. De nombreux VEHR sont de type parallèle ; certains utilisent des systèmes à répartition de puissance ; quelques-uns se comportent comme des prolongateurs d’autonomie. Le gain se traduit généralement par des déplacements quotidiens en mode entièrement électrique, puis un fonctionnement hybride pour les trajets plus longs.

Exemples :

Toyota RAV4 hybride rechargeable

Mitsubishi Outlander PHEV

Voici quelques systèmes « hybrides » spécifiques qui méritent votre attention :

Honda : hybride à deux moteurs

La configuration à deux moteurs de Honda (souvent décrite comme e:HEV) utilise un moteur principalement comme génératrice et un autre comme moteur de traction. Dans la plupart des situations de conduite quotidienne, les roues sont entraînées par le moteur électrique, tandis que le moteur thermique produit de l’électricité. À vitesse stabilisée sur l’autoroute, un embrayage peut relier le moteur aux roues pour améliorer l’efficacité ; toutefois, on ne trouve pas de transmission traditionnelle. C’est pourquoi le système peut se comporter comme un circuit en série et comme un circuit parallèle selon les conditions.

Exemples :

Honda Prelude

Honda CR-V Hybrid

Nissan e-Power : une technologie hybride évoluée

Le système e-Power de Nissan est l’interprétation la plus pure et la plus littérale d’un hybride en série dans les voitures particulières modernes. Le point clé est que le moteur à essence n’entraîne jamais directement les roues. Il entraîne plutôt une génératrice pour produire de l’électricité, et le moteur électrique assure toute la propulsion.

Ce choix de conception explique pourquoi les hybrides e-Power offrent la réponse instantanée et le couple d’un VÉ. Il n’y a pas de boîte de vitesses traditionnelle à la recherche du bon rapport, et le moteur peut fonctionner plus souvent dans sa plage d’efficacité préférée, puisqu’il n’est pas mécaniquement lié à la vitesse du véhicule.

Le revers est tout aussi simple : sans prise de recharge, vous convertissez toujours l’essence en électricité, puis l’électricité en mouvement ; l’efficacité dépend donc fortement de la manière dont le système gère le temps de fonctionnement du moteur, le tampon de la batterie et la régénération. Nissan itère rapidement, et prépare aussi l’arrivée d’e-Power sur des produits nord-américains plus grand public (comme le prochain Rogue hybride promis pour la fin de 2026).

Conclusion

Si l’électrification ne s’impose pas et ne prend pas le dessus, comme l’indique le marché, les hybrides composeront très probablement la majorité des ventes de véhicules neufs d’ici la fin de la décennie. Dans la plupart des cas, ce sera une situation gagnant-gagnant pour les consommateurs, qui bénéficieront de plus d’efficacité et de puissance.

Les hybrides parallèles sont le duo classique, popularisé par la première Toyota Prius à la fin des années 1990, et ils resteront présents encore un certain temps. Les hybrides en série et les VE à prolongateur d’autonomie représentent l’avenir rapproché, avec ou sans recharge.