GM domine les ventes de véhicules électriques au Canada au premier semestre de 2025

Sa part de marché atteint 23,2 %, devançant tous ses concurrents

GM domine le marché canadien des véhicules électriques avec près d’un véhicule électrique neuf sur quatre vendu au T2 2025

Plus de 60 % des acheteurs de VÉ GM étaient de nouveaux clients pour la marque

Le Cadillac OPTIQ est devenu le VÉ de luxe le plus immatriculé au pays

General Motors s’est hissé au sommet des ventes de véhicules électriques (VÉ) au Canada pour la première moitié de 2025, soutenu par une gamme grandissante de modèles entièrement électriques proposés par Chevrolet, GMC et Cadillac.

Au deuxième trimestre, la part de marché de GM dans le segment VÉ canadien a grimpé à 23,2 %, comparativement à seulement 8,1 % pour la même période en 2024. Cette croissance impressionnante, attribuable en partie aux affreuses performances de Tesla au pays, a permis au constructeur de passer de la sixième à la première position au palmarès des ventes nationales de VÉ. GM trône maintenant en tête du marché canadien des véhicules électriques depuis trois trimestres consécutifs.

Les véhicules électriques ont représenté 8,7 % des ventes totales de GM Canada à la fin juin 2025. Le constructeur a également souligné que plus de 60 % de ses acheteurs de VÉ en étaient à leur première expérience avec l’une de ses marques.

Parmi les modèles les plus performants, le Chevrolet Equinox EV, dont le prix débute sous la barre des 49 000 $, s’est classé deuxième dans le segment des VUS compacts entièrement électriques au pays. Du côté du luxe, Cadillac a capté 30,5 % du marché des VÉ, avec l’OPTIQ en tête des immatriculations dans ce segment pour la première moitié de l’année.

GM propose actuellement 13 véhicules électriques au Canada, ce qui en fait la gamme la plus diversifiée offerte par un constructeur automobile sur le marché. Cela inclut des camionnettes pleine grandeur comme le Chevrolet Silverado EV et le GMC Sierra EV, des modèles de luxe tels que les Cadillac Escalade IQ et LYRIQ, ainsi que des véhicules destinés aux flottes commerciales sous la bannière BrightDrop – qui, toutefois, peinent toujours à quitter les concessions.

« Depuis deux ans, GM est le chef de file des ventes totales au Canada. Désormais, cette position s’étend aussi aux véhicules électriques », a déclaré Shane Peever, vice-président des ventes, du service et du marketing chez GM Canada. « Avec 13 VÉ répartis entre Chevrolet, GMC et Cadillac, nous offrons aux Canadiens un éventail de choix sans précédent – et cela attire une toute nouvelle clientèle dans la famille GM. »